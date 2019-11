Nico Rosberg: "No estoy en posición de valorar el toque con Hamilton"

El cataclismo se ha desatado en Spa-Francorchamps dentro del equipo Mercedes. Polémica es precisamente lo que no va a faltar durante el resto de la temporada en las fábricas del equipo de Brackley tras lo sucedido en terreno belga entre los únicos opositores a un Mundial que se pone ahora más intenso que nunca. Al rojo vivo se palpa el ambiente en la escudería de Toto Wolff. Una situación que recuerda mucho al "pique" Vettel-Webber que el año pasado caldeaba el ambiente en el equipo Red Bull.

Ahora, un año más tarde, el Mundial vuelve a estar en juego pero con Rosberg y Hamilton como únicos candidatos honoríficos a dicha corona. Y hoy, en Spa, con todo a favor para haber puesto otra vez sus "Flechas de Plata" en primera línea, la cosa se ha torcido de golpe y porrazo entre el alemán y el británico. Y es que, si bien la carrera pasada, disputada en Hungría, la tensión ya era palpable entre ambos pilotos -con aquella guerra interna por radio en la que el propio Rosberg no dejó pasar a su compañero con órdenes de equipo de por medio-, lo cierto es que en Bélgica la reyerta entre los dos gallos del Mundial ha ido si cabe a mayores.

Bombardeado por la prensa, el alemán Nico Rosberg ha debido hacer frente a una oleada de preguntas en torno a lo sucedido con su compañero de equipo, quien más tarde se vio obligado a abandonar con problemas en el fondo plano de su W05: "Me acerqué bien a Hamilton, intenté ir por fuera y nos tocamos al final. Desgraciadamente eso tuvo un impacto negativo, sobre todo para el equipo de cara a lo sucesivo, pero así son las cosas a veces en Fórmula 1. Mi estrategia yambién se vio totalmente frustrada tras el incidente con Lewis. Tuvimos que cambiarla totalmente. Tenía mucha confianza porque teníamos buena velocidad de carrera. No han acabado de funcionar bien las cosas en Spa". -se explicaba el piloto de Mercedes, que ha recibido el reproche de un sector de aficionados ingleses tras las 44 vueltas de que consta el Gran Premio, intenso sin duda este año.

Silbidos escucharon los oidos del germano desde el podio, que no fueron las únicas señales de reprimenda por parte del entorno del 'Gran Circo', sobre todo tras las declaraciones de un Nikki Lauda que también le culpó del accidente. A todo ello se refirió el de Wiesbaden, explicando lo siguiente: "Para ser honesto, no estoy en posición de valorar el toque con Hamilton. Tengo que verlo por la televisión para saber qué pasó y después poder comentarlo con el equipo. Estoy muy decepcionado, podíamos haber hecho más de lo que hemos sacado de Spa, sobre todo con el coche que tenemos". -se excusó Nico Rosberg, añadiendo al mismo tiempo que tampoco va a entrar a valorar las palabras de Lauda: "Respeto su opinión, yo no tengo una porque no lo he visto. Lo que sé es que era rápido, el interior estaba bloqueado y me he ido por la parte exterior del trazado. El toque es un suceso desgraciado para mí, para Lewis y para el equipo". En cuanto a estos abucheos, explicó: "Como digo, respeto la opinión de los espectadores. Es evidente que no están contentos".

Así las cosas, es evidente también que la situación no es la mejor dentro del equipo que dirigen Toto Wolff y Paddy Lowe, y menos con un título mundial en juego para sus vitrinas, pero también el propio Rosberg ha querido quitar un poco de hierro al asunto: "Pienso que podemos mantener la armonía en el equipo. Claro que habrá una lucha intensa en pista, y tendremos momentos complicados, yo con Hamilton y él conmigo. Tras Hungría tuvimos nuestra discusión cara a cara y aquí pasará lo mismo. Tratamos de aprender de ello. Tuvimos una discusión muy buena en el pasado Gran Premio. Lo revisaremos. Sabremos qué estuvo bien y qué estuvo mal. Lograremos ponernos de acuerdo y seguir hacia adelante. No me gustaría que esto afectara al equipo, y mucho menos a nuestra relación." -concluyó.

Una ardua tesitura para Mercedes

A una complicada situación se enfrentan ahora los de Brackey, con dos pilotos que van a vender muy cara su piel antes de dar por tirado un Mundial. Y todo comenzó pronto en Spa-Francorchamps. Dos vueltas hubo que esperar para que Nico Rosberg tocara a Lewis Hamilton en un intento desesperado por recuperar la pole que había perdido en favor del inglés en la salida del Gran Premio. Y en tal intento, el alerón delantero de Rosberg tocó la rueda trasera izquierda de Hamilton, provocándole un pinchazo, que sería el desencadenante de todo lo que ha venido después.



Así las cosas, Lewis Hamilton abandonó en los últimos instantes de la carrera, con el fondo plano de su coche dañado y con una nueva oportunidad perdida en el campeonato de pilotos. Y por su parte, Rosberg tuvo que cambiar el alerón delantero en una de sus paradas por este mismo toque con su compañero, viéndose a su vez obligado a llevar una estrategia diferente en el Gran Premio, a tres paradas, pero que al final dio resultado. A todo esto, Daniel Ricciardo ya había puesto su Red Bull en cabeza para doctorarse con su segunda victoria consecutiva, tercera de este año. Rosberg concluyó segundo y amplía así la distancia para con su compañero a 29 puntos, algo que sin embargo sirvió para hacer estallar el enfado de la afición británica en el Gran Premio, que se había desplazado en masa hasta Bélgica en pos de su campeón hoy retirado. Veremos como afrontan dicha tesitura en Mercedes, y si ello sirve para aumentar la temperatura de un Mundial que se había enfriado en su ecuador, y que ahora podría reinventarse para encarar su recta final.

Hamilton: "Rosberg chocó deliberadamente contra mí"

Y por si fuera poco, la situación se ha complicado un poco más horas después de la conclusión del Gran Premio. Según recoge en sus páginas el diario digital Crash.net, Lewis Hamilton ha reconocido a la prensa inglesa que Nico Rosberg chocó intencionadamente para ampliar su renta en el Mundial de Pilotos, añadiendo bastante enojado que no sabe como va a manejar la situación el equipo mandado por Toto Wolff y Paddy Lowe: "Acabamos de tener una reunión con el equipo, y él [Rosberg] dijo básicamente que lo hizo a propósito, que provocó el accidente. Comenzó culpándome a mí. Tras lo que hemos podido hablar me he quedado atónito, sin palabras. Paddy Lowe y Toto Wolff estuvieron presentes en la reunión, y también hemos discutido si volver a incorporar las órdenes de equipo. Personalmente, creo que habría que recuperarlas. Wolff también dijo lo mismo. Para mí las cosas están bastante claras, sobre todo cuando el incidente se produce en una zona en la que no hay barreras y en la que tienes espacio para adelantar. Lo hizo a propósito". Unas delcaraciones que podrían complicar mucho la posición de Mercedes, antes de que el campeonato se reanude en Monza.