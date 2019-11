Williams incrementa sus beneficios en un 25%

Primera alegría de la temporada en el equipo Williams. La escudería británica, que no ha cosechado éxitos deportivos destacados en la presente campaña, anunció unos beneficios del 25% en el año 2013. Williams Grand Prix Holdings PLC (WGPH) apunta que este cambio positivo puede deberse a “un pago de patrocinio especial no recurrente, que impulsó un aumento en la Fórmula 1 de 132,2 millones de euros” pero, no obtante, fuentes internas del equipo señalan que una de las causas principales sería la salida de Pastor Maldonado y el apoyo de PDVSA.

Una de las causas de los beneficios sería la salida de Pastor Maldonado y el apoyo de PDVSA.

Sir Frank Williams, jefe del equipo de Grove, manifestó su conformidad con los beneficios económicos pese a la mala campaña realizada por la escudería en 2013. “Fue una temporada complicada en las carreras, pero podemos informar que los resultados anuales llenan de optimismo al Grupo Williams. Hemos empezado el 2014 muy bien y esperemos continuar mejorando nuestro rendimiento”, comentó.

Resultados deportivos al margen, Williams mejoró esta temporada su rendimiento financiero con respecto al último ejercicio. "Hemos hecho grandes progresos en el apartado comercial durante los meses de invierno y Williams continua atrayendo a los entusiastas y un gran grupo de patrocinadores y aficionados. Los resultados anuales han demostrado que podemos continuar gestionando nuestro negocio de una manera responsable y sentar las bases para continuar creciendo", concluyó el jefe del equipo de Grove.

"Si todos vamos en la dirección adecuada, volveremos a ganar"

La mejoría de los vehículos, no obstante, no se tradujo en resultados positivos para la escudería en las cuatro primeras carreras. Rob Smedley, jefe de rendimiento del monoplaza de Williams, es partidario de mantener la calma pese a no haber podido superar la quinta plaza este año. “Repitiendo lo que dije el otro día, no hay pánico. Considero que hemos hecho un trabajo razonablemente bueno. No está siendo perfecto, no voy a sentarme aquí y decir que lo hemos hecho genial, pero ¿quién ha hecho un trabajo realmente perfecto?”, comentó el británico, que concluyó sus declaraciones con su opinión personal sobre el futuro inmediato del equipo: “si todos vamos en la dirección adecuada, volveremos a ganar".