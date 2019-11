Lewis Hamilton: "He intentado empujar un poco más, pero no ha sido posible"

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton ha sido uno de los principales protagonistas del Gran Premio de Austria 2014 celebrado hoy en el circuito del Red Bull Racing. El piloto inglés, que partía desde la novena posición tras una mala clasificación en la jornada de ayer, conseguía remontar hasta cinco posiciones antes de cruzar por primera vez de 71 la línea de meta, para finalmente terminar en la segunda posición tras su compañero de equipo, Nico Rosberg.

Hamilton no ha podido superar de nuevo en un intenso duelo a su compañero de equipo, y ve como Rosberg amplía la ventaja hasta los 29 puntos su liderato en el mundial de pilotos. Los problemas de frenos acontecidos en Canadá se han vuelto a reproducir, dejando para la posteridad una bocanada de fuego en una de sus paradas en boxes.

Tras concluír la carrera, Lewis Hamilton hacía balance de como se había desarrollado la prueba para sus intereses personales, destacando su gran salida que le ha permitido escalar muchas posiciones: “Ha sido una muy buena salida, una de las mejores del año, el equipo me ha ayudado mucho en ese aspecto. Es una de las mejores salidas que he hecho. Si hubiera empezado donde debería haber empezado, quizá el resultado hubiera sido diferente. No hubo oportunidad".

Cuestionado sobre la victoría de Rosberg y los problemas con los frenos, Hamiton quiso destacar la labor de su compañero de equipo, al tiempo de remarcar que ha tenido que cuidar su mecánica durante toda la prueba: "Nico ha hecho un gran trabajo, no hemos tenido ningún problema. Los frenos han sido un problema constante durante toda la carrera, y aunque no siempre es lo mejor, me dijeron que tuviera cuidado. He intentado empujar un poco más en las últimas vueltas pero no ha sido posible, estoy satisfecho por haber terminado donde he terminado".

Por último, el piloto británico ha querido dejar claro que no se siente inferior a Rosberg de cara al futuro del campeonato: "No sentí que Nico fuese tan rápido, puede ser que fuera por la diferencia. Sí es verdad que cuando pierdes tiempo en pit stop es bastante frustrante, tampoco es que el equipo haya cometido algún error"