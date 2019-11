Tom Sykes: "Estoy muy frustrado al pensar que podría haber tenido dos victorias más"

A medida que la cuarta ronda del campeonato, que durará trece asaltos, se cierne sobre el horizonte el líder del mundial con 108 puntos es Tom Sykes a 12 puntos de Guintoli. En tercer lugar está el compañero de equipo Sykes, Loris Baz que cada vez mejora más con la moto y está a sólo 15 puntos de Tom.

Los 4,936 kilómetros de largo del Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari del circuito es una cinta intensa y desafiante de asfalto que se abre paso a través del borde de la misma ciudad de Imola. Fue el circuito en el que Sykes anotó su primera pole position en Kawasaki, allá por 2010. Además en el 2013 consiguió en Imola su segundo doblete de la temporada, lo que le ayudó a convertirse en campeón en la ronda final del año en España. Con 20 Superpoles como récord, Sykes está ansioso por obtener una más y empezar las dos carreras de Imola desde el mejor lugar posible en la parrilla.

Tras ganar dos carreras en Aragón una bandera roja en la primera carrera en Assen salvó el triunfo de Guintoli cuando Sykes le acechaba. La carrera se paró porque el motor de la EBR de May dijo basta. Es el tercer fin de semana consecutivo que ocurre algo parecido y aunque en Aragón fue en los entrenos alguien debería controlar este asunto por la seguridad de los pilotos y por el bien de la competición y el espectador. Sykes, como es obvio, no se encuentra satisfecho con la actuación en Assen y sabe que si no consigue mejorar sus posiciones en Imola frente al piloto francés éste no se lo pondrá fácil en el campeonato.

Tom Sykes explicaba que es importante sentirse motivado durante la carrera y disfrutarla aunque piensa que podría haber obtenido otras dos victorias en Holanda. "He estado manteniéndome a mí mismo en forma y listo para dar guerra de nuevo este fin de semana. Hemos trabajado en la consistencia mucho este año y es importante no hacer las cosas demasiado complicadas los fines de semana de carrera. Estoy disfrutando de mi carrera como piloto y estoy muy motivado. Todavía estoy muy frustrado al pensar que podría haber tenido dos victorias más en las carreras si no hubiera estado todo marcado por las banderas rojas. Este es el corredor interior que me habla, pero estoy con muchas ganas de continuar con la temporada de una manera positiva”, comentó el piloto de Kawasaki.

En cuanto a la moto y a las emociones que está teniendo el piloto ha comentado que son cada vez más positivas y que se siente más a gusto con ella. “La Ninja ZX- 10R está funcionando bien de nuevo. Imola no es un circuito de mis favoritos, pero hemos tenido mucho éxito en ese lugar. También cuenta con los aficionados italianos WSB que son siempre muy acogedores y muy apasionados. Ciertamente nos hacen sentir a Kawasaki y a mi muy agradecidos”, explicó el piloto inglés.

Foto: Kawasaki Team.