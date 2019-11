Resultado Carrera de MotoGP del GP de Francia 2014

15:00. Esto es todo por nuestra parte. En unos minutos tendrán a su disposición la crónica y las impresiones de los pilotos. Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

14:58. ¡Suena el himno español en honor a Marc Márquez!

14:54. Marc Márquez: "Cuando he empezado a pasar pilotos me he sentido cómodo. Con Valentino pensaba que habría más lucha, pero ha hecho un error y no lo he pensado. Aunque parezca fácil ganar cinco carreras no lo es".

14:52. Álvaro Bautista: "Ha sido un fin de semana perfecto. Carrera increíble, al principio ha habido muchos errores, pero me he mantenido ahí. Cuando se ha calmado he mantendio mi ritmo. Era muy difícil coger a Rossi, éramos muy parecidos de ritmo".

14:50. Felicitación de Pol Espargaró a Marc Márquez.

14:49. Clasificación general: 1-Márquez (125), 2-Pedrosa (83), 3-Rossi (82).

14:48. Resultado de la carrera.

14:47. Quinta victoria consecutiva de Márquez que está ahora mismo un paso por encima del resto. Será difícil, si esto sigue así, que no repita el título del curso pasado.

14:45. ¡¡¡VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ!!! Rossi y Bautista completan el podio. Espargaró, Pedrosa y Lorenzo, fuera del podio.

ÚLTIMA VUELTA. El podio está decidido. Solo falta saber si Pedrosa dará caza a Espargaró.

25/27. Difícil que Bautista de caza a Rossi. El italiano ha dado un tirón y la ventaja es de casi dos segundos. Pedrosa, a un segundo de Pol Espargaró.

23/27. Bautista se está acercando a Rossi. Solo 1.3 de ventaja para el italiano a cuatro para el final. Puede haber guerra por la segunda plaza.

23/27. Gran duelo de Aleix Espargaró con Dovizioso y Smith por la octava posición. Gran trabajo del español que tiene una moto claramente inferior.

20/27. Se estabilizan las posiciones: 1-Márquez, 2-Rossi, 3-Bautista, 4-Pol, 5-Pedrosa, 6-Lorenzo, 7-Bradl, 8-Aleix, 9-Dovi, 10-Smith.

18/27. ¡Pedrosa rebasa a Lorenzo y se coloca quinto! Está a dos segundos del podio, pero su ritmo es superior al de Bautista y Espargaró.

16/27. Bautista supera a Espargaró y se coloca en posición de podio. Busca el tercer podio de su carrera en MotoGP. El de Pol sería el primero.

13/27. Pedrosa también se deshace de Bradl y se pone a la estela de Lorenzo. Están a dos segundos de las posiciones del podio.

13/27. Lorenzo rebasa a Bradl y se coloca quinto. Por delante están Espargaró y Bautista, pero algo lejos.

11/27. ¡¡Marc Márquez ya está primero!! Espectacular remontada. Se salió en la primera vuelta y volvió décimo. Ha tardado once giros en coger la cabeza de carrera. Imparable.

10/27. ¡Bautista se deshace ahora de Bradl y es cuarto! Puede luchar por el podio en Le Mans.

9/27. ¡Bautista supera a Lorenzo y se coloca quinto! Pedrosa viene detrás del dúo español.

9/27. ¡¡Márquez pasa a Pol Espargaró y ya está segundo!! Menuda exhibición del catalán, que está a medio segundo de Rossi.

8/27. ¡¡Tercera plaza para Marc Márquez!! Ha pasado a Bradl en la entrada a la chicane de final de recta. Menudo espectáculo.

7/27. 1-Rossi, 2-Pol, 3-Bradl, 4-Márquez, 5-Lorenzo, 6-Bautista, 7-Pedrosa, 8-Dovi, 9-Smith, 10-Aleix.

7/27. Vuelta rápida de Marc Márquez y récord del circuito (1:33.548)

6/27. Espectacular Marc Márquez. ¡¡Llega a Dovizioso y lo pasa sin esperar!! Ya rueda curto. Lorenzo y Bautista también pasan a Dovi.

