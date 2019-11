Stefano Domenicali: "Siempre apoyaré a Ferrari, siempre. Y a Fernando Alonso"

Han pasado casi tres meses desde que Stefano Domenicali presentara su dimisión como director deportivo de la Scuderia Ferrari. Más de media vida trabajando para la escudería italiana que veían fin debido a los pésimos resultados cosechados durante su mandato, con especial atención a este año 2014.

Desde su retirada, la situación en Maranello apenas ha cambiado para mejor, si bien su reemplazo en el cargo, el italiano Marco Mattiacci, debutara en su nuevo puesto con el único podium hasta la fecha para los monoplazas rojos por parte de Fernando Alonso tras una magnífica carrera por parte del piloto asturiano en el Gran Premio de China.

Por su parte, Domenicali no ha perdido el tiempo en buscar nuevo empleo. El ex de Ferrari se encuentra actualmente vinculado con un papel importante en un equipo de baloncesto italiano y no piensa volver de momento en un periodo corto de tiempo a la Fórmula Uno.

Además, el italiano apenas había realizado declaraciones acerca de qué motivos habían precipitado su inesperado adiós al frente de la escudería con mayor palmáres de la historía de la Fórmula Uno.

Sin embargo, con motivo de la carrera de MotoGP que se celebró en el circuito italiano de Mugello, Stefano Domenicali quiso aprovechar la situación para atender a la prensa y expresar sus primeras impresiones acerca de su nueva vida alejada de los circuitos de velocidad: "Estoy intentando desconectar del mundo de la Fórmula Uno. Fue una experiencia extraordinaria, y siempre apoyaré a Ferrari, siempre. Y a Fernando. Luego, tomaré decisiones sobre mi futuro. Tengo algunas opciones muy interesantes, pero no tengo prisa. He de pensarlo y, entonces, elegir la mejor opción para el año que viene. No descarto nada. Todo es posible; es pronto para decir algo”

Una de las cuestiones principales que se plantearon tras su salida de Ferrari fue como afectaría este hecho a Fernando Alonso, ya que ambos han reconocido en más de una situación ser grandes amigos. Domenicali quiso también hablar acerca de este tema, así como responder a los comentarios que señalan que su naturaleza afable le impidieron ser un buen líder en Ferrari: “Mi relación con Fernando es extraordinaria. La gente puede decir lo que quiera, pero no creo que tener buena relación con gente signifique que eres bueno o malo en algo”

Fernando Alonso: "Tres títulos significan un escalón más"

Por su parte, el principal activo en la actualidad de Ferrari, el español Fernando Alonso, admitía durante el pasado Gran Premio de Mónaco en una entrevista para la BBC, que sigue hambriento de victorias, al tiempo que afirmaba que no quiere retirarse hasta conseguir su tercer título de campeón del Mundo de Fórmula Uno: "Seguimos estando hambrientos de éxitos, y estamos esperando nuestra oportunidad de ser campeones. Este es el principal objetivo, y no piensas en abandonar hasta que consigues algo de satisfacción. Es algo en lo que estoy trabajando y que espero lograr. Tres títulos significan un escalón más. No es que no sea feliz con dos, pero el tercero te mete en una lista de nombres muy importantes. He estado cerca dos veces y espero que la próxima oportunidad que tengamos no la perdamos. Creo que puedo seguir adelante lo suficiente como para ganar y ser competitivo durante algunos buenos años. No sé cuántos.. tres, cinco, siete. Eso no debería ser un problema”

Respecto a los nuevos monoplazas, el asturiano se mostró disgustado, ya que en su opinión, un piloto debe correr para divertirse: "Son más pesados, más lentos y es complicado entender lo que el coche está haciendo, no puedes empujar durante toda la carrera. Empujas dos vueltas y, gestionas neumáticos hasta la siguiente parada. Hay veces en las que ni siquiera empujas. Esto es algo que a los pilotos no nos gusta hacer. No es un problema de cuánto tiempo puedas mantener este nivel, sino de la diversión que tienes mientras pilotas estos coches en el futuro. Simplemente, tengo hambre de victorias. De momento, estamos tan lejos de acabar en esa posición que no hay frustración, solo necesidad de hacerlo mejor”