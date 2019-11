Entrevista. Xavi Vierge: "El equipo no me ha pedido resultados, solo que disfrute"

Con 8 años formó parte por primera vez de una parrilla de velocidad y con 6 años ya había dado sus pasos en motocross. Xavi Vierge se define como un joven sencillo y simpático que nunca deja de pensar en motos, necesita competir aunque no duda en afirmar que es un fanático de todo tipo de deportes sobre dos ruedas. De pilotaje agresivo y con su dorsal 97 por una camiseta de motocross que le regalaron con el año que nació, siempre besa unas medallas de sus abuelas antes de subir a la moto, son sus amuletos. VAVEL habló con este joven diamante en bruto del motociclismo antes de empezar la segunda parte de temporada.

Sus primeros pasos

Pregunta. Hola Xavi. ¿Quién hizo que empezara en las motos?

Respuesta. Yo mismo con 3 años. Vi un video de trial y a partir de ahí no paré de pedir una moto hasta que la conseguí a los 6 años.

P: Sus primeros pasos fueron con ocho años. ¿Qué se le pasaba por la cabeza en aquel entonces?

R: Mis primeros pasos fueron a los 6 en el mundo del motocross y a los 8 años hice mi primera carrera de velocidad. Era un mundo nuevo, todo era genial, no había nada que me quitara la sonrisa de la cara.

"Competí contra pilotos como Álex Rins, Albert Arenas y Álex Márquez"

P: Apenas 3 años después fue campeón de Cataluña por primera vez. ¿Cómo fue el ascenso y los primeros triunfos?

R: La verdad es que me adapte muy rápido a la categoría. Mi primer año en 50cc fui subcampeón y eso me permitió ascender a 70cc, un campeonato con mucho nivel. En mi primer año en la categoría competí contra los cracks de Álex Rins, Álex Márquez, Albert Arenas... Tuve mi primera lesión (fractura de clavícula izquierda), pero acabé el año en cuarta posición; al año siguiente repetí categoría y conseguí ganar el campeonato. Eso hizo que Dani Devahive se fijara en mí y me ayudara a ir cumpliendo mis objetivos paso a paso.

P: ¿Qué haría con su vida si no hubiera motos?

R: Ahora estoy centrado al 100% en mi carrera deportiva, es cierto que hay muchas posibilidades de no conseguirlo ya que este mundo es muy difícil. Pero pase lo que pase me gustaría seguir enganchando a este mundo sea de la manera que sea.

P: ¿Cómo es Xavi Vierge fuera de un circuito?

R: Una persona normal y corriente, me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos. En los parones que no hay carreras me gusta practicar BMX y todo tipo de deportes con ruedas.

Su salto al CEV

Sus primeros pasos no pasaron desapercibidos para Dani Devahive que no dudó en apostar por él y con apenas 12 años, empezó su andadura dentro del equipo Promoracing. Los resultados no tardaron en llegar, y antes de subir al CEV consiguieron tres campeonatos de Cataluña y un campeonato mediterráneo. Su aventura en el CEV fue más costosa, ya que la envergadura del catalán significó un freno en sus aspiraciones, pero le sirvió para aprender y crecer como persona y piloto.

P: Subió al CEV de la mano del equipo Promoracing. ¿Cómo han sido estos años?

R: Con el equipo Promoracing he estado desde el año 2009 hasta el 2013, son los que me han ayudado a crecer, a madurar como persona y piloto. En 2009 conseguimos ganar el campeonato de 80cc, en 2010 el de Pre125cc y en 2011 subcampeones de Pre125, eso nos permitió dar el salto al CEV de moto3.

P: ¿Qué le aportó el equipo de Dani Devahive a su carrera?

R: Empezamos juntos cuando yo era un niño de 12 años, he crecido junto a él, con toda su experiencia en este mundo me ha enseñado y ayudado a seguir mejorando día tras día. Estoy muy agradecido.

"Nos ha servido para aprender y hacernos más fuertes"

P: Aunque no fueron resultados brillantes, ¿qué saca de esos dos años?

R: En el CEV hemos pasado unos años muy difíciles, ya que por mi envergadura y por las diferencia mecánicas nos era muy difícil por no decir imposible estar luchando con los de adelante. Han sido dos años de muchas caídas, eso nos ha servido para aprender y hacernos más fuertes para aprovechar las oportunidades futuras como estamos haciendo este año.

P: Con sólo quince años se junta la competición con los estudios, ¿logró compaginarlos bien? ¿Qué le decían sus amigos?

R: En realidad se juntaron mucho antes de los 15, y hasta ahora sí que podía compaginarlos. Cuando me iba a través de internet no perdía el hilo de las clases y conseguí sacarme tanto la Primaria como la ESO con muy buenas notas. Pero este año empecé a estudiar un grado medio de administración y aquí sí que no me han permitido seguir. En el primer trimestre aprobé todos los exámenes pero no sirvió para nada. No me quisieron aprobar por las faltas de asistencia, aunque todas estuvieran justificadas por el tema de la moto me decían que era un tema de leí.