6/27. ¡¡Marc Márquez apura bien la frenada y rebasa a Lorenzo!! Quinta posición para el de Honda.

5/27. ¡¡Pol Espargaró supera a Bradl y se pone segundo!!

4/27. ¡¡Márquez supera a Smith y se colcoa sexto tras la estela de Lorenzo!!

4/27. 1-Rossi, 2-Dovi, 3-Pol, 4-Bradl, 5-Lorenzo, 6-Smith, 7-Márquez, 8-Bautista, 9-Pedrosa.

4/27. ¡¡Rossi pasa a Dovi y se coloca primero!! Puede volver a ganar Rossi 15 carreras después.

4/27. ¡¡Hachazo de Márquez a Bautista y ya est sépimo!!!

3/27. ¡¡Rossi supera a Bradl y se coloca segundo!! Puede ser su día.

3/27. ¡Lorenzo pasa a Bautista y Márquez a Pedrosa! Dovi, Bradl, Rossi y Pol Espargaró lideran.

2/27. Sorprendente el inicio de carrera. El que puede sacar tajada de esto es Rossi que está tercero y los rivales están atrás.

2/27. Primer paso por meta: 1-Dovi, 2-Bradl, 3-Rossi, 4-Pol, 5-Smith, 6-Iannone, 7-Bautista, 8-Lorenzo, 9-Pedrosa, 10-Márquez.

1/27. ¡¡¡Salida de Marc Márquez!!! Regresa en décima posición.

1/27. ¡Empieza la carrera en Le Mans! Buena salida de Dovizioso que se pone primero, por delante de Bradl, Espargaró, Rossi, Márquez y Lorenzo. Pedrosa está décimo.

13:59. ¡Empieza la vuelta de calentamiento! La carrera tendrá un total de 27 giros. La salida es clave. Si Márquez sale bien será difícil que lo alcancen.

13:58. Hay que recordad que el récord de carrera está en manos de Pedrosa con un tiempo 1:33.617. Todo hace indicar que se batirá en la carrera de hoy.

13:52. Jorge Lorenzo: "Hay que intentar hacer una buena salida y pasar algunos pilotos en las primeras vueltas. Tengo buen ritmo, no sé si para coger a Marc, pero sí para el podio".

13:50. Solo diez minutos para empezar la carrera de Le Mans. Márquez lleva cuatro victorias consecutivas. Solo una vez en su carrera (125cc en 2010) ganó cinco veces seguidas. Hoy puede igualarlo.

13:50. Álvaro Bautista: "Será una carrera difícil. Quintando a Marc, los demás no estamos muy lejos en cuanto al ritmo".

13:46. Pol Espargaró, en la parrilla: "La primera vuelta va a ser crítica porque al estar delante no voy a tener ninguna referencia. Voy a intentar lograr una buena salida que es lo importante".

13:43. Uno de los hombres más feliz del paddock es Pol Espargaró. El de Granollers acabó con una de sus sonrisas características tras terminar por primera vez en la primera línea.

13:36. Este fin de semana se cumplen once años del primer triplete español en el Mundial de motociclismo precisamente en Le Mans. Pedrosa ganó en 125cc; Elías, en 250cc; y Sete batió a Rossi es un gran duelo en MotoGP y le dedicó el triunfo al reción fallecido Daijiro Kato.

13:32. Esta mañana en el Warm Up, última sesión antes de la carrera, Marc Márquez fue nuevamente el más rápido, con Iannone y Rossi en segunda y tercera posición, respectivamente.

13:27. Valentino Rossi, aunque no estará en primera línea, también concluyó satisfecho. El italiano resolvió los problemas que tuvo en la Yamaha en la jornada del viernes: "Pudimos haber estado en primera fila, pero nos faltó alguna décima en la vuelta clave. Aun así, muy contento con el resultado".

13:21. Dani Pedrosa no se encontró cómodo con la Honda ni con las grapas que tiene en el brazo tras operarse del síndrome compartimental: "Estoy pilotando menos agresivo para no agravar la herida del antebrazo. En los libres nos ha ido bastante bien, pero en la clasificación no hemos sido tan rápidos como esperábamos".

