Dani Pedrosa: "Creo que puedo ser mucho más rápido de lo que se ha visto"

Dani Pedrosa llegó a Le Mans tras haber pasado por el quirófano para operarse el brazo derecho del síndrome compartimental. Éste fue el circuito que le vio ganar por primera vez en la temporada pasada en MotoGP. Hasta éste GP francés, Pedrosa no se había bajado del podio en todas las carreras que se han disputado; en Catar fue, tercero; en Estados Unidos, segundo; en Argentina, segundo; y en España, tercero. En cambio, hoy no ha tenido mucha suerte, ya que ha tenido una mala salida, al igual que su compañero de equipo.

El catalán ha tenido que remontar desde la novena plaza, pero su progresión le ha llevado hasta la quinta posición final, a 3 décimas del cuarto puesto y a menos de un segundo del podio, pero a más de cuatro de Marc. En la lucha entre Pedrosa y Lorenzo, volvió a salir vencedor Dani. Con la operación aun reciente, el de Castellar se lo tomó con calma y sólo apretó para quitarse de encima a un lento Lorenzo e intentar alcanzar a Pol Espargaró, sin éxito. No obstante, meritorio resultado de Pedrosa teniendo sus condiciones físicas, aunque el tren del Mundial se le escapa también a él.

Los 125 puntos de Marc Márquez hacen que el piloto se encuentre jugando en otra liga, mientras, el segundo puesto se está disputando entre dos pilotos. El 26 sigue segundo en la clasificación general acechado por un Valentino Rossi, que está reviviendo sus mejores tiempos. Con 83 puntos, Dani Pedrosa suma uno más que Rossi, seguidos por Dovizioso y Lorenzo.

Pedrosa asegura haber tenido dificultades con el neumático y no ha declarado nada sobre su antebrazo, por lo que se podría suponer que no le ha molestado durante la carrera. “Ha sido una carrera muy complicada de gestionar. Aunque no he salido mal, en la primera curva Iannone y Smith han entrado muy fuertes, han cortado el grupo y creo que incluso han sacado de pista a algún piloto. De todos modos ese no ha sido el principal problema; no he podido remontar debido a algunas dificultades con el neumático delantero. Cada vez que intentaba ser más agresivo notaba que perdía adherencia y me ha costado muchas vueltas poder ir hacia adelante. Es una pena, porque no he conseguido una buena puesta a punto de la moto que me permitiera rodar cómodo y no hemos hecho una buena carrera. Creo que puedo ser mucho más rápido de lo que se ha visto", comentó el piloto de Repsol Honda tras quedar quinto en Le Mans.

Foto: Repsol Media