Resultado Carrera de Moto3 del GP de Francia 2014

11:58. ¡Suena el himno australiano en honor a Jack Miller! Tercera vez en lo que va de año. Gran inicio del piloto aussie.

11:52. Álex Rins: "Estoy muy contento. Ha sido una carrera superdivertida, muy importante para nosotros y para Honda".

11:50. Jack Miller: "Sabía que no podía dormirme en los laureles. Di el 100%".

11:48. Isaac Viñales: "Se ha rodado muy fuerte. He esperado detrñás porque Miller y Efrén iban locos y sabía que iban a fallar. Y al final han fallado".

11:46. Jack Miller aumenta se renta en la general. 1-Miller (104), 2-Fenati (74), 3-Efrén (72), 4-Rins (71), 5-Márquez (60).

11:44. Resultado final de la carrera de Moto3.

11:43. ¡¡¡VICTORIA DE JACK MILLER!!! Álex Rins e Isaac Viñales completan el podio.

ÚLTIMA VUELTA. Rins supera a Viñales y se coloca tercero. Miller y Efrén abren unos metros.

ÚLTIMA VUELTA. Miller va primero, seguido de Efrén, Viñales, Rins y Bagnaia.

22/23. ¡¡¡Llega el grupo de atrás!!! Ocho pilotos en la lucha por el triunfo.

20/23. Bagnaia, Bastianini y McPhee han llegado a grupo de atrás que lucha por el podio.

19/23. ¡Efrén supera a Rins al final de recta y se coloca primero!

17/23. Fenati, con problemas en la moto. El italiano está fuera de los puntos y de comino al box.

17/23. ¡Efrén da caza a Rins! Tienen unos metros de ventaja sobre Miller, Viñales y Márquez.

16/23. Mala carrera de Romano Fenati. El ganador de las últimas dos carreras rueda décimo tercero.

15/23. Márquez, Efrén, Miller y Viñales ya tienen prácticamente a Rins. Solo medio segundo de ventaja para el 42. Se volverá a reagupar la cabeza con cinco integrantes.

13/23. Márquez sigue reduciendo la desventaja. Un segundo entre los dos pilotos del Estrella Galicia. Viñales y Miller se pasan y se repasan por la tercera plaza.

12/23. Álex Márquez le ha quitado tres décimas a Rins y se pone a 1.4. Vuelta rápida y récord del circuito de Bagnaia.

9/23. Sube la diferencia. Álex Rins tiene 1.8 segundos de ventaja sobre el grupo de atrás, comandado por su compañero Álex Márquez. El grupo lo forman nueve pilotos tras la llegada de Fenati, Bagnaia y Bastianini.

9/23. Álex Rins ha sacado partido de la guerra de atrás. El catalán tiene un segundo y medio respecto a Isaac Viñales, segundo. Miller está tercer, por delante de Márquez, Efrén y Fenati.

8/23. ¡¡Efrén y Miller se tocan!! ¡¡Después se tocan Efrén y Márquez!! Rins lo aprovecha y abre hueco. El otro beneficiado es Fenati que ha llegado al grupo de arriba.

8/23. Rins supera a Efrén, que abre demasiado la puerta y Miller también entra. Muchos intercambios de posiciones. Típica carrera de la categoría pequeña.

7/23. Álex Márquez supera a Masbou y se coloca cuarto. En la siguiente frenada, Efrén pasa a Rins y lidera la carrera.

7/23. Caída de Niccolò Antonelli, que estaba en el grupo perseguidor. Sin consecuencias para el italiano.

6/23. En cada paso por meta Efrén Vázquez supera por velocidad a Rins, pero el del Estrella Galicia 0.0 se la devuelve en la frenada. Sigue compactado el grupo de siete pilotos.

5/23. Otra vuelta rápida de Márquez (1:42.935) y nuevo récord del circuito.

4/23. Efrén, Rins, Miller, Masbou, Viñales, McPhee y Márquez, por este orden, forman el grupo cabecero.

