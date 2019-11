Una bandera roja regala el triunfo a Guintoli

Sylvain Guintoli logró la segunda victoria de curso. Y no lo hizo en un sitio cualquiera. El circuito de Assen, la catedral del motociclismo, fue testigo como el francés no tuvo oposición para saborear el champán en lo más alto del podio. Sin embargo, esta vez la fortuna estuvo de su lado. A cinco giros para ver la bandera a cuadros, Geoff May rompió el motor de la EBR y regó la trazada de las últimas curvas del cuarto sector de aceite. Por seguridad, dirección de carrera decidió dar por finalizada la primera manga.

Salida fulgurante de Guintoli

Los más críticos siempre en tachado a Guintoli de un piloto conservador. De que siempre busca subir al podio y que nunca arriesga para ganar una posición por temor a irse al suelo y no sumar puntos. No fue el caso en Assen. El galo arrancó segundo, pero nada más ponerse el semáforo en verde cogió la primera plaza. Una posición que no dejó escapar. El piloto de Aprillia tiró con todas sus fuerzas y cogió una ventaja de tres segundos con un grupo formado por Sykes, Baz y Rea y fue administrándola hasta el final.

Sykes estaba a 1.2 de Guintoli cuando apareció la bandera roja

A quien no le fue bien la bandera roja fue a Tom Sykes. El actual campeón del campeonato intentó seguir la estela de Guintoli, pero tuvo una salida de pista y se vio superado por Baz y Rea. No le importó al de Kawasaki. Sykes se volvió a deshacer de ello y poco a poco aumentó el ritmo. Se escapó de su compañero de equipo y la Honda de Rea y poco a poco iba recortando distancias con el primero. A cinco vueltas del final estaba a 1.2 y todo hacía indicar que le iba a dar caza. Sin embargo, la bandera roja tiró por los suelos todo el esfuerzo del 1, que se tuvo que conformar con la segunda posición. El podio lo completó Rea, también ayudado por la finalización de la prueba antes de tiempo, ya que Baz no tuvo tiempo de presentar batalla.

Elías iguala su mejor resultado

Las cuatro primeras plazas se decidieron sin apenas haber guerra. Donde sí hubo pelea fue para decidir la quinta posición, que finalmente se llevó Toni Elías. El español, con la Aprilia satélite, batalló con las motos oficiales de Melandri (6º), Davies (7º) y Haslam (8º) para igualar su mejor resultado en el mundial de Superbikes. La decepción la protagonizaron una vez más las Suzuki. Laverty se fue al suelo cuando iba octavo y Lowes terminó noveno, justo por delante de Canepa, décimo y mejor piloto EVO.

POS PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO 1 Sylvain Guintoli Aprilia Racing Team Aprilia ----- 2 Tom Sykes Kawasaki Racing Team Kawasaki + 1.259 3 Jonathan Rea Pata Honda Honda + 4.116 4 Loris Baz Kawasakai Racing Team Kawasaki + 4.459 5 Toni Elías Red Devils Roma Aprilia + 23.728 6 Marco Melandri Aprilia Racing Team Aprilia + 25.478 7 Chaz Davies Ducati Team Ducati + 26.533 8 Leon Haslam Pata Honda Honda + 26.696 9 Alex Lowes Voltcom Crescent Suzuki Suzuki + 27.971 10 Niccolò Canepa Althea Racing Ducati + 33.479

Tabla de tiempos completa

