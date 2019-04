Kimi Räikkönen: “Tengo algún dolor pero todo está bien”

El piloto finlandés llega al Gran Premio de Alemania cuestionado por su bajo rendimiento comparado con su compañero de equipo Fernando Alonso. Además, un error suyo en la anterior carrera provocó su abandono y un golpe duro en la cadera y en un tobillo, aunque se reconoció su humanidad y compañerismo ya que su primera pregunta fue por la salud de Felipe Massa, otro de los damnificados del accidente. Kimi Räikkönen llega con ganas de demostrar su talento y batir por primera vez en carrera a Alonso.

La primera pregunta que tuvo que contestar hoy Kimi Räikkönen en la rueda de prensa de la FIA ha sido en relación al severo accidente que sufrió en Silverstone tras salirse de pista y volver el saliente que eleva la pista sobre el césped cuya fuerza se midió en 47Gs: “Bueno, me golpeé; supongo que lo viste. No, tengo algún dolor pero todo está bien. Realmente fue en las costillas la mayoría, esa es la razón por la que no hice el test, pero todo (el dolor) se ha ido ya”, explicó el finés de dónde provenía la mayoría del dolor.

La primera mitad de año en la vuelta a Ferrari de Kimi Räikkönen se ha antojado difícil para el piloto. No obstante, se ha mostrado algo positivo y ha sugerido que en algún momento darán la vuelta a esta situación: “Hemos estado en cada carrera al menos. Eso es lo que esperas al menos. Ha sido un año difícil, si tenemos suerte se cambiarán las tornas en algún momento –debe, no puede ir mucho más allá, no es divertido. Pero esto ya me ha pasado antes y siempre lo manejamos para darle la vuelta, así que tengo una creencia más fuerte en que lo haremos. Tenemos tan solo que solucionar los errores y hacer las cosas como quiero y así estoy seguro de que volveremos a donde debemos estar”.

El finlandés está siendo criticado por su actuación a bordo del F14 T, aunque este no está preocupado por su futuro con la escudería italiana: “Como he dicho, estoy seguro de que los solucionaremos (los problemas). ¿Cuán rápido? Espero que rápidamente pero eso depende de muchas cosas. Tengo un contrato así que no estoy preocupado por el futuro".

“Así es la regla y obviamente esta decide qué podemos usar y qué no. No está en nuestro coche, no espero que vaya a ser completamente un mundo diferente pero hasta que probemos los coches, y veamos que hacen otros equipos, es difícil de decir. Supongo que sabremos un poco más después de este fin de semana”, explicó Räikkönen acerca de la prohibición de usar el sistema FRIC (suspensión delantera y trasera interconectada).

“Probablemente lo he tenido. Con suerte no demasiados pero es parte del juego. Duele un poco pero normalmente cuando tienes un accidente bastante lento y sales malherido, así que no es esto realmente, es tan solo un infortunio. Nada serio pasó. Es parte del deporte”, finalizó Räikkönen sobre si ha tenido otras salidas de pista como la que tuvo el pasado Gran Premio de Gran Bretaña.

* Fotografías: Formule1.nl y f1fanatic.co.uk