Adrian Newey renueva con Red Bull y se prepara para un nuevo reto

La noticia se dio a conocer en Montréal: Adrian Newey continuará ligado a Red Bull durante los próximos años mediante un contrato multianual. El genio de la aerodinámica seguirá trabajando para la compañía y no para otros equipos en Fórmula 1 como se estaba rumoreando en los últimos Grandes Premios. De momento no se han dado detalles de las funciones que desempeñará, pero se rumorea sobre que podría diseñar un nuevo proyecto para la Copa América de vela.

Dentro de Red Bull Racing, Newey dará un paso atrás, ya que, según la fuente oficial, el británico dejará de ejercer como director técnico al uso en Milton Keynes para llevar a cabo una labor de "consejería y tutoría" en los próximos coches del equipo de Fórmula 1, según reza el comunicado oficial, pero trabajará en "nuevos proyectos de Red Bull Technology".

El jefe del equipo Red Bull Christian Horner no ha querido alargar mucho más la información del comunicado oficial, pero sí ha declarado que aún no piensan en un sustituto para Newey, dejando claro que no asistirá a todos los Grandes Premios la próxima temporada por sus nuevas funciones.

El actual director técnico de Red Bull ha decidido realizar un cambio de rumbo en su carrera ante la necesidad de retos nuevos: "Cuando era un chaval, todo lo que quería hacer era trabajar en deportes del motor como diseñador. Tuve la suerte suficiente, cuando me gradué, me introduje en los deportes de motor en el área de aerodinámica, y por fortuna he estado trabajando en eso desde entonces", explicó Newey.

"Las regulaciones actuales son muy restrictivas"

Newey ha declarado que ha pasado años muy buenos trabajando tan cerca de este deporte, pero que uno de los factores que le obliga a desligarse de él son las nuevas reglas restrictivas: "Ha sido una época de mi vida fantástica. Me ha encantado pero es el único trabajado que he tenido, como ingeniero de diseño en deportes de motor. Creo, para ser sincero, que las regulaciones actuales son muy restrictivas, es una pena, así que eso hace muy difícil encontrar nuevas áreas para explorar. Al mismo tiempo, me gustaría ver si puedo desarrollar mis habilidades en otras disciplinas", comentó el británico.

Pronto recibiremos más información por parte de la compañía sobre la naturaleza de estos proyectos en los cuales se embarcará el más famoso ingeniero de la Fórmula 1. Mientras, la opción más barajada en el paddock es que lance una nueva ofensiva en la Copa América de vela, un campo que ha atraído a Newey desde hace mucho tiempo.

Mediante este contrato, Red Bull ha podido atar a uno de los mejores en el campo de la aerodinámica para que otras compañías como Ferrari no puedan contratarlo para la próxima temporada. Newey ha logrado los éxitos más importantes de la historia reciente en el Gran Circo, ya que ha formado parte de grandes épocas de dominio tanto en Williams, como en McLaren y, más recientemente, Red Bull. El británico ha cosechado casi una veintena de títulos mundiales que ahora se posan en las vitrinas de los equipos con los que ha trabajado éste hombre clave de la Fórmula 1 de la aerodinámica.

En cuanto a lo que pasará tras éste gran cambio en Red Bull, Newey ha explicado que ofrecerá un cargo de consejero a la compañía, por lo que no se desvinculará del todo con la Fórmula 1: "Estaré totalmente involucrado con el equipo los próximos meses. Durante ese tiempo, estudiaremos la estructura de la ingeniería que utilizaremos en el futuro, y cuando me disponga a abordar los nuevos proyectos, volveré y adquiriré un cargo de consejero, por así decirlo, enseñaré a algunos de mis compañeros ingenieros. Si tienen preguntas o necesitan mi consejo, les ayudaré", apuntó.

"Me gustaría probar otras cosas"

Por último, el británico no da como impensable un posible regreso a la Fórmula 1 si las regulaciones volvieran a ser de su agrado: "Es bastante posible. Como he dicho, he llegado a un momento de mi carrera en el que me gustaría probar otras cosas, lo que sea. Todas estas cosas son pasajeras. Tengo 55 años y no estoy preparado para la playa todavía, así que me dedicaré a esto un poco más y veremos lo que pasa después", declaró Newey tras conocerse la noticia en el GP de Canadá.

FOTOS: grandprix.com, nauta360.expansion y planetf1.com