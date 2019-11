Fernando Alonso: "No podemos eludir a los tifosi con falsas esperanzas"

Una vez más ha vuelto a destaparse la tremenda pila de defectos que exhibe el proyecto de Ferrari este año. Si bien es cierto, el propio Fernando Alonso ya era consciente el pasado jueves del arsenal de complicaciones con las que a priori iba a tener que lidiar para poner su coche lo más alto de la parrilla que resultara posible. Difícil se entreveía. Y así ha sido. Lejos de conseguir sacar algo positivo del F14-T que este año ha diseñado Ferrari, lo cierto es que ni siquiera Monza sirve para despertar los ánimos dentro de la Scuderia de Maranello. La cuna del Automovilismo. El Templo de la Velocidad. Son sinónimos de obstáculo para Ferrari, que tiene en la velocidad punta su Talón de Aquiles, algo que, sin embargo, es la principal necesidad en el autódromo italiano.

"Sabíamos que iba a ser un fin de semana complicado, en los entrenos hemos ido mejor de lo que pensábamos y llegábamos a la crono con más optimismo. Nos ha faltado competitividad, pero es lo que hay. Va a ser una carrera difícil, los tiempos están muy apretados". -comentaba Fernando Alonso, consciente de que el resultado hoy cosechado era lo máximo en sus pretensiones.

Ni su regreso a Italia, ni correr en casa, ni los tifosi que colman las gradas, etc. Nada puede hacer el equipo rojo esta temporada contra otros equipos que, por otra parte, hicieron mejor los deberes previo inicio de la temporada. Porque todo hay que decirlo, no es que en Ferrari no hayan hecho, a estas alturas del campeonato, los deberes, sino que ya están centrados en hacer los del año que viene.

"Debemos jugar una carrera de ataque"

En este sentido, el español anunció cual será su intención de cara a la carrera de mañana domingo: "Debemos ser fuertes, debemos hacer una carrera de ataque y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos". -declaraba, al tiempo que decía esperar recuperar posiciones desde la salida- "En la primera curva siempre hay algo de acción, hemos visto en las últimas carreras que es donde ha habido incidentes."

Al mismo tiempo, también desveló la estrategia que intentarán seguir mañana domingo, con el único objetivo de escalar alguna posición desde la salida, que se ha convertido ahora en el objetivo prioritario tras lo acontecido en Clasificación: "Puede ser una carrera en grupo y no es fácil que se escapen muchos pilotos, puede ser una carrera divertida." -explicó- "La mejor estrategia es ir a una parada, son muchas vueltas tanto con duros como con blandos y hay que estar atentos a lo que pase. La simulación y todo lo que habíamos preparado nos decía que esta era la óptima para el tiempo por vuelta. Igual un poco más descargados que nuestros rivales, pero es la que más nos gustó. Estoy contento con la elección." -dijo, a propósito de lo desplegado por su equipo en la jornada de hoy sábado y de cara al domingo.

Y así las cosas, "la situación -manifestaba- es la que es". Muy lejos de poder compararse con Mercedes o Williams, lo cierto es que en Italia incluso, se han visto también desplazados por un equipo McLaren que, de manera irregular, al final ha terminado copando las posiciones inmediatas a los primeros. Y en tal coyuntura, la mejor posición, el mayor objetivo por así decirlo, era conseguir "ser séptimo", definidas tales primeras plazas. Y ahí es donde ha concluido el español Fernando Alonso.

"Los McLaren son el objetivo"

"La situación es la que es". -anuncia el de Ferrari, al que razón no le falta visto lo visto hoy sobre Monza.- "En mi caso he utilizado cuatro juegos de neumáticos medios y las cuatro veces he hecho el mismo tiempo, así que no podíamos sacar más. Dos Mercedes, dos Williams, dos McLaren, un Ferrari... el orden era ese". -comentaba Alonso, al tiempo que anunciaba que sus aspiraciones pasan por 'batirse el cobre' con McLaren: "Está complicado llegar arriba. Llevamos doce o trece carreras que hemos estado entre 45 segundos y un minuto de la cabeza y yo creo que mañana será parecido. Nuestra pelea puede estar con los McLaren. Si no pasa nada sabemos que será complicado". -expresó.

Resulta plausible, por otra parte, la labor del español superadas las jornadas de viernes y sábado. 'Los puntos se reparten el domingo' dicen, y eso es a lo que se va a amarrar el equipo Ferrari en este Gran Premio. Decimos, resulta plausible el trabajo del asturiano, y no es por otra cosa que por haber conseguido una nimia victoria en la jornada de sábado. Dos Mercedes, dos Williams y dos McLaren se han colocado en su delantera, propulsados por la unidad de potencia mágica alemana.

"La carrera es larga y habrá oportunidades"

Es pues, el primer no-Mercedes que aparece en la hoja de resultados, pero ello resulta aún más loable si atendemos al detalle de que su compañero Kimi Räikkonen no hizo acto de presencia siquiera en Q3, y que aemás finalizó por delante de ambos Red Bull. Decimosegundo concluyó, por su parte, el finés, algo que ha sembrado el sinsabor en la afición ferrarista, en unos tifosi que esperaban hoy algo más de su equipo: "Es duro, no podemos eludir a nuestros tifosi con falsas esperanzas, aunque he de decir que la carrera es larga y que no cabe duda de que vamos a aprovechar cualquier oportunidad con la que contemos." -agracedía también el español el apoyo de los admiradores italianos- "Cuando llegamos a Italia siempre es especial. Pese a los resultados que se han venido dando este año, los tifosi se olvidan de lo anterior y no cesan de animar. Es increíble". -concluyó.

Y por si fuera poco, la situación en los despachos de la Scuderia también ha sido removida por ciertos rumores, que garantizaban la marcha del presidente Montezemolo de Ferrari. Al respecto de este asunto, el español fue tajante: "Montezemolo es muy importante en Ferrari. Ayer por la tarde hablé con él por teléfono y me dijo que los rumores no eran ciertos, que él quería quedarse, lo cual es la mejor noticia porque pienso que él ha dado tanto por Ferrari que creo que no hay motivo para que lo deje. Estoy contento, hemos tenido una relación muy próxima estos cinco años, él trata a sus pilotos como miembros de su familia, lo cual es siempre muy agradable". -confesó.