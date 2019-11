Entrevista. Gabriel Rodrigo: "Espero estar en el Mundial el próximo año"

Es argentino, pero su carrera la está desarrollando en el Campeonato de España de Velocidad, donde corre el peligro de convertirse en uno de los jóvenes talentos con mayor porvenir en el Mundial de motociclismo en los próximos años. Se le conoce más como 'Gabri', y cuenta con un jefe que muchos de sus rivales desearían tener, Aleix Espargaró, piloto de MotoGP, y uno de los hombres más trabajadores de toda la clase reina. Esa forma de trabajar del mayor de los Espargaró se la está inculcando a su protegido, que ya ha subido al podio del CEV con asiduidad, lo que le ha servido para ganarse dos participaciones en el Mundial de Moto3 como wild card, la primera en Jerez y la segunda en Montmeló. Además, el equipo Husqvarna Ajo solicitó sus servicios para sustituir al lesionado Niklas Ajo en la última carrera de Sachsenring, donde también firmó un papel meritorio si se tiene en cuenta que tuvo que conocer y hacer rodar rápido una moto con la que antes no había tenido contacto alguno.

Todo ello está haciendo que muchos equipos se interesen por el argentino para la próxima temporada. Sin embargo él, como comentó a VAVEL, sólo piensa en el presente, que es el CEV, donde quiere conseguir un buen resultado final y ponerselo difícil a sus rivales más directos, Fabio Quartararo y Jorge Navarro. Como fiel alumno a su maestro, su idea de dar el salto al Mundial pasa por tratar de hacerlo con su estructura actual, el RBA Racing, ya que han sido ellos los que han hecho que Gabriel Rodrigo pase de ser un talento por madurar a una verdadera realidad a día de hoy.

Balance del año

Pregunta: Empezó la temporada muy fuerte, siendo una de las alternativas a Quartararo, Herrera o Navarro, pero quizás después de Le Mans sus resultados no han terminado de ser tan buenos, ¿comparte esa opinión?

Respuesta: Sí que es verdad que los resultados después de Le Mans no han sido tan buenos, pero desde mi punto de vista mi nivel no ha bajado, sólo que quizás la suerte no nos ha acompañado tanto. He demostrado que sigo siendo rápido, saliendo desde primera fila en parrilla en todas las carreras menos en Motorland, pero no hemos podido rematar el trabajo en carrera por "a" o por "b". En Aragón me colé cuando rodaba en el grupo del pódium; en la primera carrera de Montmeló me toqué a principio de carrera y perdí el grupo delantero, en la segunda carrera estuve todo el rato en las primeras posiciones del grupo que luchaba por el 2º pero a falta de dos vueltas Ono y Navarro se escaparon y en Albacete iba a solas con Fabio luchando por el segundo puesto y me caí.

P: ¿Está satisfecho con su nivel en lo que va de temporada, cree que puede dar más de si mismo en las carreras que faltan?

R: Siempre se puede dar más y mejorar pero estoy contento con mi nivel hasta ahora y sobre todo con la progresión que he hecho del año pasado a este carrera tras carrera. Si conseguimos que todo se nos alinee creo que en las próximas carreras podemos dar una sorpresa.

P: ¿Se ve capaz de lograr una victoria en las carreras que restan?

R: Por supuesto, está claro que no será nada fácil porque el nivel que hay en el CEV es altísimo, pero si seguimos trabajando así tenemos posibilidades, además ahora viene la parte del calendario (en cuanto a circuitos) que más me gusta y me favorece.

P: Una vez acabe el CEV, ¿cuál sería la posición en la general con la que se daría por satisfecho?

R: Seguro que habrá que lucharlo hasta el final pero desde mi punto de vista creo que nos merecemos acabar como mínimo en el top3.

P: ¿Cómo se lleva eso de tener a un piloto del Mundial de MotoGP como jefe de equipo?

R: Es una sensación difícil de explicar con palabras. Por supuesto que es muy positivo y de gran ayuda, incluso aún quizás no acabo de tenerlo del todo asimilado cuando lo veo al lado mío en el box o dándome consejos.

P: ¿Cómo valora su experiencia como wild card en el Mundial?

R: Los wild cards y la oportunidad que me dio Husqvarna fueron increíbles, ya que te dan muchísimas experiencia y te hacen crecer más rápido como piloto. Eso no quita que a la vez de disfrutarlo se “sufra” un poco, porque todo piloto quiere ganar y cuando llegas a un sitio donde están los mejores pilotos del mundo y donde los tiempos están tan apretados, es difícil verte donde no estás acostumbrado a estar, pero eso es muy bueno porque hace que no te relajes y que veas que puedes y tienes que ir más rápido.

P: ¿Cree que Fabio Quartararo es imbatible?

R: Para nada, no creo que haya nadie imbatible. Pero sí que es verdad que ha demostrado estar un pasito por delante y es un piloto con mucho talento.

