Aleix Espargaró: "El objetivo es acabar entre los seis primeros del Mundial"

Aleix Espargaró fue uno de los grandes protagonistas del primer GP del año al liderar las dos primeras sesiones de entrenamientos y acabar 4º en la carrera con su Yamaha Open. En una entrevista en la web de MotoGP repasa lo sucedido en el desierto qatarí. Tras el GP regresó a Barcelona para realizar una operación sin importancia: "La operación fue porque el jueves, durante el primer entrenamiento, se me clavó una uña del pie dentro de la piel. El Dr. Mir me hizo un corte y me infiltró para poder rodar durante el fin de semana, pero con la bota puesta me dolía mucho, y me tuvieron que abrir, cortarla por la raíz, y poner puntos para cerrar. Es poca cosa, pero algo molesto porque no puedes andar”.

"En muchos circuitos podremos luchar por el podio"

Para Aleix el fin de semana en Qatar fue más que positivo, sin embargo piensa que podría haber luchado por el podio de no ser por las caídas del sábado: “Estoy contento de cómo empecé el fin de semana, liderando las tres primeras sesiones, y con ritmo durante todo el fin de semana. Después,quizá por los nervios o porque era mi primera ocasión de luchar por la pole, me puse nervioso y tuve dos errores muy grandes. El hecho de caerme hizo que saliera muy atrás el domingo y además destrocé las dos motos, tuve que salir con una moto rehecha con pedazos de las dos y no iba muy cómodo, pero por eso fui más calmado en la carrera del domingo y conseguimos sumar 13 puntos. Está claro que la carrera podría haber ido mucho mejor sin el error del sábado. Hay que aprender de los errores. Si hubo algo bueno de las caídas del sábado es que el domingo estaba más tranquilo y no cometí el error de caerme otra vez, así que hay que templar los nervios el sábado y quizá no salir a por la pole sino a por un puesto en primera línea, para que todo sea más fácil”.

Hablando sobre si podría mantener el gran rendimiento mostrado en esta carrera durante el resto de temporada, Aleix se mostraba dispuesto a luchar: "No será fácil pero creo que en muchos circuitos podremos luchar por el podio. ¡Hay que sumar muchos puntos esta temporada, porque objetivo es acabar entre los seis primeros del Mundial! De momento estamos cuartos, así que vamos por buen camino. Texas será una carrera difícil, hay una recta muy, muy larga y sabemos que en velocidad punta sufrimos bastante, al menos hasta que en Jerez lleguen los nuevos carenados, pero vamos a intentar hacerlo bien. Veremos si para Colin Edwards suma el factor extra de correr en casa y consigue estar más adelante, de manera que podamos estar los dos luchando para terminar cerca del podio".

"Pol Empezó con el pie izquierdo, tuvo que pasar por el quirófano"

En cuanto a la actuación de su hermano, Pol Espargaró, en su debut en la categoría reina, el mayor de los Espargaró cree que se adaptó bien pese a las dificultades: "Sí, es una categoría difícil, yo creo que Pol se la imaginaba un poquito más asequible, en el sentido de que aunque tengas buen ritmo, aunque vayas deprisa, las diferencias son pocas y al final de carrera suman y hacen que las cosas cuesten. Ya sabemos que Pol tiene mucho talento, y que a una sola vuelta consigue ser muy competitivo, lo demostró en el test [de Qatar], pero en carrera es distinto, todo el mundo va muy deprisa y hay mucho nivel. Además, él empezó con el pie izquierdo, porque tuvo que pasar por el quirófano. Si intentas adaptarte más rápido de lo que el cuerpo pide, lo acabas pagando con caídas… Pol lo pagó con una clavícula rota y se volvió a caer fuerte en el Gran Premio, creo que necesita un poco más de tiempo pero ha demostrado que se ha adaptado sobradamente a la categoría".