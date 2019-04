Bernie Ecclestone duda sobre la continuidad de Monza en la Fórmula 1

El GP de Italia podría dejar de celebrarse a partir de 2016 en Monza. Ecclestone ha asegurado que económicamente no es un Gran Premio rentable y está pensando en no renovar el contrato a no ser que se cumplan unas condiciones extras. Desde Ferrari se han escuchado rumores sobre la propuesta por parte de Montezemolo del Circuito de Mugello, pero Bernie niega ninguna proposición por parte de la escudería italiana. Desde Monza alegan que no pueden comparar el recorrido histórico de un circuito con su resultado económico.

"No creo que vayamos a firmar otro contrato"

El circuito de Monza concluye su contrato en el año 2016 tras ser un fijo en el calendario de la Fórmula 1 desde sus comienzos. Desde el seno del Gran Circo las cosas no están muy claras en cuanto a la renovación del trazado italiano. Bernie Ecclestone declaraba que el contrato de la pasada temporada fue un error garrafal desde el punto de vista comercial, por ello el magnate de la Fórmula 1 no es reacio a renovar: "No creo que vayamos a firmar otro contrato, porque el anterior ha sido desastroso desde el punto de vista comercial. Así que después del año 2016 le diremos adiós", aseguró Bernie a la Gazzetta dello Sport.

En referencia a este asunto, el presidente de Ferrari Luca di Montezemolo, explicó que le gustaría que se renovase el contrato en Monza, pero las malas temporadas de la ‘Scuderia’ han hecho que la audiencia en la televisión italiana perdiese interés por este deporte, por lo que los ingresos han disminuido: "Las audiencias de televisión son más bajas en Italia que en otros lugares. Los canales de televisión se han dividido en las emisiones digitales. Y también está Twitter, Facebook y otros medios de comunicación con los que los jóvenes están más distraídos", añadió. Que la televisión italiana haya perdido el interés en la Fórmula 1 ayuda en absoluto a la renovación del contrato: "Si Ferrari comenzase a terminar primero y segundo en las clasificaciones y las carreras, las audiencias de televisión mejorarían en todas partes. Ferrari es pasión en todo el mundo", aseguró Bernie sobre cómo incrementar la audiencia.

Este fin de semana en Gran Bretaña, Ecclestone volvió a dejar caer el tema de la renovación de Monza al insistir en que no habría más Fórmula 1 en el trazado italiano si no aceptan las condiciones que propone: "Sin acuerdo, no habrá Gran Premio", dijo tajante en Sky Italia.

Bernie reconoce que Monza es un lugar especial y espera que no desaparezca del calendario, pero sería inevitable si no cumplen con las condiciones del contrato: "Los organizadores saben qué hacer y estoy preparado para firmar si pueden cumplir con las condiciones que tienen las otras carreras europeas. No queremos perder Monza. No es que lo retiremos del calendario, sino que expira su contrato y todavía no tenemos un acuerdo" explicó en Silverstone.

"Solo tiene que aceptar el contrato y firmarlo"

Todo queda en manos de los organizadores, ya que si estos aceptan las condiciones impuestas por el mandamás de la Fórmula Uno, el GP de Italia se seguiría celebrando en Monza: “Hablé con los organizadores hace un par de años y les expliqué las condiciones que habría. Solo tiene que aceptar el contrato y firmarlo”, concluyó rotundamente en el GP de Gran Bretaña.

En la otra cara de la moneda, aseguran que no han hablado con Ecclestone sobre el tema del nuevo contrato. Sin embargo, el organizador de la carrera de Monza Federico Bendinelli, reveló que las actualizaciones del contrato tendrían un importe de "por lo menos 10 millones de euros". El italiano cree que este año se iniciarán las conversaciones para "seguir durante los próximos cuatro o cinco años". Bendinelli declaró que Ecclestone "no nos ha dicho nada sobre esto", por lo que todo lo que se está diciendo en cuanto al futuro del circuito y del GP italiano serían puras especulaciones: "Así que no sabemos cuáles son las nuevas solicitudes para el Gran Premio de Italia desde el punto de vista económico y comercial", dijo Federico Bendinelli.

Por otro lado, Roberto Maroni, presidente regional de Lombardía, cita a la historia y la tradición para que el Gran Premio de Monza continúe muchos años: "Monza es sinónimo de Gran Premio de Italia, y las razones económicas mencionadas por Ecclestone no son aceptables o conciliables con la historia y el papel internacional de Monza", comentó a La Gazzetta dello Sport. Además Maroni pide que incluso el Primier Ministro italiano, Matteo Renzi intervenga en el asunto.

Ecclestone asegura no haber sido informado de ninguna propuesta alternativa para que el Gran Premio de Italia vuelva a estar presente en el calendario a partir del año 2016. Esta declaración de intenciones por parte de Bernie abriría una puerta a la opción que propone Montezemolo de celebrar un Gran Premio en Mugello, que estaba descartado porque Ecclestone no quería dos GGPP en el mismo país.

Muggelo es propiedad de Ferrari y Luca di Montezemolo nunca ha ocultado su afán por hacer un Gran Premio de Fórmula 1 en él, que actualmente es sede de campeonatos como el Mundial de Motociclismo. Aunque Giovanni Malago, jefe del comité olímpico italiano y persona cercana a Ferrari, ya se ha apresurado a decir que Mugello nunca se interpondría en el camino de Monza, y que todo lo que se está diciendo son especulaciones sin fundamento. Lo que no quieren los italianos es quedarse sin su Gran Premio de Fórmula 1, por lo que Malago añadió que si existen problemas con el circuito de Lombardia, Mugello podría interesarse en albergar la carrera: "Pero si hay problemas que no se puedan resolver, se debe siempre tener en cuenta que hay unas extraordinarias instalaciones en Mugello".

Las cosas no están claras y deberemos esperar a saber si hay negociaciones con Monza para poder conocer si el Circuito de la región de Lombardía renovará, será substituido por el Circuito de Mugello para alegría de Ferrari, o bien, el GP de Italia se suprimirá del calendario a partir de 2016 para dar paso a nuevos destinos que sean mucho más rentables.