13:17. Jorge Lorenzo, a pesar de salir desde la segunda fila, está confiado de cara a la carrera. "No pude hacer una vuelta rápida, que me hubiera situado en segunda posición. Es justo al revés que en Jerez, tenemos muy buen ritmo pero no hemos hecho una vuelta rápida", dijo el de Yamaha.

13:13. Marc Márquez acabó muy contento tras la clasificación después de sumar la quinta pole, pero sobre todo por el resultado de sus contrincantes directos: "Mis principales rivales (Rossi, Lorenzo y Pedrosa) salen desde la segunda y tercera fila, y eso es positivo".

13:09. En la lucha por la pole, Marc Márquez trituró el récord del circuito de Le Mans. El español sumó la quinta pole de la temporada. Pol Espargaró y Dovizioso estarán junto a él en primera línea. La sorpresa negativa fue el rendimiento de los otros aspirantes al título. Rossi acabó quinto por delante de Lorenzo, mientras que Pedrosa arrancará noveno.

13:00. Aleix Espargaró y Cal Crutchlow tuvieron que pasar por el purgatorio de la Q1 tras no terminar entre los diez primeros en la combinada de los tres entrenamientos libres.

12:58. En los terceros entrenamientos libres, Jorge Lorenzo se colocó primero cuando ya había caído la bandera a cuadros, seguido de Márquez, Espargaró, Bautista y Rossi. Pedrosa acabó séptimo.

12:56. Marc Márquez concluyó muy contento tras dominar la primera jornada de entrenamientos libres: "A parte de que hemos sido los más rápidos, el ritmo era muy bueno, así que estoy contento de cómo ha ido todo en general".

12:55. Dani Pedrosa no se mostró muy cómodo después de operarse de síndrome compartimental, aunque el catalán esperaba mejorar para la jornada del sábado: "Para ser la primera vez después de diez días sin usar el brazo, la sensación es correcta. He ido suave y no he apretado demasiado, porque no quería ir al cien por cien demasiado de golpe".

12:54. Jorge Lorenzo, aunque concluyó séptimo, acabó con buenas vibraciones. El mallorquín no usóunos neumáticos nuevos y por ello no mejoró su tiempo. "Estoy satisfecho con el ritmo que es constante y con mi pilotaje. No estamos en una posición que refleja nuestro rendimiento en la tabla de tiempos”, dijo el tetracampeón del mundo.

12:53. Valentino Rossi no finalizó muy contento con la décima posición del viernes. “No era capaz de ser fuerte y estar cerca de la parte superior. Tengo un montón de problemas con la moto, especialmente en la aceleración, tengo un gran problema para abrir el acelerador porque la moto es muy nerviosa”, explicó el de Yamaha.

12:52. Álvaro Bautista terminó muy satisfecho con el tercer lugar de la primera jornada de entrenamientos: "Estoy muy contento porque hemos trabajado muy bien esta mañana y nos fuimos por la tarde mejorando mi feeling con la moto. Ahora sólo tenemos que tratar de mejorar el ritmo un poco".

12:52. En los segundos entrenamientos libres, Marc Márquez volvió a dominar. El de Honda mejoró sus registros y terminó con un tiempo de 1:33.452. Iannone, sorprendentemente, fue a segundo a solo siete milésimas, mientras que Bautista finalizó tercero.

12:51. En los primeros entrenamientos libres, Marc Márquez fue el más rápido con un cronómetro de 1:34.328. Dani Pedrosa terminó segundo a solo una décima, mientras que Rossi y Lorenzo acabaron inmediatamente detrás.

12:50. Una vez pasaron cuentas ante los micrófonos, los pilotos se enfundaron el mono, el casco, los guantes y las botas y se centraron en la primera jornada de entrenamientos libres.

12:49. Marc Márquez ha hecho un inicio con cuatro victorias en cuatro carreras, algo que no se producía desde Doohan en 1992. A pesar de ello, el 93 se mantiene cauto: “Estoy seguro de que llegará una carrera en la que no será posible llevarme el triunfo”.

