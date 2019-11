Jean-Éric Vergne: "Para mí es bueno no haber ido a Red Bull"

Varios meses han sido necesarios para que Jean-Éric Vergne recapacitara acerca del papel que juega en Toro Rosso e hiciera pública su visión sobre la permanencia en el equipo. Después de que su antiguo compañero Daniel Ricciardo haya progresado hasta la escudería madre Red Bull, Vergne se muestra “contento” de afrontar la nueva temporada desde una nueva perspectiva. "He dedicado este invierno a mirarme al espejo, a darme cuenta de las cosas. Y me he dado cuenta de que para mí es bueno no haber ido a Red Bull, creo”, declaró el francés para ESPN.

Tras los once años de vida en la Fórmula 1 de Mark Webber, Vergne se manifiesta conforme a la decisión de que Ricciardo cubriera el puesto vacante en Red Bull tras los mejores resultados cosechados en la temporada pasada. “Si hubiera ido a Red Bull me lo habría tomado como una victoria, pero no creo que este invierno hubiera trabajado de la misma forma. Luego la sorpresa habría sido mala cuando hubiera luchado contra Sebastian (Vettel)”, continuó Vergne. Perdiendo de esta manera la oportunidad que él sintió como “una derrota”, “no está seguro de querer volver a recordar toda la historia”, una historia que, el francés reconoce, “fue un momento complicado”.

Dejando a un lado el ayer, el propio jefe del equipo, Franz Tost, reconoce que "Vergne es muy rápido y habilidoso", y no duda en aventurar que “2014 va a ser un año interesante”. Por otro lado, Vergne, que tras dos años de experiencia en la escudería compartirá el nuevo año con Daniil Kvyat, está decidido a defender su puesto en Toro Rosso: “Esto es la Fórmula 1. Puede que haya mil pilotos que matarían por estar en nuestra piel. Así que no hay disculpas si fallas", dijo en una entrevista a EFE.

Jean-Éric Vergne admite la falta de inteligencia y frialdad que lo acompañó el último año, pero confía ciegamente en las oportunidades futuras: "Veo un gran potencial en Toro Rosso. Si no puedes estar en un equipo puntero como McLaren, Mercedes, Red Bull o Ferrari, entonces éste es el mejor equipo en el que puedes estar. Creo de verdad en este equipo, y creo en mí mismo. No me tomo este año como mi último año en Toro Rosso", finalizó el joven francés.

FOTOS: theague.com y f1fanatic.co