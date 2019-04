Jorge Lorenzo: "Tengo que ser más agresivo"

Jorge Lorenzo ha vuelto para quedarse y parece que definitivamente, o al menos así lo ha demostrado hoy en Brno donde ha llevado a meta a menos de medio segundo del vencedor, Dani Pedrosa. Desde la salida tiró para poder escaparse pero fue un intento fallido y durante toda la carrera trabajó en conservar la segunda posición.

"La moto no estaba tan mal al final de carrera"

“Tuve la oportunidad de obtener la victoria, porque me sentía bien durante el calentamiento y también en las primeras vueltas de la carrera. El único problema era que el sentimiento de la moto cambió después de un par de vueltas y Dani me atrapó. Tengo que ser más agresivo, ya que logro escapar” decía Lorenzo al inicio de sus declaraciones aunque también ha añadido que en un par de vueltas más podría haber atrapado a Pedrosa y ha reconocido algún que otro error: “La moto no estaba tan mal al final de carrera, pero yo estaba en el límite de atraparlo. Si hubiera habido una vuelta más hubiera podido tratar de atraparlo, pero era demasiado tarde.Quería tratar de luchar por la victoria, pero Dani hizo una carrera muy buena. Fue una buena oportunidad para nosotros ganar porque Marc no tenía suficientes fuerzas, pero no planificamos la carrera a la perfección así que tenemos que aprender de esta experiencia en el futuro.”

El noventa y nueve empieza a tener la moto por la senda que le puede llevar a la victoria y aunque hoy no haya podido conseguirla, tiene claro que puede lograrla: “Estoy muy contento con el trabajo de Yamaha y de la forma en que he mejorado la moto estas últimas carreras. Creo que también será una gran mejora para otras pistas. También me siento muy fuerte físicamente por lo que si va bien podemos luchar por la victoria.”