12:48. Jorge Lorenzo solo ha sumado un podio en cuatro pruebas. El mallorquín espera cambiar la situación en Le Mans: “Históricamente para Yamaha, Le Mans ha sido un buen circuito, ahora la situación es un poco distinta, pero como Valentino Rossi demostró en Jerez que podemos ser competitivos".

12:47. Tras terminar segundo en el GP de España, Rossi espera seguir con el buen rendimiento en Le Mans: “Tenemos muchas novedades que hemos ido probando. Nos permiten mejorar modificando la puesta a punto, la zona de 'time attack' y hemos ido perfeccionando cosas en los test de Jerez, por lo que intentaremos aplicarlo aquí en Le Mans".

12:46. "No ha sido fácil para mí el arranque en MotoGP. Parecía que en pretemporada era todo más fácil, pero cuando llegas a las carreras todo cambia un poco y es más difícil, porque los pilotos dan un paso más de lo que conoces y te vas quedando atrás”, explicó Pol Espargaró.

12:45. "Estoy muy contento con los puntos que hemos ido acumulando en la primera parte de la temporada. Ahora, hay muchos pilotos que son rapidísimos. En Le Mans, creo que va a estar más reñido y nuestra misión es estar lo más cerca de la cabeza, no separarnos de ellos”, comentó Andrea Dovizioso.

12:44. Ya en Le Mans, Márquez, Lorenzo, Rossi, Espargaró y Dovizioso asistieron a la rueda de prensa oficial que se celebra en cada Gran Premio. Vamos con el repaso de lo más destacado.

12:43. Marc Márquez ha sido el primero en renovar su contrato. El español seguirá vinculado al Repsol Honda Team hasta la temporada 2016. Habrá que estar atento a los próximos movimientos. Pedrosa, Lorenzo y Rossi también deben firmar un nuevo contrato.

12:41. Dani Pedrosa decidió pasar por el quirófano para intervenirse del síndrome compartimental. Stefan Bradl tomó la misma decisión que el piloto español. Ambos llegan a Le Mans con las grapas todavía en sus respectivos antebrazos.

12:39. Entre la semana del GP de España y la llegada a Le Mans han ocurrido algunas noticias muy importantes para el paddock de la categoría reina.

12:36. Marc Márquez llega como líder indiscutible a Le Mans. El español ha ganado las cuatro carreras disputadas y suma un total de 100 puntos. Dani Pedrosa es segundo a 28 tantos, mientras Rossi es tercero a 39.

12:34. Los horarios para este fin de semana vuelven a ser los típicos de las carreras europeas. Las carreras empezarán el domingo a las 11 con Moto3 y acabarán sobre las 14:45 con la conclusión de MotoGP.

12:30. Como en cada Gran Premio, en VAVEL os traemos la mejor previa. Cómo llega el campeonato, historia y datos sobre el circuito galo.

12:27. Además de Le Mans, Charade, Nogaró y Magny-Cours también han albergado una prueba del Campeonato del Mundo.

12:25. Le Mans es uno de los circuitos con mayor tradición en el campeonato, denominado como un trazado de stop and go por sus fuertes y contínuas frenadas. Un circuito técnico y exigente para los pilotos. Cuenta con tres chicanes a lo largo del trazado. Tiene 4.180 metros, lo que le sitúa como el segundo circuito más corto del campeonato. Por detrás, sólo está Sachsenring. Su recta más larga es de 674 metros, mientras que cuenta con un total de 13 curvas; 9 a derechas y 4 a izquierdas.

12:20. El Mundial sigue en Le Mans su periplo europeo después de las tres primeras carreras lejos del viejo continente. El trazado francés acoge el campeonato del mundo de manera ininterrumpida desde 2000. Los españoles tienen un palmarés de 27 triunfos entre todas las categorías, 20 desde que regresó en 2000.

12:17. Recordad que para estar informado de todo sobre las dos ruedas podéis seguirnos a través de la cuenta de Twitter (@VAVEL_motor) o en la página de Facebook.

12:15. ¡Buenos días! Bienvenidos a la carrera de MotoGP del GP de Francia 2014 . Arranca la lucha por la quinta victoria del año. ¡Empezamos!