Sebastian Vettel: "No he venido para quedar segundo o quinto"

Sebastian Vettel llega a este Gran Premio con un déficit de ritmo con respecto a su compañero de equipo, Daniel Ricciardo. El australiano le ha superado en tres de las cuatro carreras, y en Malasia se mantuvo muy cerca del alemán hasta que se vió forzado a abandonar. A pesar de los malos resultados, Vettel llega con muchas ganas de demostrar por qué ha sido tetracampeón del mundo.

La primera cuestión en la rueda de prensa resultaba obvia para Sebastian Vettel: conocer la razón de su repentino cambio de chasis tras el desastroso ritmo mostrado en China tras la primera parada: “Pienso que después de terminar en China donde estábamos un poco atrás por lo que cambiamos el chasis. No es un nuevo chasis, es uno que usamos durante los tests de invierno y con el que tenemos algo de experiencia. Es más un chequeo que un problema real con el chasis. Es tan solo intentar probar todo lo que podamos. Está claro que todavía tenemos mucho trabajo por delante, como dije en el primer par de carreras, quizá no estoy tan feliz como querría pero es un proceso largo, muchas cosas han cambiado y creo que debemos ser pacientes”, dijo Vettel.

“No es inusual cambiar un chasis normalmente. Obviamente, lo normal es cambiarlo por uno nuevo, pero nosotros decidimos cambiar a un chasis anterior para asegurarnos de que nada está mal. Es solo para ver los cambios, reiniciar todo y probar de nuevo. No pensamos que todo este mal con el anterior chasis pero, de todos modos, decidimos cambiarlo. Este fin de semana deberíamos tener una respuesta”, añadió Vettel.

Vettel ha llegado a la Fórmula 1 para quedar en primera posición. No obstante, el alemán sabe que la máxima posición que puede alcanzar es la que le permite el monoplaza por lo que debe sacar el máximo de él. “Creo, y Fernando probablemente te dirá lo mismo, que estamos aquí para ganar. No he venido para quedar segundo o quinto, pero hay que ser realista y el objetivo es sacar siempre el máximo de ti, de tu coche, del paquete que tienes. Y obtienes una gran satisfacción si lo consigues. Así que si el podio o un quinto está al alcanzo lo que tienes que hacer es asegurarte de llegar quinto. Si entonces llegas séptimo, no estarás satisfecho. Pero seguro, nosotros hemos estado aquí para ganar últimamente. Ese es el objetivo, pero obviamente sabes mejor lo que pasa dentro de tu equipo y como de competitivos sois. Por lo tanto, hay muchas cosas que tienen que llegar juntos. Ahora mismo, tenemos a Mercedes en un posición muy, muy fuerte. Serán difíciles de batir pero no imposible”, aseguró Vettel.

La parte trasera ha sido el mayor calvario para Sebastian Vettel ya que pierde tiempo cuando corrige la trayectoria en lugar de empujar al máximo: “Generalmente nosotros tenemos nuestro estilo de pilotaje y de esta manera reglas el coche. En general, no me importa que la trasera se mueva, no me importa el subviraje, pero si hay demasiado o empieza a molestarte, y el coche desliza mucho, te encuentras corrigiendo en lugar de empujar o de sacar el máximo de ti, lo que te ralentiza. Esta es una parte de los problemas hasta el momento. Sería bueno encontrar un problema y solucionarlo, pero es más complejo este año, hay más factores que el reglaje del coche”.

“Si miras al tiempo de los sectores o comparaciones disponibles, perdemos muchísimo en las rectas –siempre hay una esperanza, claro. El fin de semana pasado Ferrari trajo un mejor combustible y consiguió alrededor de 7 km/h más en las rectas. Así que, sabemos que nuestra desventaja es de más de 7 km/h respecto a Mercedes que son actualmente el punto de referencia en las rectas pero las cosas pueden cambiar rápidamente. Tenemos que asegurarnos de que damos el 100% en el coche y en el motor. Al final, somos un equipo: Renault y Red Bull Racing, así que ambas partes sabemos que debemos hacer para llegar más lejos y asegurarnos de batirlos y también al equipo más fuerte junto a Mercedes”, finalizó Sebastian Vettel.

