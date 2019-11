Lewis Hamilton: "Llegar al podio ya es un logro"

Hoy Lewis Hamilton se ha vestido de Rubens Barrichello. En una carrera no exenta de complicaciones -con cinco posiciones de penalización al comienzo del Gran Premio-, el inglés ha conseguido remontar desde la vigésima posición de parrilla hasta subirse al último cajón del podio, como ya hizo el ex-piloto de Ferrari, arrancando desde el decimoctavo lugar para terminar haciéndose con la victoria en la edición del Gran Premio de año 2000. Un logro sólo a la altura de los mejores.

Sin embargo, los gestos del inglés no eran fiel reflejo del enorme resultado cosechado este domingo. Consciente de que el Mundial se le sigue escapando poco a poco, su lenguaje físico delataba la frustración que supone una losa de catorce puntos por debajo de su compañero Nico Rosberg, que hoy se ha llevado la victoria en su Gran Premio local: "He hecho todo lo posible por remontar. He salido prácticamente último y llegar al podio ya es un enorme logro. Las sensaciones con el coche han sido diferentes este fin de semana, pero estoy contento por puntuar, y por como ha terminado el Gran Premio. En definitiva, estoy contento. Quiero felicitar a Nico, ganar en casa siempre es especial, y eso también es bueno para Mercedes. Agradecer también el apoyo del equipo, que me ha empujado para llegar al podio. Ha sido una carrera muy divertida y terminar tercero es excelente." -comenzó el inglés, escueto en sus declaraciones.

Lewis Hamilton también quiso disculparse públicamente con Jenson Button, con quien tuvo un pequeño toque durante el trascurso de la carrera: "Ya me he disculpado personalmente con Jenson [Button], pero también quiero hacerlo de forma pública. Tuvimos un toque en carrera, que pudo habernos dejado fuera a los dos. Asumo la culpa, no lo hice bien. Como digo, ya me disculpé en su momento. Me reconforta que él también haya llegado a los puntos." -concluyó el británico.

Cabe destacar que su compatriota de McLaren terminó en la zona baja del top-ten con opción a puntuar, en una octava posición que le ha brindado cuatro puntos en el Mundial de Pilotos, justo por delante de su compañero Kevin Magnussen, noveno tras el incidente con Massa en la salida.

FOTO: kpmrtv