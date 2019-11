Sebastian Vettel: “Es lo máximo que podíamos dar”

El piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel ha conseguido terminar la clasificación del GP de Canadá en tercera posición tras los dos pilotos de Mercedes. El piloto de Heppenheim con una muy buena última vuelta consiguió sobrepasar a los Williams por apenas 2 milésimas con Valtteri Bottas y 30 con Felipe Massa. A pesar de unos errores en el primer sector, el alemán parte en una buena tercera posición con opciones de podio en la carrera de mañana.

Sebastian Vettel comenzó hablando sobre su última vuelta y el error que cometió en el primer sector: “El inicio de esa última vuelta no ha sido bueno, no he podido conseguir hacer el primer sector totalmente bien. No he podido hacerlo muy bien en las dos primeras curvas. Después he intentado asumir más riesgos y ha funcionado, el sector dos ha estado muy bien, especialmente la segunda chicane donde me he visto significativamente mejor en líneas generales comparado con tandas anteriores. Así que hemos podido aguantar hasta el final con todo”.

El piloto alemán también habló sobre el buen resultado obtenido hoy en el circuito Gilles Villeneuve: “El resultado de hoy obviamente es muy bueno”. El de Red Bull continuó explicando la igualdad con algunos rivales: “Es lo máximo que podíamos dar, hemos estado muy cerca de los chicos de delante, pero la diferencia sigue estando. Varios coches han estado muy cerca unos de otros y estoy encantado de ser uno de los más rápidos”.

Para otro lado, el tetracampeón del mundo habló sobre la carrera y las posibles estrategias: “La carrera es larga y la estrategia podría ser un poco sorprendente, tendremos que esperar y ver cómo avanza el GP”. Por último, el de Heppenheim comentó la lucha que pueden tener mañana con los Williams: “Están muy fuerte aquí, tienen un coche muy rápido en recta. Los coches con motor Mercedes darán el máximo en las rectas y yo haré lo máximo por mi parte para estar lo más cerca de ellos. Así que si tengo ocasión de atacar lo voy a intentar”, finalizaba el piloto de Red Bull.

Fotografía: Mark Thompson y Tom Pennington / Getty Images North America.