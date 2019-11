Resultado Clasificación de MotoGP del GP de Gran Bretaña 2014

16:03. ¡Esto es todo por nuestra parte! En unos minutos tendrán a su disposición la crónica del clasificatorio y las impresiones de los pilotos. Muchas gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

16:02. Aleix Espargaró: "Muy contento porque es el fin de semana que estamos más lejos de ellos. En el último libre hemos encontrado una solución que me ha gustado mucho. Hacer este tiempo nos da mucha confianza para mañana"-

16:00. Marc Márquez: "Me estoy encontrando muy bien con todo. Este circuito siempre se me ha dado bien. Para mañana intentar estar calmados y hacer nuestra carrera. Habrá que ver el tiempo".

15:57. Jorge Lorenzo: "Aquí los neumáticos son diferentes, son más duros y para nuestra moto es peor. Afortunadamente, hemos hecho un buen trabajo con el blando, pero no lo podremos usar en carrera. He hecho una de las mejores vueltas en MotoGP por cómo estaba la moto".

15:53. Tiempos del clasificatorio:

14:20. Marc Márquez acabó contentísimo tras la primera jornada de entrenamientos libres, tras dejar a sus grandes rivales a más de un segundo de diferencia. "Hoy me he encontrado muy bien desde el principio. El Circuito de Silverstone es un poco especial; hay muchos baches y las temperaturas son bajas, pero hemos encontrado una buena base desde el principio y esto nos ha ayudado mucho durante todo el día", comentó el campeón

14:20. Stefan Bradl fue el primero de los mortales en la primera jornada de entrenamientos libres. El alemán no seguirá en Honda el año que viene, pero quiere acabar el curso con buenas sensaciones. "Hoy fue un buen díapara nosotros, mantuvimos algunos neumáticos para el fin de semana y esta tarde he hecho un buen tiempo", dijo el germano.

14:15. Dani Pedrosa tampoco estuvo satisfecho con el rendimiento de la Honda. Las bajas temperaturas hacía que no pudiera calentar los neumáticos y tenía problemas de agarre y en la entrada en curva. "En general hoy hemos tenido un día difícil. Hemos tenido problemas de agarre con la pista y no he conseguido tener buenas sensaciones sobre la moto", explicó.

14:10. Valentino Rossi no acabó muy contento con el rendimiento. El italiano achacó problemas de agarre con el asfalto frío y con la apuesta a punto de la M1. "Esperábamos ser más rápidos y más competitivos, pero estamos luchando mucho. Esta mañana, en la primera práctica no era fantástico, pero tampoco tan mal, yo no estaba tan lejos de los otros pilotos, pero no me gustó la sensación de la moto en la parte delantera", comentó el 46.

14:05. En la segunda tanda, Márquez siguió mejorando exponencialmente y nadie pudo hacerle frente. El de Cervera paró el cronómetro en 2:02.126 y Bradl se quedó a más de medio segundo. Pedrosa fue octavo a más de un segundo y las Yamaha oficiales quedaron fuera del top 10, por lo que estaban obligados a mejorar en el tercer libre.

14:00. Los pilotos dejaron los micrófonos y se enfundaron el mono, el casco, las botas y los guantes e hicieron lo que más saben: dar gas, reducir marchas e inclinarse a más de 60 grados. En los primeros libres, Márquez quiso quitarse la espina de Brno y rodó en 2:03.208, más de seis décimas más rápido que Iannone, el segundo clasificado.

13:55. Cal Crutchlow también correrá delante de su afición pero las esperanzas del de Ducati no apuntan tan altas como las de Smith. Crutchlow ya sabe que no seguirá en el equipo italiano y ya cuenta las carreras para unirse a la disciplina del LCR Honda. "No es mi Gran Premio de casa real; ¡Bradley es el mejor piloto británico ahora, así que puede tener toda la presión!", dijo.

