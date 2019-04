Álex Rins y Álex Márquez entrenan en MotorLand

Hoy se dan por finalizados los test que tuvieron lugar en el circuito aragonés, donde los pilotos Álex Rins y Álex Márquez han trabajado muy duro junto a sus mecánicos para poner a punto y desarrollar tanto el chasis como la electrónica de la Honda.

Tras los buenos resultados obtenidos en los pasados Grandes Premios, el pequeño de los Márquez se sitúa actualmente quinto en la clasificación general y su compañero de equipo Álex Rins, cuarto; habiendo conseguido en 163 vueltas un total de 828 kilómetros.

Ambos pilotos tienen decidido que quieren seguir luchando por el Mundial y así de concentrados se encontraban realizando los entrenamientos en Aragón, que a pesar del calor, acabaron satisfechos. "Nos vamos de MotorLand contentos porque hemos avanzado bastante en aspectos en los que estábamos más flojos. A pesar del calor que ha hecho, me he sentido muy cómodo sobre la moto y el trabajo realizado ha sido muy positivo", comentó Rins muy contento por sus logros, y no es para menos ya que viene de hace el podio en Jerez. "Quizá nos sigue faltando mejorar con neumáticos usados, pero no es un gran problema que no tenga solución. Todo lo que hemos probado nos ha dado resultado así que nos vamos motivados de cara a Le Mans, un Gran Premio que afrontamos con ganas", contó consciente de su situación, y es que sabe que puede dar más de él mismo y llegar más arriba: "Sabemos que hasta Jerez hemos ido un poco a remolque de Miller, pero después de estos entrenamientos esperamos estar un poco más cerca o incluso delante de él".

Álex Rins en los test de MotorLand. (Foto vía: Repsol Honda)

Pero no sólo ha salido bien parado él, sino que su compañero de equipo, Álex Márquez, no lo ha desaprovechado ni un segundo estos entrenamientos: "Estos dos días han sido muy positivos. Hacer un test siempre te ayuda a encontrar soluciones que van saliendo gracias a la experiencia y a medida que sumas más vueltas, especialmente con una moto nueva como es la de este año". Y razón no le falta ya que el piloto menor del equipo se ha colocado con 873 kilómetros en 172 vueltas, un número bastante alto que sin duda le ha conferido más soltura encima de la moto.

Pero Márquez ha aprovechado estos entrenamientos no sólo para mejorar la moto, sino para hacerse más fuerte él mismo, pensando ya en la próxima cita del Mundial, Le Mans: "Hemos probado más piezas distintas del chasis que creo que va mejor, algunas han aportado más y otras menos. Lo importante es que hemos podido comprobar que funciona bien y ahora tenemos que ver si nos sirve para Le Mans". Pero como a su compañero, al menor de los Márquez le ha dado tiempo a probar también la electrónica y así, ha podido valorar si es posible su remontada en el campeonato: "También hemos trabajado mucho en la electrónica y creo que también hemos encontrado una pequeña mejora que nos ayudará sobre todo en las curvas más lentas, que era donde sufríamos más. Los entrenamientos también me han servido a título personal para dar un paso que creo que me faltaba, porque he mejorado en el trabajo con los neumáticos gastados y en tener un ritmo más constante en pista".

Álex Márquez en los test de MotorLand. (Foto vía: Repsol Honda)

Después de estos días mejorando la Honda ambos pilotos tiene algo en común, los dos quieren luchar por Mundial y para ello deberán de seguir mejorando, cosa que sin duda irán haciendo.