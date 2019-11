Daniel Ricciardo: “Tenemos el mejor equipo del mundo y van a solucionar esto”

En el equipo Red Bull han saltado todas las alarmas. El comienzo de la pretemporada 2014 se está desarrollando con un guión que ellos ni en sus peores pesadillas se podían imaginar. A lo largo de estos días se han sucedido los problemas en el monoplaza, contratiempos que han obligado al equipo a abandonar antes de tiempo los test y volver a Milton Keynes para revisar por completo el RB10 de cara al siguiente test en Bahréin.

Daniel Ricciardo tan solo ha realizado siete vueltas en la cuarta jornada, sumando un total de 21 giros para el conjunto austríaco en las pruebas de Jerez. El RB10, tiene problemas de refrigeración, que ha dejado una distancia respecto a sus rivales en esta primera toma de contacto con la nueva temporada. Pese a todo esto, el piloto australiano ha querido restar importancia a esta jornada y ha mostrado su optimismo: "No creo que nos afecte (a largo plazo). Es el comienzo, espero que en Bahréin hagamos más, pero si no fuera ahí, sería en Melbourne. Son muchas cosas, no puedo entrar en detalles, pero todo lo que puedo decir es que el sistema es complejo, complicado. Todo ha de funcionar, todo se retroalimenta. Si una cosa no funciona, tres dejan de hacerlo. Necesitamos un poco más de tiempo, pero estoy convencido de que en Bahréin estos problemas estarán solucionados".

El australiano no se ha mostrado molesto por su escaso tiempo en pista: "He venido aquí para correr, esto es lo que soy, un piloto". “No es como si la temporada hubiera empezado ya, no hemos perdido puntos por no rodar hoy. Aún tenemos mucho tiempo para recuperar el tiempo en pista que no hemos logrado aquí".

"No son carreras, no perdemos puntos ni nada"

"Me había mentalizado para venir aquí y encontrarme algunos problemas, como mucha otra gente, pero ahora estoy deseando pasar página e ir a Bahréin. No son carreras, no perdemos puntos ni nada. No ha ido bien, tampoco ha ido bien en los últimos días, pero la confianza que tengo en estos chicos no podría ser más alta. No vamos a tener que hablar de este tema mucho más", ha explicado el piloto.

Se trata de un problema que no se puede resolver en 24 horas, por lo que Daniel Ricciardo afirma que “es mejor estar un tiempo fuera de la pista y averiguar lo que hay que hacer. Estaré en contacto con el equipo durante las próximas semanas y veremos cómo va todo". Además, ha añadido: "El tiempo está de nuestra parte. Tenemos unas cuantas semanas antes de los próximos test. Sabemos de qué es capaz el equipo, sabemos cómo de duro trabajan. Solucionan las cosas más rápido que nadie, y eso me hace ser positivo y optimista".

Al piloto le tocará esperar hasta el 19 de febrero, fecha en la que se iniciará la segunda semana de entrenamientos de pretemporada en Bahréin, para saber si sus ingenieros han conseguido solucionar los problemas del RB10: “Ahora tenemos ocho días en Bahréin, dónde el tiempo tendría que ser más bueno y voy a tener cosas que espero con interés. Lo bueno es que aunque no hayamos podido solucionar los problemas aquí, en el circuito, sabemos qué hay que solucionar. Sólo necesitamos más tiempo para solucionarlos, está bastante claro. En Bahréin tenemos que intentar dar más vueltas que aquí, pero mientras vayamos bien en Melbourne, y estoy seguro de que el coche será competitivo en Melbourne, irá bien", ha concluido el australiano.

El desarrollo de Jerez según Horner y los ingenieros

Por su parte, el jefe de Red Bull Christian Horner, ha afirmado que han tenido numerosos problemas con el motor de Renault, así como problemas de refrigeración en el chasis que han afectado al desarrollo. "Han sido unos test muy difíciles. A pesar de la falta de kilometraje, lo que hemos logrado aprender muestra que los problemas deberían estar solventados para el siguiente test en Bahréin. Parte del propósito de esta prueba tan temprana era detectar cualquier problema que surgiera antes de comenzar la temporada y las próximas semanas trabajaremos atentamente en el banco de pruebas", ha añadido Horner.

Andy Damerum también ha querido comentar acerca del contratiempo que tuvieron con el propulsto a principios de semana: "Hemos dado siete vueltas. Hemos mejorado el control del motor a cada vuelta que hemos dado. También hemos ido arreglando los problemas que nos han surgido a nosotros y hemos hecho progresos en esa área. "Dos semanas es mucho tiempo en Fórmula 1, Renault trabajará al máximo" Sin embargo, hemos descubierto un problema mecánico en el coche. Tras la investigación del problema, ha quedado claro que no podríamos solucionarlo a tiempo para correr esta tarde, así que al final hemos decidido retirarnos, aprovechar la información que hemos recogido y trabajar de cara al próximo test de Bahréin. Dos semanas es mucho tiempo en Fórmula 1, estoy seguro de que Renault trabajará al máximo para solucionar estos problemas que hemos estado teniendo".

El balance en general de Red Bull es negativo, coincidiendo con la opinión de Sebastian Vettel, que se marchó el miércoles anulando todo tipo de compromiso. El tretracampeón solo ha podido dar once vueltas en el asfalto de Jerez durante los dos días de entrenamientos. La fiabilidad y el rendimiento del monoplaza son los mayores problemas a los que se enfrentan en Milton Keynes. El problema se centra en los motores Renault ya que otros coches con el mismo motor, como Caterham o el Toro Rosso también han tenido fallos estos días.