13:50. Bradley Smith es uno de los pilotos locales. Como siempre que se corre en casa, será una carrera especial para el piloto del Monster Yamaha Trech 3, que seguirá en el equipo francés un año más después de renovar el contrato. "Creo que pensar en un top 5, peleando para poder superar a las Ducati, sería un objetivo realista para este fin de semana", se marcó como meta para el domingo.

13:45. Jorge Lorenzo también llega muy confiado a Silverstone. Tras un mal inicio de temporada, el mallorquín regresó de vacaciones fortísimo. El de Yamaha fue segundo en Indy y en Brno repitió posición tras batallar con Pedrosa. "Pinta bien, pero tenemos que ir con cuidado y trabajar durante todo el fin de semana y esperar también al tiempo, que siempre es difícil aquí", dijo el balear.

13:40. Valentino Rossi está cuajando una muy buena temporada. A sus 35 años, muchos le daban por retirado, pero el italiano está respondiendo en pista y siempre está en la pelea de las primeras posiciones. El de Yamaha espera ser competitivo en el GP de Gran Bretaña: "Silverstone es un trazado fantástico, muy rápido y muy bonito. Para nosotros será importante conseguir un buen puesto tras las últimas carreras"

13:35. Dani Pedrosa aterrizó en el país que inventó las carreras de motos con la mora por las nuebes. El de Castellar del Vallés ganó su primera prueba en Brno y espera seguir con la senda del triunfo en Silverstone. "Me siento con una buena inercia después de la victoria de Brno y con el positivo test que hicimos el lunes", explicó.

13:30. Marc Márquez repasó sus mejores momentos en Silverstone. El piloto de Honda solo cuenta con un triunfo en el trazado británico y fue hace cuatro años en la categoría de 125cc. Ni en Moto2 ni en MotoGP ha logrado subir al escalón más alto del podio.

13:25. Marc Márquez se mostró confiado al llegar a Silverstone y ya había olvidado la primera derrota del año en Brno. "Ahora siento menos presión, porque todo el mundo esperaba que ganase todas las carreras y es el Campeonato lo que importa, no ser primero en todos los Grandes Premios", comentó el 93.

13:20. A pesar de no subir al podio, Márquez tiene una cómoda ventaja al frente del Mundial. Tiene más de 70 puntos de ventaja con Pedrosa, 90 con Rossi y casi 130 con Jorge Lorenzo.

PILOTO EQUIPO PUNTOS Marc Márquez Repsol Honda Team 263 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 186 Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 173 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP 137 Andrea Dovizioso Ducati Team 118

13:15. En el pasado Gran Premio, Dani Pedrosa acabó con la racha triunfal de Marc Márquez. El 26 hizo una enorme carrera y logro su victoria 26 en la categoría reina. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi completaron el podio. Márquez acabó cuarto y por primera vez desde que llegó a MotoGP acabó una carrera y no estuvo en el podio.

13:10. Este Gran Premio tendrá unos horarios atípicos al celebrarse en Gran Bretaña. Para el sábado todo empieza una hora después de lo normal, mientras que el domingo la carrera de Moto3 pasa a las 15:30.

13:05. El circuito de Silverstone es un clásico de cualquier competición de motor. Tiene décadas de antiguedad y ha acogido grandes momento de la historia del 'motorsport'. En 2010 sufrió una importante remodelación para acoger varios años después el Mundial de MotoGP, en detrimento de Donington Park, que era la sede del GP durante las dos últimas décadas.

13:05. Como en cada Gran Premio, tienen a su disposición una previa muy completa con la situación del campeonato, datos del circuito, estadísticas e historia.

13:00. Pueden seguir toda la actualidad de las dos ruedas con nosotros a través de Twitter (@VAVEL_Motor) y en la página de Facebook. ¡Os esperamos!

12:55. ¡Buenas tardes! Bienvenidos a la clasificación de MotoGP del GP de Gran Bretaña . Los pilotos de la categoría reina se juegan la posición de parrilla de cara a la carrera del domingo.