4/23. Rins supera a Efrén y se coloca segundo. El grupo perseguidor ha dado caza a los de arriba. Grupo de siete en cabeza.

3/23. Vuelta rápida de Álex Márquez (1:42.985). Nuevo récord del circuito galo. Márquez está séptimo.

3/23. Gran apurada de frenada de Efrén Vázquez al final de recta para colocarse primero, pero Miller se la devuelve. Mientras se molestan, el grupo de atrás recorta distancias.

2/23. Miller, Efrén y Rins están tirando con mucha fuerza. Los tres pilotos están abriendo hueco respecto a los demás pilotos.

2/23. ¡Caída de Juanfran Guevara! Sin consecuencias para el español.

1/23. Primer paso por meta: 1-Miller, 2-Efrén, 3-Rins, 4-Masbou, 5-Ajo, 6-Viñales, 7-McPhee, 8-Khairuddin, 9-Márquez.

1/23. Álex Márquez no ha tenido una buena salida. El piloto de Cervera está situado en la décima plaza.

1/23. ¡Semáforo en verde! ¡¡Arranca el GP de Francia!! Gran salida de Jack Miller, que se coloca primero, por delante de Efrén y Rins. Viñales, quinto.

10:59. ¡Empieza la vuelta de calentamiento! La carrera de Moto3 se disputará a un total de 23 vueltas. Recordamos la parrilla de salida.

10:55. Isaac Viñales: "Hemos encontrado un buen setting, pero esta gente va a apretar mucho. Espero estar con ellos".

10:54. Álex Rins: "Intentaremos dar un apretón. Salimos confiados, con muchas ganas y a por ellos".

10:53. Efrén Vázquez: "Es un circuito en el que hay pocas diferencias. Es difícil pensar en una escapada, pero tenemos un buen ritmo. El objetivo es pelear con los pilotos de arriba".

10:51. Los pilotos ya están en parrilla. Menos de diez minutos para que dé inicio la carrera del Gran Premio de Francia.

10:50. Eric Granda, baja de última hora. El brasileño llegaba a Le Mans con un dedo roto y el viernes tuvo una caída tras colisionar con Ana Carrasco. El pilot del Calvo Team prefiere recuperarse para Mugello.

10:48. De la actual parrilla, solo Álex Rins y Efrén Váz saben lo que es subir al podio en Le Mans. El catalán terminó tercero en 2012 y segundo en 2013. Por su parte, Efrén acabó tercero en 2011.

10:42. Esta mañana en el Warm Up, última sesión para afinar las motos, Efrén Vázquez volvió a terminar primero, seguido de Jack Miller, Isaac Viñales y Álex Márquez. Por su parte, Álex Rins se tuvo que conformar con la décima plaza.

10:37. El líder del campeonato, Jack Miller, buscará la tercera victoria del año desde la segunda posición. El australiano concluyó muy confiado después de firmar de nuevo la primera línea: "Tenemos una muy buena moto para la carrera de mañana".

10:34. Álex Rins acabó de nuevo muy contento con la primera línea. El piloto del Estrella Galicia 0.0 partía como favorito y todavía no sabe lo que es ganar. "Ya empiezo a disfrutar encima de la moto y a pasármelo bien. Esto me da la tranquilidad de no tener que ir siempre al límite", dijo el español.

10:30. Llegó el clasificatorio y todo lo anterior ya no importaba. Los pilotos luchaban por la quinta pole de la temporada. Efrén Vázquez consiguió el tiempo más rápido (1:42.491) y logró su primera pole mundialista tras 110 Grandes Premios. Jack Miller y Álex Rins estarán junto al vasco en la primera línea de parrilla.

10:26. El sábado por la mañana, en el tercer libre, Efrén Vázquez terminó en lo más alto de la tabla y mejoró los registros del viernes con un crono de 1:42.847. Las cinco primeras posiciones las completaron Isaac Viñales, Miller, Rins y Márquez.

