Resultado Carrera del GP de Mónaco

Final Hasta aquí, el Gran Premio de Mónaco 2014. La próximo cita será en Canadá, el 8 de junio, es decir, dentro de dos semanas. Como siempre, muchas gracias por seguir la Fórmula 1 en Vavel.

Final La clasificación del Gran Premio de Mónaco. Aparte del nuevo doblete de Mercedes, destacan los primeros puntos para Marussia y para Jules Bianchi.

Posición Piloto Escudería País 1 Nico Rosberg Mercedes Alemania 2 Lewis Hamilton Mercedes Reino Unido 3 Daniel Ricciardo Red Bull - Renault Australia 4 Fernando Alonso Ferrari España 5 Nico Hülkenberg Force India - Mercedes Alemania 6 Jenson Button McLaren - Mercedes Reino Unido 7 Felipe Massa Williams - Mercedes Brasil 8 Romain Grosjean Lotus - Renault Francia 9 Jules Bianchi Marussia - Ferrari Francia 10 Kevin Magnussen McLaren - Mercedes Dinamarca 11 Marcus Ericsson Caterham - Renault Suecia 12 Kimi Räikkönen Ferrari Finlandia 13 Kamui Kobayashi Caterham - Renault Japón 14 Max Chilton Marussia - Ferrari Reino Unido Retirado Esteban Gutiérrez Sauber - Ferrari México Retirado Valtteri Bottas Williams - Mercedes Finlandia Retirado Jean-Éric Vergne Toro Rosso - Renault Francia Retirado Adrian Sutil Sauber - Ferrari Alemania Retirado Daniil Kvyat Toro Rosso - Renault Rusia Retirado Sebastian Vettel Red Bull - Renault Alemania Retirado Sergio Perez Force India - Mercedes México No comenzó Pastor Maldonado Lotus - Renault Venezuela

Final Fernando Alonso termina en cuarto lugar, un puesto mejor que su posición de salida.

Final Lewis Hamilton aguanta a Daniel Ricciardo la segunda posición. El australiano repite el podio de España.

Final Nico Rosberg gana su segunda carrera de la temporada y la segunda en Mónaco. Repite la victoria lograda la temporada pasada. Arrebata el liderato del Mundial a Lewis Hamilton. Mercedes logra su quinto doblete consecutivo y la sexta victoria de la temporada.

78/78 Última vuelta para todos.

76/78 Dirección de carrera investiga el accidente en el que se han visto envueltos Kimi Räikkönen y Kevin Magnussen.

75/78 Kimi Räikkönen cambia el alerón dañado. Se reincorpora 12º.

74/78 Kimi Räikkönen intenta adelantar a Kevin Magnussen y se quedan los dos encerrados en Loews por un toque. ¡¡Jules Bianchi es octavo con un Marussia!!

74/78 Jenson Button adelanta a Kevin Magnussen mientras es doblado por Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo.

73/78 Daniel Ricciardo se sitúa a menos de dos segundos de Lewis Hamilton.

71/78 Daniel Ricciardo aprieta a Lewis Hamilton, impedido por sus problemas oculares.

66/78 Problemas para Lewis Hamilton. Se va a más de cuatro segundos de Nico Rosberg. Al parecer, solo tiene visión por un ojo.

62/78 Jules Bianchi es décimo. El francés de Marussia puntuaría al tener a Romain Grosjean a nueve segundos.

61/78 Accidente de Esteban Gutiérrez en La Rascasse. Bandera amarilla.

59/78 Tras la avería de Valtteri Bottas, Jules Bianchi es undécimo, pero el francés tiene una sanción de cinco segundos que cumplir.

56/78 Valtteri Bottas rompe su motor en Loews. Bandera amarilla en pista.

56/78 Valtteri Bottas, con problemas, es presionado por Esteban Gutiérrez, Kimi Räikkönen y Felipe Massa. Todos luchan por la octava posición.

52/78 Jean-Éric Vergne rompe su motor, pero consigue llegar a boxes. Ha derramado aceite sobre la pista en el último sector.

49/78 El consumo de gasolina de Nico Rosberg está estabilizado, según le han comunicado por radio.

47/78 1º Rosberg 2º Hamilton 3º Ricciardo 4º Alonso 5º Hülkenberg 6º Magnussen 7º Button 8º Bottas 9º Gutiérerz 10º Räikkönen

46/78 Felipe Massa realiza su primera detención en boxes y monta neumáticos blandos.

44/78 Felipe Massa, que rueda en quinto lugar, sigue sin cambiar sus naumáticos súperblandos.

42/78 Nico Rosberg tiene problemas con el consumo de combustible y Lewis Hamilton le está acosando.

38/78 Jean-Éric Vergne se reincorpora tras el drive through por detrás de Jules Bianchi, que es 12º.

