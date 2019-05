Marc Márquez: “Las Yamaha siempre han sido competitivas en Brno”

Tras las tres semanas de parón veraniego llegó el pasado fin de semana el Gran Premio de Indianápolis que nos dejó grandes imágenes, como la pelea de Marc Márquez por la victoria mientras era perseguido por la Yamaha de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Después de hacerse con el primer peldaño del podio y conseguir así sumar la décima victoria de la temporada, el catalán no ha tenido tiempo ni para descansar. Y es que después de las vacaciones ya no se permite tomar ni un respiro puesto que, este fin de semana después de Indianápolis, el Mundial aterriza en el circuito de Brno; por ello todos los pilotos se encuentran algo ajetreados y con poco tiempo libre. “¡No hemos parado! Después de la carrera del domingo tuvimos una divertida cena con el equipo y ayer estuvimos viajando todo el día hacia Europa”, comentó Márquez.

Ya el pasado fin de semana se vivió una espectacular carrera; después de la inhabitual salida en la que pilotos de atrás se colocaron en cabeza, el actual Campeón del Mundo tuvo que tomar aliento y tirar fuerte para poder llevar a cabo su plan y de nuevo hacerse con la victoria. No solo tenía en el punto de mira a Andrea Dovizioso, quien mantenía su particular disputa con Rossi por la primera plaza, sino que por detrás avanzaba con paso ligero su eterno enemigo Jorge Lorenzo. La carrera continuaba y adelantamientos era lo único que se apreciaba, Márquez tuvo que esperar hasta la vuelta once para imponerse firmemente y ya no volver a ceder su posición. Ya era seguro, el piloto de Honda conseguía la victoria en diez carreras seguidas, algo que hasta entonces solo había sido logrado por Mick Doohan en el año 1997.

Con el gran honor de ser comparado con tan grandes leyendas, el de Cervera llegará a la República Checa dispuesto a aumentar su liderato. Pero por si tuviera pocos problemas a los que enfrentarse, como la inexistente preferencia que tiene sobre este, se le suma un fortísimo Lorenzo que parece haber resurgido al fin de sus cenizas, asique no le queda otra que añadirle a la lista de pilotos que tratan de dañarle su impoluta temporada. Y no solo cuenta que los de Yamaha sean ahora realmente competitivos, sino que parece ser más favorable el trazado de Brno para ellos que para la marca de Honda, un hándicap que sin duda no se le puede pasar por alto: “Todos saben que las Yamaha siempre han sido muy competitivas en esta pista, así que tendremos que trabajar duro desde el viernes para tener el máximo de posibilidades el domingo".

Además al noventa y tres le toca lidiar con una pista que no es totalmente de su agrado debido principalmente a que no consigue adaptar su moto a las condiciones del trazado, sin embargo pruebas realizadas anteriormente y su natural afán de superación harán el trabajo necesario para intentar hacer aún más reluciente su increíble palmarés. “Brno no es uno de mis circuitos favoritos, pero allí he tenido buenos resultados anteriormente. Hace un mes hicimos un test y, aunque había poco agarre, espero que algunos de los datos que obtuvimos nos ayuden”, concluyó.