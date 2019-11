Resultado Clasificación de MotoGP del GP de Alemania 2014

15:02. Esto es todo por nuestra parte. En unos minutos tendrán la crónica y las impresiones de los protagonistas a su disposición. Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

15:00. Aleix Espargaró: "Esperaba estar más cerca. Con este frío-calor-frío hemos dudado mucho. Aun así el tiempo es bueno, estamos a menos de una décima del tiempo de Dani".

14:59. Marc Márquez: "Sabía que la pole era 1:21 bajo. Con el segundo neumático me he encontrado bien y he podido hacer la vuelta. La clave está en las aceleraciones".

14:58. Stefan Bradl: "Es fantástico estar en primera fila. Ha sido muy difícil porque en Sachsenring estamos todos muy cerca".

14:55. Dani Pedrosa: "Me he notado bastante muy bien con los neumáticos. He debido haber cogido algún bache en la caída". Sobre el ritmo: "Estamos contentos. He encontrado un buen setting para la moto". Sobre el tiempo: "Mañana puede ser seco o lluvia así que tendremos que estar hábiles en la elección de neumáticos".

14:53. Así estará formada la parrilla para la carrera:

14:51. ¡¡¡Pole para Marc Márquez!!! La séptima de la temporada para el de Honda. Pedrosa y Bradl completan la primera línea.

14:50. ¡¡¡¡¡1:20.937 para Marc Márquez!!!!! Nuevo récord de la pole para el campeón. Lo tenía Stoner desde 2008.

14:47. ¡¡Caída de Dani Pedrosa!! Justo en ese momento Márquez le ha quitado la pole.

14:46. ¡¡Caída de Bradley Smith!! El piloto británico está situado sexto.

14:44. Así están las posiciones a 5' de final: 1-Pedrosa, 2-Bradl, 3-Lorenzo, 4-Márquez, 5-Rossi, 6-Smith, 7-Aleix, 8-Pol, 9-Iannone, 10-Bautista.

14:42. ¡Dani Pedrosa se coloca primero! 1:21.233 para el 26. Bradl está segundo y Lorenzo tercero. Márquez ahora mismo es cuarto.

14:40. ¡Primer envite! Stefan Bradl se coloca primero, por delante de Pedrosa y Márquez. Lorenzo es cuarto.

14:35. ¡Empieza la Q2! De las ocho poles anteriores: Márquez hizo seis, Pedrosa una y Aleix Espargaró otra.

14:31. Turno para la Q2. Estos serán los pilotos que se jugarán la pole más Hayden y Dovizioso.

14:25. ¡Hayden y Dovizioso pasan a la Q2! Crutchlow ha terminado quinto después de sufrir una aparatosa caída y saldrá décimo quinto. Barberá arrancará vigésimo.

14:15. Ya están las dos Ducati oficiales arriba. Crutchlow está primero, con Dovizioso segundo. Nueve minutos para el final.

14:12. Tras el primer paso por meta, Yonny Hernández se coloca primero, con Colin Edwards segundo. De momento las Ducati oficial estarían fuera.

14:10. ¡En marcha la Q1! Dovizioso y Crutchlow están "obligados" a pasar con la Ducati oficial. Veremos si se cumplen los pronósticos.

14:05. En cinco minutos empieza la Q1. Los dos primeros pasan a la lucha por la pole. Estos serán los pilotos que participarán en esta sesión:

14:00. ¡Bandera a cuadros! Márquez domina la sesión, con Pedrosa segundo, Bradl tercero y Rossi cuarto.

13:57. Pedrosa sube a la segunda plaza y se queda a tres décimas de Márquez. Primera vez en todo el fin de semana que rueda en 1:21.

13:57. ¡Vuelve a bajar el tiempo Márquez! Se ha quedado a solo una milésima del tiempo de esta mañana. Espectacular el registro del campeón.

13:56. Lorenzo escala a la segunda posición y Pedrosa, a la tercera. Aunque ambos están lejos del tiempo de Márquez.

13:55. Aleix Espargaró sube a la tercera plaza, con Jorge Lorenzo cuarto y Rossi, quinto.

13:54. ¡1:21.937 para Márquez! Espectacular el tiempo del campeón con la pista muy fría y delicada. Bautista está segundo y Rossi, tercero.

13:52. Ahora Iannone y Lorenzo superan el tiempo de Márquez. Primeros pilotos en rodar en 1:22. En est mismo instante sale Pedrosa a pista.

13:51. Márquez ya se pone primero, seguido de Pol Espargaró, Petrucci, Lorenzo y Bautista. Ocho minutos pra el final de la sesión.

13:48. Empiezan a salir más pilotos, entre ellos Márquez,Rossi y Pedrosa lo hará en breves. Buscan tener buenas sensaciones antes del clasificatorio.

13:46. Sale Jorge Lorenzo. Primer piloto de los punteros que van a testar el asfalto alemán. También lo hace Pol Espargaró.

13:44. Sigue la inactividad en la pista. Solo Petrucci sale ahora mismo a la pista, el resto espera en el garaje.

13:38. Petrucci, Di Meglio y Parkes, únicos que han marcado tiempo hasta el momento. Los demás siguen viéndolo desde el box.

13:35. ¡¡Caída de Di Meglio!! La pista está muy fría y la mayoría de pilotos no quieren salir.

13:30. ¡Ya está en marcha el entrenamiento! La mayoría de los pilotos esperán en el box. La pista está entre mojada y seca y no quieren arriesgar.