36/78 Jules Bianchi adelanta de forma espectacular a Kamui Kobayashi en La Rascasse. El francés es decimotercero con el Marussia.

35/78 Drive through para Jean-Éric Vergne por una salida insegura con Kevin Magnussen en los boxes.

33/78 Kevin Magnussen se ha dejado adelantar por Jean-Éric Vergne debido a que ha adelantado indebidamente antes de que se retirase el Coche de SEguridad. Nico Hülkenberg lo ha aprovechado para deshacerse del danés.

32/78 Nico Hülkenberg adelanta a Kevin Magnussen a la entreada del túnel.

31/78 Kevin Magnussen adelanta a Jean-Éric Vergne en el relance.

31/78 Se relanza la carrera.

30/78 El Coche de Seguridad se retira en esta vuelta.

29/78 Los comisarios investigan el incidente entre Jean-Éric Vergne y Kevin Magnussen.

29/78 Kimi Räikkönen realiza una segunda detención en boxes debido a un toque con Max Chilton. El finés se reincoropora decimotercero.

28/78 Los pilotos doblados reciben orden de adelantar a todo el paquete.

28/78 El único piloto que no ha realizado su parada es Felipe Massa.

27/78 Jean-Éric Vergne casi colisiona con Kevin Magnussen al salir del cambio de neumáticos. Parece sanción segura para el piloto galo.

26/78 Entran todos en boxes. Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que entraban a boxes tras sus compañeros, mantienen la posición.

26/78 Coche de Seguridad en pista de nuevo a consecuencia del accidente de Sutil.

25/78 ¡Accidente de Adrian Sutil en la chicana de salida del túnel! El coche se le ha cruzado en la frenada.

24/78 El único que ha realizado su segunda parada en boxes es Romain Grosjean. Vuelve a montar neumáticos blandos.

24/78 Daniel Ricciardo encima en estos momentos a Kimi Räikkönen.

21/78 Kimi Räikkönen aventaja en 2.2 segundos a Daniel Ricciardo y a 5.5 a Fernando Alonso.

19/78 Penalización a Esteban Gutiérrez por no ocupar su posición en la parrilla de salida.

13/78 Adrian Sutil vuelve a adelantar en Loews. Esta vez, a Marcus Ericsson.

12/78 Daniil Kvyat, parado en boxes con serios problemas para reengancharse a la carrera.

11/78 Adrian Sutil adelanta a Romain Grosjean en Loews.

11/78 1º Rosberg 2º Hamilton 3º Räikkönen 4º Ricciardo 5º Alonso 6º Magnussen 7º Vergne 8º Kvyat 9º Hülkenberg 10º Bottas

7/78 A Sebiastian Vettel le comunican por radio que abandone la carrera.

7/78 Fernando Alonso pierde fuelle y se sitúa a 2.5 segundos de Daniel Ricciardo.

5/78 Sebastian Vettel se reincorpora a la carrera con una vuelta perdida.

5/78 Sebastian Vettel para en boxes para intentar solucionar sus problemas.

4/78 ¡Problemas para Sebastian Vettel! Comunica por radio que no tiene potencia.

4/78 ¡Kimi Räikkönen adelanta a Sebastian Vettel!

4/78 Se relanza la carrera.

2/78 Romain Grosjean entra a boxes a consecuencia de un pinchazo. No tienen suerte los Lotus Renault hoy.

1/78 El accidente de Sergio Pérez ha sido a consecuencia de un toque con Jenson Button.

1/78 Coche de Seguridad en pista. Accidente de Sergio Pérez.

1/78 Kimi Räikkönen es cuarto, Ricciardo y Alonso pierden la posición con el finés. El australiano, también, con su compañero de equipo.

14:02 Los pilotos ya están llegando a sus posiciones de salida.

14:00 Pastor Maldonado se queda clavado en la vuelta de formación. El resto de pilotos sale a formar la parrilla. En breves minutos, esto dará comienzo.

13:46 Homenaje a Jack Brabham, tricampeón de Fórmula 1 que murió recientemente.

13:39 Flavio Briatore: "Los coches no hacen ruido, pero Rosberg y Hamilton sí. Fernando pasa a los dos Red Bull y tendremos una bonita fiesta". Declaraciones a Antena 3.

13:30 Pit line abierto, los monoplazas salen a formar la parrilla de salida.

13:30 Aunque parecía que no, los Mercedes volvieron a dominar a placer la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Esta vez, iba a ser Nico Rosberg el poleman y no su compañero, que le escoltará en la primera línea de la parrilla. No iba a ser sin dificultad, ya que se salió durante su segundo intento y provocó una bandera amarilla que dejó sin opción al inglés. La FIA investigó el incidente y no creyó conveniente sancionar al germano. Red Bull y Ferrari se iban a hacer con la segunda y la tercera línea respectivamente. Daniel Ricciardo y Fernando Alonso ganaron el duelo de compañeros a Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. La sesión contó con dos accidentes, uno de Daniil Kvyat a la salida del túnel y otro entre Marcus Ericsson y Felipe Massa. Mientras que el ruso pudo continuar, no así los pilotos de Caterham y de Williams, que dijeron adiós a todas sus opciones de conseguir algo mejor.

