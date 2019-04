Vallejo logra el triplete en Sierra Morena

La emoción estaba garantizada. Tres coches completamente diferentes fueron igualmente competitivos. El Porsche 997 GT3 de Vallejo, el estrenado Ford Fiesta R5 de Fuster y el Evo X R4 de Pernía protagonizaron una lucha encarnizada por la victoria.

Ni siquiera el calor pudo frenar ayer al ‘lobo’ en Sierra Morena. Pese a rozar los 40º, el objetivo del gallego estaba claro. Había que resarcirse del mal inicio de temporada y de la polémica creada tras la homologación de su Porsche 997 GT3. Y vaya si lo hizo.

Pernía, ganador de la edición de 2013, abrió la prueba con su Evo y se llevó el scratch del primer tramo. Sin embargo, el que sorprendía era Fuster con su estreno del Fiesta R5. El levantino se colocaba líder tras Villaviciosa y mantuvo la posición hasta el final de la primera pasada con una ventaja de 5 segundos sobre Vallejo y Pernía.

Cuestión de décimas

En la segunda sección, Vallejo se hacía con el scracth en Trassierra y reducía la ventaja del levantino. Sin embargo, Fuster se ahcía de nuevo con el tramo de Villaviciosa y sacaba 7,7 segundos al gallego y 9 a Pernía. La salida de carretera de Miguel Ángel Suárez (Mitsubishi Lancer Evo X) obligaba a neutralizar el tramo lo que perjudicó gravemente a Aznar (Porsche 997 GT3) que cedió el cuarto puesto a Vinyes (Suzuki Swift S1600). El Hoyo cerraba la jornada matutina en la que Fuster volvía a ser el primero.

Poco le duró la ventaja al alicantino. Vallejo apretaba cada vez más y lograba un scratch fundamental en el séptimo tramo lo que le permitió reducir considerablemente distancias con Fuster. Sin embargo, no era la hora de rendirse. Y la lucha continuaba. El de Benidorm se hacía con el octavo tramo por lo que el noveno fue clave. El de Meira sellaba el scratch y con él, el liderato del Rally.

Vallejo sella la victoria

A Fuster le abandonó la fortuna con la comenzó con la prueba. Los problemas de frenos unidos a los buenos tiempos de Vallejo en los tramos 11 y 12, daban al de Meira su tercera victoria en Sierra Morena. Hasta ahora solo cinco pilotos (Sainz, Moratal, Fuster Saco y el propio Vallejo) habían logrado ganar en dos ocasiones.

“Estoy muy contento por haber conseguido el triunfo y sobre todo porque me he sentido muy a gusto con el nuevo Porsche”, comentó tras el rally el ‘lobo’ de Meira. “Creo que la temporada va a estar muy disputada como ya hemos visto en esta prueba que en teoría nos favorecía”, añadió.

No todo fue malo para el alicantino. No ganó pero puso a punto el Ford Fiesta R5 y luchó cara a cara por la victoria contra Vallejo. Tal fue el mérito del de Benidorm, que todo su equipo le recibió con una sonora ovación a su llegada al parque de asistencias. Fuster se mostró satisfecho con el resultado y afirmó que “el acoplamiento con el equipo y con el coche ha sido excelente”. El problema con los frenos no le permitió luchar por la victoria pero como él mismo reconoció “el resultado no se puede empañar por un fallo de juventud, que seguro no volverá a ocurrir en próximas pruebas”. Pernía también tenía motivos para estar contento pese a que los problemas mecánicos le distanciaron de los dos primeros.

Otro que no tuvo rival fue José Antonio Aznar. El piloto almeriense se mostró muy cómodo con su Porsche 997 GT3 y acabó cuarto por delante de Carchat y de los oficiales de Suzuki. Además su principal rival, David Pérez, se vio obligado a abandonar lo que permitió a Aznar sumar unos puntos vitales. “Para mí no es fácil correr en un rally. Soy piloto de montaña, y me cuesta adecuar mi conducción y mi ritmo a lo que dice el copiloto. Me resulta difícil confiar en sus notas. Además, lo he pasado un poco mal con la alergía y el polen, pero estoy muy contento del resultado y de lo bien que ha funcionado el coche”, declaró Aznar al finalizar la prueba.

Victoria para Vinyes en 2 Ruedas Motrices

El piloto de Suzuki Repsol firmó un rally espectacular. Su comienzo fue inmejorable. Tras los tres primeros tramos, Vinyes aventajaba más de medio minuto sobre Antxustegi, su principal rival. Tras las dos primeras especiales, mantuvo la cuarta posición, por detrás de las escuderías superiores.

En la segunda sección de este Sierra Morena 2014, Vinyes siguió marcando la pauta y dominó con claridad todos los tramos. El aumento de las temperaturas no frenó al piloto de Suzuki y finalmente pudieron sellar el triunfo de la categoría y la sexta plaza de la general en una prueba que Vinyes calificó de “muy difícil”. El objetivo del catalán no es otro que lograr el triunfo en su categoría y hacer rallys como el de este fin de semana en Córdoba suponen un gran estímulo. “Estoy muy contento con el resultado conseguido y sobre todo por el funcionamiento de toda la maquinaria del equipo. Creo que este año seremos igual de competitivos que en temporadas anteriores”, concluyó Vinyes.

Próxima cita: Rally Rias Baixas

Los próximos 30 y 31 de mayo se disputará la siguiente cita del nacional en Vigo, Pontevedra. Una nueva oportunidad para demostrar las capacidades del Ford Fiesta R5. Los tramos son completamente distintos a los de Córdoba y están marcados por tramos muy traicioneros y resbaladizos. Habrá que esperar a esta cita para ver si los errores que Fuster atribuía a la “juventud” del vehículo se han quedado en Sierra Morena.

Clasificación final Rallye Sierra Morena 2014

1. Vallejo-Vallejo (Porsche 911), 1:51:30.6

2. Fuster-Aviñó (Ford Fiesta), a 26.3

3. Pernía-García (Misubishi Lancer), a 1:14.1

4. Aznar-Galán (Porsche 911), a 4:11.4

5. Carchat-Ribeiro (Mitsubishi Lancer), a 4:30.1

6. Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600), a 4’57”4

Clasificación final Rallye Sierra Morena 2014,categorías 2, 3 y 4 2RM

1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h56’28”0

2.-Antxustegi-Iglesias (Suzuki Swift S1600) a 1’23”1

3.-Cima-Noriega (Seat León Supercopa) a 2’56”0

4.- Vallín-Odriozola (Opel ADAM R2) a 4’03”7

5.- Pelaez-Sanjuan (Citroën DS3 R3) a 5’30”7.