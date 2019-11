2015, Ferrari y un solo objetivo: ser de nuevo competitivos

La Scuderia Ferrari sabe que se encuentra seguramente ante la última oportunidad de darle un coche ganador a Fernando Alonso. Si en 2015 no consiguen un coche competitivo, es muy posible que el español abandone la escudería italiana, ya que buenas ofertas no le faltan. Desde que llegó el nuevo jefe Marco Mattiacci, se están haciendo muchos cambios dentro de Ferrari para mejorar de cara al proyecto de 2015, un proyecto del que no están dando muchas pistas de cara a rivales, ya que tanto Fernando Alonso como Kimi Raikkonen están muy al día de todo.

"Se han realizado cambios que han ayudado mucho"

El director técnico de la Scuderia Ferrari, James Allison, ofreció el pasado Gran Premio de Alemania una rueda de prensa esta tarde en la que charló con los periodistas sobre distintos temas relacionados con su papel en Ferrari. Allison afirmó con rotundidad que los cambios introducidos por Mattiacci están ayudando a la mejora en la competitividad de los monoplazas rojos: "Necesitas realizar cambios grandes y pequeños a la vez, porque para cualquier escudería de Fórmula Uno es mucho más fácil empeorar a un equipo que mejorarlo. Así que de una manera general, los cambios que se han de realizar son bastante pequeños, pero son muchos. Se han estado realizando durante varios meses y la llegada de Marco Mattiacci ha propiciado que se lleven a cabo más. En todas las áreas de Ferrari se han realizado pequeños cambios que han ayudado mucho a que vayamos por buen camino. La totalidad de los cambios pequeños suman algo significativo".

Además, James Allison no quiso pasar la oportunidad para explicar que tanto Kimi Räikkönen como Fernando Alonso están ayudando en todo lo que pueden y están muy informados del proyecto de 2015: “Nuestros dos pilotos han estado en Maranello recientemente y con ambos hemos hablado de los planes para el año que viene. A ambos se les ha presentado nuestro programa, para darles la oportunidad de comentar los puntos fuertes y débiles de nuestro coche”.

Marco Mattiacci por su parte, no quiere caer en errores del pasado. Es por ello que con Fernando Alonso está siendo muy cuidadoso, informándole de todo el proyecto, pero sin prometerle muchas cosas bonitas, por lo que pueda pasar. El nuevo jefe de Ferrari confía en Fernando Alonso y cree que puede ser de gran ayuda en el proyecto de 2015: "Con Fernando hemos tenido reuniones importantes, hemos intentado darle una fotografía real sin hacerle demasiadas promesas. Estoy convencido de que está a bordo en el proyecto que le hemos propuesto. Bien, conociendo muy bien la Fórmula 1 sabe que entre la estrategia y poner en pie cada parte técnica del proyecto, y poner en pie un coche competitivo pasan meses porque hay mucho trabajo".

Sin embargo, el gran protagonista de la historia, Fernando Alonso, a pesar de poseer toda la información del proyecto de 2015, no confía al 100% en el proyecto por la experiencia del pasado, aunque por el tono en el cual el asturiano realizó estas declaraciones tras el Gran Premio de Alemania, suponen más una estrategía para hacer que Ferrari siga trabajando día y noche: "He visto muchos proyectos en julio y agosto. Es mi cuarto equipo en la Fórmula Uno y he visto muchos proyectos como ese. Hay buenas sensaciones, pero después de 14 años en los grandes premios te das cuenta de que todos los equipos tienen un gran proyecto en noviembre, en enero ya es insuperable, pero llega marzo y solo dos o tres escuderías funcionan. A día de hoy todos los equipos tienen buenas perspectivas".

Por su parte, la otra gran estrella, Kimi Räikkönen, piensa que hasta 2015 Ferrari no volverá a pelear por una victoria y que lo del pasado Gran Premio de Hungría simplemente fue un espejismo: "No veo que las cosas vayan a cambiar mucho en tres o cuatro semanas. El próximo año las cosas irán mejor. Estoy satisfecho con el resultado de hoy, pero en general me siento muy decepcionado por nuestra trayectoria. Confío en Ferrari y sé que están trabajando duro, así que por eso confío tanto en el próximo año. Entonces volveremos a luchar por victorias otra vez".

Lo cierto es que hay mucho secretismo en el proyecto de 2015 en Ferrari. En Maranello se están probando muchas cosas, pero una de las cosas más importantes se estaría probando en Palo Alto, Calofornia, con un LaFerrari. Según el portal extraconfidencial, ese coche se estaría usando de "mula", albergando en su interior un motor de un Fórmula 1 exactamente igual que el que disputa carreras, pero con una modificación en la que los técnicos italianos tienen puestas sus esperanzas.

Las pruebas efectuadas por Ferrari hasta el momento serían satisfactorias, y el calor de las baterías no sería un problema, ya que el LaFerrari negro llevaría recorridos más de 5.000 kilómetros con baterías procedentes de la marca de coches eléctricos Tesla, modelo "S". A más vatios-hora, más energía durante más tiempo, más empuje y a la postre, más velocidad para los coches rojos.

Veremos cómo evoluciona el proyecto de 2015 en Maranello. Lo que es seguro es que Ferrari se encuentra ante su última oportunidad de retener a sus actuales pilotos más tiempo en la Scuderia. A Alonso ya le han puesto cheques muy generosos delante y no los ha aceptado por desconfiar de la solidez de los proyectos, mientras que Kimi Raikkonen tiene contrato hasta 2015.

Fotos: GPupdate y Formula1.