Marc Márquez: “Las cosas han cambiado completamente después de un año de experiencia”

El piloto catalán ha empezado la sexta cita de la temporada de la mejor forma posible. El vigente Campeón del Mundo de MotoGP y líder de la categoría reina ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión libre, referencia de una jornada en la que apenas han rodado en la segunda tanda debido a la lluvia. Su compañero de equipo, Dani Pedrosa, no ha tenido buenas sensaciones y ha terminado undécimo. Además, en Mugello se ha celebrado un acto para nombrar leyenda del motociclismo al difunto Marco Simoncelli.

Las dudas que Marc Márquez pudiera tener en el Circuito de Mugello rápidamente han quedado disipadas. Los 45 minutos del primer entrenamiento libre le han permitido parar el crono en 1:48.004, aventajando en casi 4 décimas al segundo clasificado, Valentino Rossi, que ha pasado la mayor parte de la prueba liderando.

A cinco minutos de terminar los segundos libres de Moto3, la lluvia ha hecho acto de presencia en el circuito de forma intermitente, impidiendo que los pilotos de MotoGP pudieran rodar con normalidad en una pista que no estaba suficientemente mojada como para utilizar neumáticos de lluvia, ni suficientemente seca para pilotar con neumáticos lisos con seguridad. La actividad volverá mañana, con dos sesiones libres y la definitiva cronometrada.

El líder del Mundial de motociclismo espera encontrar en Mugello su sexta pole, y por qué no, también su sexta victoria consecutiva. Pero los pilotos de Yamaha han demostrado que no se lo pondrán fácil, sobre todo Valentino Rossi arropado por todos los "rossistas" que han venido a verle a su circuito. En el caso de Jorge Lorenzo, aunque ha terminado quinto en el FP1, sus tres victorias consecutivas en el circuito italiano hacen que el balear sea un importante enemigo para el 93.

El catalán ha declarado que ha sido un buen día, mejor de lo que esperaba tras los recuerdos de 2013. “Hoy ha sido un día muy bueno; he empezado con algunas preguntas en mi cabeza después del año pasado –fue uno de los circuitos que más me costó– y he comprobado que las cosas han cambiado completamente después de un año de experiencia”, ha comentado el de Cervera.

En cuanto a los entrenamientos libres, el piloto ha declarado que se siente satisfecho con la moto. “Por la mañana nos ha ido bien y las sensaciones han sido buenas, pero por la tarde no hemos rodado; ha llovido intermitentemente y el asfalto no acababa de estar en condiciones ni de seco ni para neumáticos de lluvia. Me siento muy cómodo sobre la moto, hay una gran diferencia respecto al año pasado y me he encontrado mucho mejor. Esperemos continuar mejorando mañana”, ha declarado el piloto de Repsol Honda tras los libres del viernes.

FOTO: Repsolmedia