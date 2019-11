Fernando Alonso: "Es una de las carreras más importantes para nosotros, enfrente de los tifosi"

Los rumores sobre el futuro de Fernando Alonso siguen copando líneas en muchos diarios deportivos. Todo ello a pesar de las continuas declaraciones de Alonso de su deseo de continuar en Ferrari. La llegada a Italia, al circuito de Monza, es un hálito para el español ya que correrá en la casa de Ferrari. No obstante, el rendimiento de Ferrari en velocidad punta ha sido nefasto durante toda la temporada, y quedó patente en Spa-Francorchamps. Esto puede suponer que el F14 T sea poco competitivo en Monza.

Este debería uno de los circuitos donde Ferrari tenga peor rendimiento, a pesar de ser la ‘casa’ de la escudería transalpina. No obstante, también es una de las carreras más importantes del año para Ferrari y ya mostraron signos de mejoría en Bélgica y Hungría: “Definitivamente es una de las carreras más importantes para nosotros durante el año, en frente de los ‘tifosi’, y nos gustaría otorgarles resultados buenos el domingo. He tenido muchísima suerte de haber estado en el podio en los últimos cuatro años y con suerte, puedo repetir ese buen sentimiento. Será difícil. Sobre el papel debería ser uno de los circuitos más difíciles para nosotros. Pienso que hemos visto signos de haber sido un poco más competitivos en Hungría y estuvimos cerca del podio en Spa también con Kimi (Räikkönen), así que si tenemos suerte podremos tener esa oportunidad”, explicó Alonso.

Fernando Alonso quiso remarcar que los pilotos siempre intentar luchar sobre la pista y que la posición que ganó con la sanción a Magnussen no le supuso mucho cambio en la clasificación: “Obviamente, intentamos siempre luchar y adelantar. Más de 30 vueltas detrás de Kevin (Magnussen) y no era sencillo adelantar. Tuve una oportunidad con muchos coches delante de nosotros y decidí tomar esa oportunidad, y al final me fui un poco a la hierba. Dirección de carrera decidió penalizarle. Gané esa posición; perdí un par más debido a esa lucha, pero cuando estás luchando por ser sexto o séptimo, al final no es un gran problema”.

“No, cualquier cosa que diga será malinterpretada y cualquier comentario dicho tras dos o tres días no cambia gran cosa. No dije eso exactamente pero no puedo cambiar el mundo”, dijo Alonso respecto a una pregunta de un periodista, según la cual, el español dijo que en Mercedes se dividirían ambos garajes.

Fernando Alonso quiso explicar lo duro que es estar en un equipo de la zona baja de parrilla, aunque la peor parte fue ser piloto reserva y ver las carreras por el televisor: “Era duro pero era peor al final del año, o el primer año en Renault como reserva. En lo posible si estás conduciendo, estás sobre la parrilla. Está bien, no puedes elegir el resultado que te gustaría y luchar por las mejores posiciones pero al menos estás compitiendo –que es lo que has hecho durante muchos años en go-karts y diferentes categorías. Y entonces, está bien, esto es la Fórmula Uno –pero estás corriendo. Cuando estás viendo carreras por la televisión en el garaje, esto era muy duro”.

Fernando Alonso no quiso remarcar nada acerca de los cambios en la curva La Parabólica, reafirmando así de esta forma los comentarios de los demás pilotos acerca de que la curva era mucho más difícil con la puzolana, pero que entiende que lo más importante es la seguridad: “Creo que han dicho todo. No tengo nada que añadir”. Esto viene a lo que dijeron los demás pilotos de la rueda de prensa: comprendían que la curva era mucho más difícil con la puzolana pero entienden que lo más importante es la seguridad.

Alonso quiso destacar que nunca tuvo problemas con Hamilton sino con la filosofía y algunas decisiones de la dirección de McLaren a la vez que piensa que ambos contendientes al título no tienen ningún problema excepto la lucha por el título: “No soy un embajador de la paz, pero en 2007, no funcionó como queríamos. Pero lo he dicho muchas veces, nunca fue un problema con Lewis (Hamilton). Tuvimos una relación muy profesional, gente muy competitiva dentro del equipo y eso era bastante normal. No funcionó porque no era feliz con algunas de las filosofías, y algunas decisiones de la dirección, y en ese punto, tenía posibilidades de ir a diferentes equipos al año siguiente y decidí salir. No es una sorpresa hoy que tengamos una buena relación y estoy seguro de que estos chicos seguirán adelante (Hamilton y Rosberg). Como dijo Nico, tienen un objetivo claro, que es ganar el campeonato del mundo. Están en una posición privilegiada. Desde fuera intentaremos disfrutar lo máximo posible de esta bonita batalla. El deporte está hecho de este tipo de cosas. Ellos tienen un buen problema: luchar por el campeonato del mundo”.