10:22. Jack Miller fue el tercero más rápido. El líder del campeonato concluyó la jornada del viernes satisfecho: "Estamos cerca de la cabeza, lo cual es genial. Tengo que tener más confianza en el primer y segundo sector así como en la recta de atrás en la que pierdo una gran cantidad de agarre".

10:18. Muy distinta fue la reacción de Álex Rins al acabar los dos primeros libres: "Ha ido bastante bien y nos hemos adaptado rápido a este circuito", dijo el 42, que busca la primera victoria del año.

10:15. A pesar de dominar la primera jornada de entrenamientos libres, Álex Márquez no acabó del todo satisfecho. "Estamos primeros, pero con la moto no me acabo de encontrar del todo cómodo; tenemos que dar otro pequeño salto adelante, porque en algunos aspectos me falta un poquito", comentó el de Cervera.

10:10. En los segundos libres, Álex Márquez cogió el mando e hizo el mejor tiempo del día (1:43.395), seguido de su compañero de equipo Álex Rins y de Jack Miller. Las Honda, tras los test de MotorLand, se mostraron muy competitivas.

10:05. Al llegar a Le Mans, Isaac Viñales dominó la primera sesión de entrenamientos libres con un tiempo de 1:43.998. Primera vez que el español acababa un entrenamiento en lo más alto. Tras él finalizaron los españoles Efrén Vázquez, Álex Rins y Álex Márquez.

10:00. Otro de los españoles que lo está haciendo muy bien es Isaac Viñales. El piloto catalán demostró en Jerez que puede luchar por los podios y en Le Mans buscará su primer podio mundialista. “Le Mans es uno de los circuitos que más me gustan y donde el año pasado conseguí terminar entre los diez primeros”, dijo Viñales.



09:57. El líder del Mundial, Jack Miller, afronta con muchas ganas la carrera de Le Mans: "Es un trazado que me va bien, me gusta bastante pero sobre todo el primer sector con esa subida con el acelerador a fondo".





09:55. Álex Rins acabó muy satisfecho con el resultado de MotorLand. El español llegó a Le Mans con la moral renovada después del tercer lugar de Jerez tras una bonita batalla con Romano Fenati y Efrén Vázquez. “Viendo los resultados de estas pruebas estamos muy motivados. Afrontamos el Gran Premio de Francia con muchas ganas”, comentó Rins.







09:53. Entre los GP de España y el de Francia, los equipos aprovecharon para hacer entrenamientos y así entender mejor las motos. Uno de ellos fue el equipo Estrella Galicia, que entrenó en el trazado español de MotorLand Aragón.



09:51. Jack Miller llega como líder de la categoría pequeña después de ganar las dos primeras carreras del año. El australiano suma 79 puntos, por los 75 de Romano Feanti, ganador de las dos últimas. Efrén, Márquez y Rins están inmediatamente detrás.

09:45. Los horarios para este fin de semana vuelven a ser los típicos de las carreras europeas. Las carreras empezarán el domingo a las 11 con Moto3 y acabarán sobre las 14:45 con la conclusión de MotoGP.

09:37. Además de Le Mans, Charade, Nogaró y Magny-Cours también han albergado una prueba del Campeonato del Mundo.

12:35. Le Mans es uno de los circuitos con mayor tradición en el campeonato, denominado como un trazado de stop and go por sus fuertes y contínuas frenadas. Un circuito técnico y exigente para los pilotos. Cuenta con tres chicanes a lo largo del trazado. Tiene 4.180 metros, lo que le sitúa como el segundo circuito más corto del campeonato. Por detrás, sólo está Sachsenring. Su recta más larga es de 674 metros, mientras que cuenta con un total de 13 curvas; 9 a derechas y 4 a izquierdas.

09:30. El Mundial sigue en Le Mans su periplo europeo después de las tres primeras carreras lejos del viejo continente. El trazado francés acoge el campeonato del mundo de manera ininterrumpida desde 2000. Los españoles tienen un palmarés de 27 triunfos entre todas las categorías, 20 desde que regresó en 2000.

