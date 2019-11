Fernando Alonso: “Este es el único deporte del mundo en el que no puedes entrenar”

Tras una mala carrera de Ferrari, Fernando Alonso llega a un Gran Premio que ha vuelto al calendario tras 11 años de ausencia: Austria, en el Red Bull Ring (antiguo A1-Ring). El asturiano espera acercarse al podio tras la discreta actuación en Canadá donde solo pudo recabar un sexto puesto tras el abandono de Hamilton y el accidente de Pérez y Massa.

Alonso declaró en la rueda de prensa que apenas se acordaba de este circuito, además de reflexionar sobre lo que le parece este circuito: “Pienso que el circuito es muy corto, por lo que solo hay cinco o seis curvas donde puedas conseguir el tiempo, así que espero que todos los coches estén muy cerca. Una o dos décimas pueden hacerte perder muchas posiciones, así que necesitamos conseguir una vuelta perfecta el sábado. No es una gran penalización en el caso de la posición en parrilla. Y para ser honesto, no recuerdo nada. Corrí en 2001 y 2003 y no tengo ningún recuerdo. ¡Demasiado tiempo!”

Los entrenamientos libres del viernes serán iguales para Ferrari que en cualquier otro gran premio: dos sesiones donde los italianos probarán todas las mejoras para el F14T: “Tenemos nuevas partes que van a llegar, como cada carrera, e intentaremos comprobarlas en los libres de mañana, intentando comprender cuáles podríamos poner el sábado, y cuáles requerirán más tiempo para colocarla en los coches. Así que mañana serán un test normal de viernes y, si tenemos suerte, cogeremos las buenas para el resto del fin de semana”.

Cuestionado por la opinión de la necesidad de grandes cambios en la Fórmula 1 propuestos por su presidente Luca Cordero di Montezemolo, el piloto asturiano quiso reafimar la idea de su presidente: “Creo que el presidente tiene razón, a su manera. El espectáculo que, probablemente, creamos este año no es lo suficientemente bueno en algunas carreras. También cuando un equipo está dominando, como Mercedes, probablemente los espectadores prefieren algo más de acción, como el Gran Premio de Canadá que todo el mundo pareció disfrutar. Así que sí, intentaremos ofrecer un mejor espectáculo en las próximas carreras y si los equipos o los fans o quién sea tienen alguna idea, serán bienvenidas para tener un mejor show".

“Obviamente, este es el camino en el que ha ido este deporte en el último par de años. Ahora por muchos años, se reducirán los costes más y más. Tiene cosas buenas y cosas malas. El coste es una buena cosa probablemente. Los equipos pueden ahorrarse mucho dinero y muchos equipos podrán sobrevivir años tras año y mantener una buena parrilla. Por otra parte, este es el único deporte del mundo en el que no puedes entrenar. Por esto, para nosotros probablemente no es gran problema pero para un piloto joven, que venga de la Fórmula 3 o la GP2, o cualquier competición, la primera vez que van a un circuito es en los Libres 1. No hay posibilidades de tests en cualquier época y esto es, probablemente, único en nuestro deporte desafortunadamente. Pero a la vez, como dije, entendemos el problema de costes, y si ellos deciden esto es porque es la mejor decisión"

La vuelta del KERS y una guerra entre fabricantes de neumáticos u otorgarle a los equipos pequeños diferentes especificaciones de neumáticos contribuirían a mejorar el espectáculo de la Fórmula Uno, en opinión del piloto de Ferrari: “En mi opinión, el KERS debería volver a nuestros coches. Ahora tenemos a la parte eléctrica ayudándonos en recta pero nosotros no podemos decidir, o no podemos tener esa extra que teníamos el año pasado que nos ayudaba a adelantar porque tú podías usar en diferentes zonas comparado a otros monoplazas. Ahora, nosotros tenemos más o menos la misma energía en los mismos lugares, así que es imposible adelantar. Y los neumáticos son otros problemas. Traer una competición de neumáticos o lo que sea para mezclar a los equipos. Podría ayudar a los pequeños equipos como en MotoGP, dándoles una especificación diferente de los neumáticos o una diferente cantidad de combustible o lo que sea para usar en carrera. Tenemos ideas que podríamos traer de otros deportes, pero como dije, todos necesitamos cuidar los costes y este es la máxima prioridad”, explicó Alonso.

Fernando Alonso también quiso responder acerca de las dificultades de Sebastian Vettel para adaptarse a estos monoplazas y el alto nivel mostrado por Daniel Ricciardo hasta la fecha: “No lo sé. Tenemos suficientes problemas en nuestro garaje porque no somos competitivos en absoluto en este momento, así que no miramos demasiado a los demás. Pienso que Daniel (Ricciardo) está realizando un trabajo fantástico y Sebastian (Vettel) también está haciendo un buen trabajo en algunas carreras con algo de mala suerte, pero estoy seguro que al final de año es cuando ves cómo ha ido el campeonato, y estoy seguro, Sebastian volverá más fuerte tarde o temprano, y lo veremos”, respondió Alonso.

Por último, cuestionado acerca de si había realizado apuestas respecto al ganador del mundial de fútbol, Alonso habló tajante respecto a la derrota del miércoles de España y la vuelta a casa de la selección: “No, no. No sé quién va a ganar. Está abierto y no apostará, es muy difícil. Estoy sorprendido, no deprimido. Pienso que tarde o temprano íbamos a perder ya que hemos estado ganando varios años, pero hemos vuelto a casa antes de lo esperado. No hemos jugado lo suficientemente bien para calificarnos respecto otros equipos. Nosotros tenemos que agradecer a toda esta generación por lo que nos han dado en estos años y, si hay suerte, volverán más fuertes dentro de cuatro años”.