P: ¿Opina que Fabio no tendrá problemas para volver a proclamarse campeón, o cree que Navarro puede aguarle la fiesta?

R: Fabio se ha distanciado bastante en la general, pero aún quedan cuatro carreras y puede pasar de todo.

P: ¿Considera que el CEV es el campeonato más propicio para formar a jóvenes pilotos?

R: Sin lugar a duda, yo me he formado en el CEV y el altísimo nivel que hay hace que crezcas mucho más rápido que en otros campeonatos y ahora además al pertenecer a la Federación Internacional y celebrarse en más circuitos que únicamente en los de España, hace que se gane mucha más experiencia por parte de los pilotos.

El Mundial, su deseo

P: ¿Tiene intención de dar el salto al Mundial el año que viene?

R: Es la intención de todo piloto, aún no hay nada claro porque queda mucha temporada, pero si todo sale bien espero estar en el Mundial el próximo año.

P: Eres ya un piloto consagrado en el CEV y en el Mundial ya empiezan a seguirte. ¿Ha notado esta sensación de un año a otro? ¿Siente más presión que antes?

R: Sí que es verdad que cuando haces buenos resultados la gente empieza a seguirte más, pero no lo veo como una presión, sino más como una motivación.

P: Ha corrido dos carreras como wild card y otra sustituyendo a otro piloto, lo que habrá despertado el interés de los equipos mundialistas, ¿ha recibido ofertas de alguno de ellos?

R: Como ya he dicho antes los buenos resultados hacen que tengas más seguidores y más gente interesada en ti, pero aún queda mucho campeonato y todo está demasiado abierto. Además estoy muy a gusto en el equipo que estoy y no tengo intención de cambiar.

P: Este fin de semana corrió en Misano en el campeonato italiano de velocidad (CIV). Muchos pilotos combináis vuestra participación en el CEV con la ‘Rookies’ o en tu caso con el CIV. ¿No piensa que el hecho de participar en más de un campeonato puede hacer que se desconcentre de tu objetivo principal, en este caso el CEV?

R: No creo que me desconcentre en cuanto al CEV, incluso creo que me viene bien ya que mientras todos mis rivales del CEV están parados en casa, yo estoy haciendo carreras y además conociendo circuitos la cual cosa me favorecerá para cuando demos el salto al Mundial.

P: En la última prueba mundialista en Alemania probó la Husqvarna de Niklas Ajo. Como piloto de KTM que eres, ¿encontró diferencias significativas entre ambas motos?

R: Las motos son bastante parecidas, sólo hay unas pequeñas variaciones en cuanto a chasis y motor pero que apenas son apreciables. En lo que sí que noté mucha diferencia y que quizás hizo que me costara un poco más adaptarme al nuevo circuito fue la puesta a punto que lleva Niklas Ajo ya que, como pesa bastante más que yo y tiene un estilo de pilotaje distinto al mío, no era parecida a la que yo llevo normalmente en mi moto.

P: ¿Tiene prisa por subir al Mundial, o prefiere dar el salto con el título del CEV bajo el brazo?

R: No tengo prisa por subir al Mundial pero tampoco creo que sea imprescindible subir como campeón del CEV. Lo que sí es importante es demostrar que eres rápido y tienes aptitudes para seguir mejorando. Ya se verá lo que pasa con el tiempo.

Su ídolo y su jefe

P: Dice que sus pilotos de referencia son los hermanos Espargaró, ¿qué es lo que más le gusta de ambos? ¿Prefiere a Aleix por ser el jefe, o Pol le gusta más?

R: Los dos son pilotos y personas increíbles, aunque son muy distintos... son el día y la noche. No tengo un preferido, con los dos me llevo muy bien, pero sí que es verdad que con Aleix paso bastante más tiempo.

P: ¿Por qué lleva el número 19?

R: En mi primer año corriendo como piloto llevaba el dorsal 48, por mi perro Terri, pero en una carrera de otro campeonato ese número ya estaba ocupado y justo coincidía con que quedaba poco para hacer un año (19 de Julio) con Lidia, mi novia, y le hice la sorpresa de ponerme el 19 en la moto. Me dio suerte y además me gustó mucho y decidí cambiármelo para siempre.

P: ¿Cómo se definiría como piloto?

R: Me considero un piloto bastante fino aunque a la vez muy agresivo frenando, que por los pocos años que llevo corriendo aún me falta mucho por aprender, y que mi trayectoria como piloto se caracteriza por una mejoría continua.

P: Como piloto joven y uno de los valores más prometedores del motociclismo mundial, ¿qué consejo le daría a cualquier joven que quiera convertirse en piloto de motociclismo?

R: Les diría que se esfuercen al máximo, que luchen por lo que quieren y sobre todo que nunca tiren la toalla.