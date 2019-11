Marc Márquez: "Esta victoria ha sido diferente a las otras"

A cada Gran Premio que pasa, Marc Márquez sigue agrandando su leyenda, y lo hace protagonizando carreras memorables como la que hoy ha firmado en Francia. Remontando desde la décima posición en la que se encontraba en la primera vuelta tras una complicada salida, el piloto del equipo Repsol Honda mantiene completo su casillero de esta temporada, con cinco victorias en cinco pruebas.

El de Cervera es insuperable en carrera y lo está demostrando está temporada de forma exagerada ya que lleva pleno de victorias y poles. Pero los problemas vienen en la salida. Si hay algo en lo que falla Márquez es a la hora de empezar los grandes premios. Pese a anotarse su sexta pole consecutiva, Marc no ha podido aprovechar su posición de privilegio. Una desastrosa salida más los líos del primer giro le han llevado a la décima posición antes del primer paso por meta, por detrás de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que también han salido mal. Ha tardado dos vueltas en recomponerse y, en la tercera, el vigente Campeón del Mundo ha superado a Pedrosa, iniciando una progresión vertiginosa que le ha permitido situarse primero antes del ecuador de la prueba, batiendo el récord de la pista vigente desde 2011.

Desde Valentino Rossi en 2008 que un piloto no lograba 5 triunfos consecutivos en MotoGP y hay que remontarse a 1997 para encontrar a otra leyenda llamada Mick Doohan, para encontrar a un piloto capaz de logar 5 victorias seguidas saliendo desde la pole. Este triunfo, el 37º de su carrera, le ha servido también para igualarse con Jorge Martínez “Aspar”, y situarse con 125 puntos al frente del Mundial en el que Pedrosa sigue en segunda posición.

Con 21 años y 90 días, Márquez es el piloto más joven en sumar cinco victorias consecutivas y acaba con el récord de Mike Hailwood. Además, hacía 42 años que nadie ganaba las cinco primeras carreras de una temporada en clase reina: Agostini 500cc 1972 - Márquez MotoGP 2014. Los únicos cuatro pilotos en ganar las cinco primeras carreras de un año en 500cc o MotoGP han sido Surtees (1959), Hailwood (1964-1965), Agostini (1968 a 1972) y Márc (2014).

Con el triunfo de Márquez, España lleva 16 victorias seguidas en MotoGP (23 de las últimas 24) y 14 carreras consecutivas metiendo al menos dos pilotos en el podium.

"He salido demasiado relajado"

La próxima carrera tendrá lugar dentro de dos semanas en Italia, en el bello circuito toscano de Mugello. El piloto catalán ha declarado que la victoria en Le Mans no ha sido como las anteriores porque se ha salido y ha podido disfrutar más del resto de rivales. “Estoy contento con esta victoria, ha sido diferente a las otras. He cometido un error al principio, quizás he salido demasiado relajado y cuando me ha pasado Jorge, he tenido que alargar la trazada porque si no lo podía haber tocado y ahí me han pasado muchos pilotos. Sin embargo, a partir de ese momento he empezado una remontada muy buena, muy divertida, y hemos conseguido la quinta victoria consecutiva. Aunque a la gente le parezca fácil, nosotros estamos trabajando muchísimo y esto es una recompensa para todo el equipo", ha explicado el piloto de Repsol Honda.