13:29 Los últimos entrenamientos libres dejaban en entredicho el dominio de Mercedes, ya que Daniel Ricciardo consiguió situarse a 50 milésimas de Lewis Hamilton y por delante de Nico Rosberg. Sebastian Vettel y Fernando Alonso, dos habituales en este gran premio, iban a completar las cinco primeras posiciones.

13:28 La segunda sesión, marcada por la lluvia, fue dominada por Fernando Alonos, que arriesgó al final de ella y pudo aventajar en casi medio segundo a Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, Jean-Éric Vergne y Valtteri Bottas se valieron del líquido elemento para acercarse a las primeras posiciones.

13:27 La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de 2014 estuvo dominada por Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Daniel Ricciardo, Fernando y Sebastian Vettel terminarían a menos de un segundo de los Mercedes; parecía que pordría haber carrera.

13:23 La carrera del año 2013 resultó una de las más anormales de todo el año. Los Mercedes consiguieron el sábado las dos primeras posiciones de la parrilla de salida. Debido a su gran degradación, impusieron un ritmo muy lento, a veces mónotono. Nico Rosberg, que salía delante de su compañero, se vio beneficiado del "trenecito" subsecuente y pudo liderar sin mayores problemas hasta que llegaron los accidentes. Felipe Massa clavaba los frenos en la primera frenada y se iba contra las protecciones en Santa Devota. Tras las siete vueltas tras el Coche de Seguridad, se produciría un mayor incidente. En Tabac, Chilton y Maldonado colisiaron de forma espectacular y la bandera roja hizo su aparición. Con Hamilton cuarto tras perder dos posiciones debido al periodo de Coche de Seguridad, la carrera se reanudó sin más problemas en cabeza. Nico Rosberg conseguía imponerse por primera vez en su casa, seguido de Sebastian Vettel y de Mark Webber.

13:20 La gama elegida por Pirelli para este gran premio es la menos dura de toda su gama, pues ha llevado al principado monegasco el neumático blando (amarillo) y el súperblando (rojo). No obstante, han sido criticados por su dureza, que impide que se calienten de forma adecuada.

13:15 Durante la disputa de la carrera de Mónaco, no se espera que precipite, si bien, la temperatura no será alta. En ningún caso, superará los 22º C, lo que, unido a la dureza de los neumáticos, puede causar problemas a la hora de calentar las gomas.

13:10 Vuelta que sirvió a Nico Rosberg para hacerse con la pole del Gran Premio de Mónaco 2014

13:05 Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2006 y 2007), Lewis Hamilton (2008), Jenson Button (2009), Sebastian Vettel (2011) y Nico Rosberg (2013) son los pilotos en activo que han conseguido probar las mieles de la victoria monegascas. El máximo dominador histórico continúa siendo Ayrton Senna, con seis victorias, seguido de Graham Hill y de Michael Schumacher, que se quedaron con cinco.

13:02El circuito de la roca de los Grimaldi es un trazado sinuoso, peligroso y traicionero, lo que lo convierte en el que el piloto más tiene que decir con respecto a su monoplaza de todos cuantos han aparecido, aparecen y aparecerán en el calendario del Mundial de Fórmula 1. Como tal, es el circuito con la velocidad punta menos elevada de todo el año y, además, el que más carga aerodinámica requiere, con tan solo una curva de velocidad media/alta, la 9, dentro del único túnel del campeonato. Entre las curvas más famosas del campeonato, se encuentran varias monegascas, como Santa Devota (1); la antigua Loews (6), la más lenta de todo el Mundial; la Nueva Chicana (10 y 11); Louis Chiron (13 y 14); La Rascasse (17); o Anthony Noghes (19), que da entrada a una "recta" de meta en la que el volante permanece girado. Será a partir de la útima curva cuando los pilotos podrán abrir el DRS, cuya detección estará situada a la salida de la chicana de las curvas 15 y 16.

13:00 El Gran Premio de Mónaco no se baja del calendario de la Fórmula 1 y, por enésima vez, su presencia dará glamour a un campeonato que lo acoge de forma continuada desde 1955, lo que lo convierte en el circuito más longevo en cuanto a carreras consecutivas disputadas en él se refiere.

12:45 ¡Buenas tardes y bienvenidos al Circuito de Monte Carlo! En apenas una hora, dará comienzo la carrera del Gran Premio de Mónaco. Toca seguir la actualidad de la Fórmula 1. Continuamos con la cobertura del GP de Mónaco 2014, que puedes seguirlo en VAVEL.com y en nuestro Twitter oficial: @F1_VAVEL