Valentino Rossi: "En este momento no soy capaz de ganar una carrera, pero estoy siempre ahí"

El piloto italiano ha asegurado que en los próximos días se sentará a hablar con los directivos de Yamaha Factory para tratar su renovación. En el próximo Gran Premio de Italia, que se disputa dentro de 15 días, celebrará su GGPP 300 y 240 carreras en MotoGP. Un anuncio en Mugello sería la guinda de un fin de semana perfecto para Valentino Rossi que en el trazado de la Toscana ha sumado nueve victorias (una en 125 cc, una en 250 cc y siete en MotoGP). Tras unos primeros entrenamientos libres en los que el piloto no estaba satisfecho con la moto y saliendo en quinta posición en la parrila en Le Mans, el de Tavullia ha logrado la segunda posición en el GP de Francia a casi un segundo y medio de Marc Márquez.

El piloto de Yamaha disfrutó de una de las carreras más emocionantes de la temporada hasta ahora tras haber luchado por su quinto lugar de posición en la parrilla y liderar la carrera en las primeras vueltas. Valentino hizo una primera parte de carrera impecable adelantando a todos y poniéndose primero, haciendo pensar que hoy sería el día en el que el nueve veces campeón del mundo volvería a conseguir la victoria. Rossi fue capaz de cazar y dejar fuera de maniobra a Stefan Bradl y a Andrea Dovizioso, logrando el primer lugar a falta de 25 vueltas.

Al volver Márquez para luchar por la primera posición, el italiano trató de aguantarle las primeras embestidas, pero se salió en la última chicane, en la vuelta 16, un error nada típico de 'Il Dottore'. De esta forma entregó la posición, y la victoria, a Marc Márquez. Ahí se acabó la lucha por el triunfo. Márquez impuso su ley y se fue directo hacia la quinta victoria seguida esta temporada. El de Tavullia se metió por detrás y fue capaz de mantener una diferencia con el tercer lugar en la línea, tomando su tercer podio del año con el segundo lugar. En las últimas vueltas, Rossi se alejó de Álvaro Bautista con un tiempo casi dos segundos más rápido que el español.

Los 20 puntos de la carrera de hoy le han servido a Valentino para ponerse a tan solo un punto de Dani Pedrosa. El italaiano, con 82 puntos es tercero en la clasificación general por detrás del imparable Márquez (125) y de Pedrosa (83).

Valentino ha declarado tras la carrera en Le Mans que está muy satisfecho con su segunda posición seguida en el mundial de MotoGP. "Por supuesto que estoy muy contento con la carrera y el resultado. He hecho una buena salida y cuando vi a Dovi y a Bradl delante sabía que podía ir más rápido que ellos, así que adelanté. Tiré adelante y trató tan duro como sea posible, pero era más difícil con la parte delantera de hoy, tal vez debido a que el asfalto estaba caliente. De todas formas he intentado al máximo y mi ritmo no era tan malo”, comentó el piloto de Yamaha.

"Pensaba que él me esperaría, pero... ¡no lo hizo!"

Sobre la carrera con los rivales, Rossi esperaba más acción junto a Marc, pero el fallo que tuvo le hizo perder la posibilidad de conseguir el triunfo en las tierras galas. “Estaba esperando a Marc, Jorge y Dani llegar, cuando Marc llegó traté de empujar mucho para permanecer en el 1:34.0 para hacerle el trabajo difícil, pero en el momento crucial de la carrera he cometido un error en la frenada. He frenado un poco demasiado profundo y con gran clase. Es una verdadera lástima ya que era demasiado fácil para Marc. Si no nos hubiéramos peleado un poco porque hoy yo no era tan malo, difícil de batir, pero seguro más divertido. Pensaba que él me esperaría, pero... ¡no lo hizo!”, explicó el piloto con el humor que le caracteriza.

De cara al próximo GP de Italia, Valentino pretenderá conseguir la primera victoria de la temporada y no hay ningún lugar mejor que en su tierra. “Tendremos que intentarlo de nuevo la próxima semana en Mugello, quiero hacer un buen fin de semana y tratar de luchar con él otra vez. Estoy contento porque mi objetivo es ser competitivos, para quedarse con el frente y luchar con ellos. En este momento yo no soy capaz de ganar una carrera, pero estoy siempre ahí y lo estoy disfrutando mucho”, aseguró el piloto tras el GP en Le Mans.

FOTO: @Rossistas, @MotoGP