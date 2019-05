Análisis del GP de Italia: se acabó el aburrimiento

Parecía que el aburrimiento estaba comenzando a llegar al campeonato del mundo de motociclismo. Incluso algunos empezaban a compararlo con el Mundial de Fórmula 1, pero no. La cita de Mugello dejó tres carreras de pura competición y adrenalina. De pilotos jugándose todo por conseguir la victoria, adelantamientos, toques y todo sin apenas polémica o malas palabras, lo que se llama Motociclismo.

MotoGP

En la categoría reina se vio la mejor carrera de lo que va de temporada. Una auténtica lucha entre dos hombres que se jugaron todo solo por el afán de ganar. Porque Jorge Lorenzo sabe que el Mundial está difícil y porque Marc Márquez sabía ayer que lo inteligente era ser segundo y sumar. Pero no fue así, ambos se enzarzaron en un cuerpo a cuerpo solo apto para valientes, con un Valentino Rossi de espectador en la distancia.

Antes de eso, vimos el único punto débil de Márquez. El de Cervera no salió bien y eso le hizo tener que soltar su talento para deshacerse de varios pilotos tras caer en medio del pelotón. Especialmente bonita fue la lucha con Ianonne. Mientras, Lorenzo trató de escaparse tras realizar una salida tal cual hace él todo; de forma genial y temeraria.

Mientras, Dani Pedrosa se volvía a esconder en el inicio y no decidió aparecer hasta el final, para ser cuarto. Debe resolver urgentemente sus problemas en las primeras vueltas. Más adelante, Lorenzo trataba de huir de dos cazadores salvajes: Márquez y Rossi. Como dos galgos tras una liebre, ambos recortaban distancias al mallorquín, pero solo el 93 fue capaz de llegar a él. Si Rossi hubiese llegado, la batalla habría sido épica, pero Il Dottore solo pudo observar desde la lejanía. Una pena que no pudiese dedicarle una victoria a su amigo Marco Simoncelli, que fue nombrado leyenda este fin de semana. A pesar de ello, podio y buen fin de semana para él; no es el de antes, pero está de vuelta.

Solo puede quedar uno

No era la película "Los Inmortales" pero se le parecía, solo podía ganar uno. Cuando Márquez pasó por primera vez a Lorenzo todo indicaba que la carrera iba a ser otro monólogo aburrido, pero Lorenzo sacó su pundonor y ambos comenzaron un carrusel de pasadas en todos los sectores del circuito. Las mejoras de Yamaha permitieron luchar a Lorenzo con Márquez, pero sobre todo, fue la mejoría mental y de forma del 99 lo que le llevaron a estar a punto de doblegar al campeón del mundo. Cuando el mallorquín se dedica a pilotar y no a quejarse, está a la altura de Marc. Si lo confirma en Montmeló, el Mundial puede ser muy divertido y se verá al verdadero bicampeón de MotoGP, no al de este inicio de año.

En el otro bando de la batalla, el de Cervera demostró que hoy por hoy, su palabra es la ley en el campeonato y así lo demostró. Pudo conservar y quedar segundo, pero arriesgó y dejó claro quien es el gallo del corral. Porque Márquez no gana por su Honda, vence porque es el mayor talento desde que un tal Valentino Rossi se asomó al Mundial. Ayer no hubo solo pasadas en recta, el de Cervera venció a Lorenzo en todos los sectores del circuito. Esta lucha sin tregua abre la esperanza a que no se vuelva a ver un domingo tedioso en MotoGP.

Moto2

Misma situación en la categoría intermedia. Tras las últimas malas carreras de Rabat, Kallio estaba dominando y dejando sin competición a los aficionados. El toque de atención en Francia fue tal, que el piloto barcelonés decidió acabar con ello este fin de semana, pero no estuvo solo; Folger y Salom también querían bailar.

Rabat llego convencido de la victoria a Mugello y dominó el fin de semana, pero el domingo en la salida, Salom y Folger le empezaron a amargar la mañana. El alemán porque salió de forma increíble y el mallorquín porque en un toque de pura ansiedad, obligó a Tito a abrirse y que se le colase a Aegerter. Aunque la acción fue al límite sirvió para ver dos aspectos muy positivos; Rabat tiene una gran sangre fría y Salom ha despertado y quiere comerse el mundo.

Porque el barcelonés se pudo venir abajo tras la salida y pagar el peaje de elegir neumático duro al inicio, pero precisamente hizo lo contrario. Se tranquilizó, paso a Aegerter y comenzó a perseguir a Folger y Salom, pero sin volverse loco, sabiendo que las vueltas corrían a su favor. Cuando les tuvo delante, superó al alemán con facilidad y al mallorquín con algo más de riesgo.

Estamos viendo al Salom que deleitó el año pasado en Moto3. Listo, hábil y agresivo. Rabat tuvo que pasarle dos veces y solo un error de esos que hay que pulir con el tiempo le privó de contestar la victoria. Mención especial para el buen momento de Folger y la estructura AGR con su tercer podio en Moto2.

Con esta victoria, Rabat da un toque a su compañero de equipo Kallio que solo pudo ser sexto. El finlandés sufrió en un circuito técnico y decidió solo sumar. La lucha será entre ambos hasta que lleguemos a noviembre. Solo queda por ver si en alguna carrera se enzarzan ambos en un duelo y ver a los componentes del Marc VDS al borde del infarto.

Moto3

En la categoría pequeña se vio una carrera que es puro Moto3: emoción, grupos y adelantamientos. Es difícil analizar una carrera con tantas batallas entre todos los pilotos por la victoria, que finalmente se llevó Fenati. El italiano se está revelando como un talento a tener en cuenta y no solo porque lo haya visto Valentino Rossi, si no porque está ganando y plantando cara a Miller en el Mundial.

Un aussie que es un poco temerario y que volvió a demostrarlo en una carrera donde se llevó por delante a Álex Márquez al final. Debe tranquilizarse porque se puede acordar de este 0 al final de temporada. Por delante, Fenati está empezando a apretarle y Miller debería tener cuidado si el italiano corre todas las carreras igual de motivado que la de casa.

Mención especial también para Isaac Viñales que volvió a subir al podio. Esta vez no lo hizo por quedarse quieto detrás de otros pilotos que fallaron, si no por parar a pilotos como Rins u Oliveira. Está comenzando a crecer y hay que tenerle en consideración para el futuro. Mientras, nuevo podio para Álex Rins que le hace seguir en una buena dinámica, a pesar de ello, se sigue viendo al español lejos de poder luchar por una victoria y es algo que deberá resolver en Montmeló.

Fotos: berecorder.com, elperiodico.com, estadiodeportivo.com