P: ¿Cómo les dijo a sus padres que quería ser piloto?

R: Yo solo les dije que quería una moto, a partir de ahí todo vino solo.

Su aventura con el Targobank Motorsport

El 97 sabe que el esfuerzo suele tener una gran recompensa, y así fue cuando en la última cita de la pasada temporada, anunció que fichaba por el equipo Targobank Motorsport, vigente subcampeón de España de Moto2. No podía haber mayor recompensa después de todo lo vivido en Moto3. Se abría para Xavi Vierge una nueva y prometedora etapa dentro de su carrera deportiva.

P: Muchas veces el talento supera a los resultados y así fue en su caso. Llegó la oferta del Targobank. ¿Tenía ya firmado antes de terminar la temporada 2013?

R: A finales de 2013 empezamos hablar y fue en la última carrera en Jerez cuando se cerró el acuerdo.

P: ¿Cuál fue su primera impresión con la moto y con el equipo?

R: La primera vez que me subí en Valencia a la Tech3 fueron increíbles las sensaciones, rápido me sentí muy cómodo y empezamos a ser competitivos.

Las sensaciones fueron increíbles, rápido me sentí muy cómodo"

P: Subía a un equipo subcampeón de España de Moto2 con un gran piloto como Mariñeralena. ¿Era un hándicap para esforzarse aun más?

R: Para nada. Desde el minuto uno el equipo no me ha pedido ningún tipo de resultados en este primer año, solo que disfrute y de él al 100% cada vez que me suba a la moto y si eso lo hago, los resultados vienen solos.

P: Después sucedió el desgraciado accidente de Álex, ¿cómo lo vivisteis?

R: Fue un palo muy muy duro, ya que tanto yo como el equipo hemos compartido muchos momentos con él. El primer sueño de cada piloto es conseguir llegar al mundial y cuando él lo tenía casi logrado ocurrió el accidente. A sido un palo muy grande pero conociéndolo y sabiendo lo fuerte que es, estoy convencido que antes de lo esperado lo volveremos a ver pilotando al límite las Moto2.

El ansiado estreno en Moto2

Se levantó el telón de la temporada en Moto2 y con el, Vierge afrontaba el reto de una nueva categoría, un nuevo equipo y una nueva moto. De las carreras disputadas hasta ahora sólo ha terminado dos, aunque en ambas ha cruzado la línea de meta en tercera posición. Sin embargo, Vierge no se conforma con hacer solo podios y en las 3 citas que restan para el final de la temporada, el joven piloto dará el 100% para seguir escalando lugares en la clasificación general donde ahora está situado octavo con 31 puntos.

P: Volviendo a lo deportivo, antes de empezar ¿Cómo creía que iba a ser la temporada?

R: Espera que fuera bien, estar en el top 5, pero nos hemos sorprendido al ver que podemos luchar por el podio.

P: ¿Le marcó alguna meta el equipo?

R: No, ellos han vivido de cerca mis dos años de moto3 y saben lo que he sufrido, solo me dicen que disfrute y que no me preocupe por el resto que llegara solo.

"En el segundo podio me quedé con ganas de más"

P: Siempre que ha acabado lo ha hecho en el podio, ¿qué sintió cuando se vio por primera vez allí arriba?

R: De 5 carreras hemos acabado solo dos, eso no es muy positivo pero si miramos que es mi primer año y las dos que he acabado ha sido en tercera posición tampoco esta tan mal. El primero podio fue como un alivio, me saqué un gran peso de encima, ¡¡En el segundo me quede con ganas de más!!!

P: ¿Se ve con posibilidades de ganar una carrera en las 3 citas que quedan?

R: De momento Jesko está un paso por encima del resto, daremos el 200% para intentar pararle.

P: ¿Qué objetivo se marcó al inicio de campeonato?

R: Una primera mitad de temporada para aprender todo lo que pueda, y después del parón ir a todo a ver que somos capaces de conseguir.

"Estoy centrado en acabar en el top ten"

P: ¿Qué nos puede decir de su futuro de cara a la próxima temporada?

R: Todavía estamos a mitad de temporada, estoy centrado en acabar el año en el top ten y luego ya se verá.

P: Un mensaje para todos los pilotos que están empezando y a veces piensan en tirar la toalla. ¿Qué ha hecho usted cuando todo ha ido mal?

R: Nunca hay que pensar en tirar la toalla, cada problema que viene cuando lo superas eres más fuerte. Este mundo no es fácil, si lo fuera todo el mundo lo conseguiría. "NO PAIN NO GAIN”