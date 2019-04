Max Chilton: "Nuestro principal foco es sacar algo más de velocidad del coche"

Max Chilton llega a este Gran Premio con mucha confianza tras superar en tres de las cuatro carreras a su compañero de equipo. No obstante, en la última carrera disputada en China, fue Bianchi quien se sobrepuso al británico. Chilton continúa su récord de 23 carreras consecutivas acabando desde que comenzó en Australia de 2013.

Max Chilton se muestra muy contento por su récord de carreras consecutivas terminadas. Sin embargo, el principal objetivo de Marussia no reside en la fiabilidad sino en obtener más velocidad del conjunto: "El año pasado no fue una temporada perfecta, recuerdo alguien preguntándome en Monza y le dije: ‘Tú estás 10 carreras terminando, lo que es un buen record, así que tienes que seguir así’. Y entonces, batí el récord de Tiago (Monteiro), que estaba en 16 para un rookie, y pensamos que sería bueno llegar así a final de temporada, que lo conseguimos. Créditos al equipo, es muy bueno que un equipo pequeño tenga esa fiabilidad. Y llevamos cuatro carreras ahora y seguimos manteniendo el récord. No es nuestro principal objetivo, pero donde estamos resulta crucial acabar la carrera como he mostrado este año con dos 13º. Tenemos buena velocidad, pero tenemos que estar ahí para que los resultados cuentes. Así que seguiremos intentar mantenerlo pero nuestro principal foco es sacar algo más de velocidad del coche y de mí mismo", dijo Chilton.

El piloto de Marussia ha señalado que era mejor el coche del año pasado a estas alturas de temporada que este. Además, ha admitido que desconoce si su equipo trae mejoras a la primera carrera europea del año: "Siempre hemos tenido una buena batalla con Caterham. Algunas veces aparecen detrás, creo, en libres y clasificación y nos sorprenden en carrera. Pero pienso que el año pasado, para mí, nuestro coche era definitivamente mejor. Lo desarrollamos bien. Trajimos buenas actualizaciones aquí. No estoy seguro si tienen o no. Sería bueno poder empujar un poco más allá. Sauber no ha estado demasiado lejos de nosotros y estamos peleando con ellos al menos en el primer stint de carrera. Tenemos que focalizarnos en los coches de delante, no tiene sentido en que nos fijemos en los espejos, tenemos que mejorar nuestro resultados este fin de semana", finalizó el británico.

FOTO: F1fanatic.co.uk