13:27. Antes de la lucha por la pole se realizará el cuarto entrenamiento libre. El único que es realmente libre, ya que los resultados no cuentan para nada. La duración será de media hora.

13:25. En los terceros libres, Márquez se cansó de no ver su nombre en lo más alto y marcó el mejor registro, seguido de Jorge Lorenzo y Stefan Bradl. Los diez primeros mejoraron los tiempos de ayer y estarán en la Q2.

13:20. Por su parte, Jorge Lorenzo también acabo contento con el rendimiento de la Yamaha y, sobre todo, con el suyo a nivel personal tras los malos resultados en las últimas carreras. "Físicamente estoy mejor que nunca", dijo.

13:15. Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en los primeros libres, pero afortunadamente no tuvo que lamentar daños físicos. Así explicaba el 93 el percance con la Honda: "He tenido suerte de no lesionarme".

13:10. Aleix Espargaró acabó muy satisfecho con el resultado de la primera jornada. No solo por ser el más rápido, sino por las sensaciones que tuvo pilotando y el buen feeling con la Forward-Yamaha: "He disfrutado pilotando".

13:05. En los segundos libres, Aleix Espargaró volvió a terminar primero tras montar el neumático extrablando. Esta vez Márquez fue segundo y Lorenzo, tercero. La igualdad fue la tónica dominante y hubo 16 pilotos en menos de un segundo.

13:00. Ya con el mono, el casco, los guantes y las botas enfundadas, empezó la acción en Sachsenring. Aleix Espargaró dominó el primer entrenamiento por delante de Lorenzo, Rossi y su heramano Pol. Primera vez en el año que cuatro Yamaha dominaban la sesión.

12:55. Por último, Márquez lleva ina temporada inmejorable. Ocho triunfos en ocho carreras, algo que solo Rossi había hecho en la era MotoGP. En Sachsenring buscará superar al maestro. A pesar de haber ganado cuatro veces en Alemania, el 93 dice que no es un trazado especial: "Sachsenring no es uno de mis circuitos favoritos".

12:45. Para Pedrosa, Sachsenring es uno de sus circuitos favoritos. El español ha ganado más veces que nadie con un total de seis victorias, aunque también guarda recuerdos negativos del trazado teutón: lesiones en 2008 y 2013. "Llegar a un circuito que se te da bien te da un pequeño plus de tranquilidad", comentó el 26.

12:40. Valentino Rossi está firmando una gran temporada. Muchos le daban por retirado, pero el italiano está respondiend a base de gas. El de Yamaha es segundo en la clasificación, superado solo por el intratable Marc Márquez. "Intentaremos conseguir de nuevo un buen resultado en esta ocasión", explicó.

12:35. Muy distinta es la situación de Jorge Lorenzo. El mallorquín está firmando la peor temporada desde que llegó a MotoGP. Es quinto en la clasificación y en Assen firmó su peor resultado desde que aterrizó a la categoría reina en 2008, décimo tercero. Además, el mallorquín no guarda buenos recuerdos de Sachsenring, donde nunca ha ganado y el año pasado se lesionó. "Sachsenring no es uno de mis circuitos favoritos", dijo.

12:30. Aleix Espargaró sigue haciendo una temporada espectacular. En Assen consiguió su primera pole y acabó cuarto en carrera, igualando su mejor resultado. Este fin de semana buscará el primer podio de su carrera, aunque sabe que será complicado: "Puede ser un buen circuito para nosotros, creo. El año pasado con la CRT estaba 5º en la parrilla y en la carrera estuve peleando con Dovizioso".

12:25. Andrea Dovizioso comentó satisfecho su rendimiento en la primera parte del campeonato. Además, también dijo que todavía no tenía decidido su futuro. "La forma que hemos logrado en la primera mitad de la temporada y el hecho de ser cuartos en el campeonato son cosas que no esperaba", comentó.

12:20. Antes de que empezara la acción en el circuito alemán, los pilotos pasaron por los micrófonos para comentar sus expectativas de cara al noveno Gran Premio de la temporada, antes de las vacaciones de verano. Vamos con el repaso de lo más destacado.

12:15. Entre la carrera de Assen y la llegada a Sachsenring han sucedido dos noticias muy importantes para el campeonato. Valentino Rossi seguirá en Yamaha hasta 2016. El piloto italiano prolonga dos cursos más su contrato con la marca de los diapasones. Dani Pedrosa también continuará en HRC hasta 2016 y seguirá siendo compañero de Marc Márquez.

12:10. Sachsenring acoge el la novena prueba del campeonato y marca el ecuador de la misma. El trazado alemán es escenario de una prueba del Mundial de manera ininterrumpida desde 1998. Es el circuito más corto del calendario (3.671 metros). Consta de 13 curvas, diez a la izquierda y tan sólo tres a la derecha, mientras que su recta más larga tiene 700 metros.

12:08. Como en cada Gran Premio, tienen a su disposición una previa muy completa con la situación del campeonato, datos del circuito, estadísticas e historia.

12:05. Pueden seguir toda la actualidad de las dos ruedas con nosotros a través de Twitter (@VAVEL_Motor) y en la página de Facebook. ¡Os esperamos!

12:00. ¡Buenas tardes! Bienvenidos a la clasificación de MotoGP del GP de Alemania . Los pilotos de la categoría reina se juegan la posición de parrilla de cara a la carrera del domingo.