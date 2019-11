James Allison: "Las piezas que pueden marcar la diferencia en la potencia del motor son aún libres"

La temporada 2014 en la Scuderia Ferrari está desarollándose de una manera que ni en las peores pesadillas de los tifosis podría haberse imaginado. Parecía todo de cara a principios del 2014: nueva reglamentación, mayor importancia de los motores frente a la aerodinámica … Ferrari desvelaba el pasado 25 de enero, en un vídeo presentación con todo el personal de Ferrari y los pilotos, el sexagésimo coche fabricado por Ferrari específicamente para participar en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

F14 T era el nombre elegido por los italianos para denominar a un coche que, identificado con el código interno de 665, había comenzado su periodo de gestación hace más de dos años. Sin embargo, el resultado de días, meses y años de trabajo, ha resultado ser el mismo que sus hermanos anteriores: el fracaso.

Ni la vuelta del último campeón del mundo con la marca italiana, el finlándes Kimi Raikkonen, ha logrado revertir una situación que se vislumbraba desde hacía 5 años, y que no fue hasta la tercera carrera, coincidiendo con el peor resultado cosechado por los monoplazas rojos hasta la fecha (9º y 10º) y la visita para vivir in situ la carrera de su ex presidente Luca Cordero di Montezemolo al circuito, cuando en el seno de la escudería más laureada de la Fórmula Uno, decidieron actuar de manera radical.

Desde entonces, muchos han sido los nombres que han abandonado las oficinas de Maranello, destacando las figuras de Stefano Domenicali, Luca Marmorini y Luca Cordero di Montezemolo en este aspecto. En contraposición, los nombres de Marco Mattiacci, James Allison y Sergio Marchionne, han adquirido un papel de liderazgo impensable a principios de la temporada.

En los días previos al Gran Premio de Italia en Monza, el Director Técnico de la Scuderia James Allison, se reunió con algunos periodistas en Maranello. El ingeniero inglés cuenta con la total confianza de la plana mayor de Ferrari, y por lo tanto, no existe una mejor figura ahora mismo en Maranello (a excepción de Marco Mattiacci) para hablar acerca del futuro de los italianos.

Cuestionado acerca de la falta de competitividad de la 059/3, configurada de una manera extrema para maximizar el rendimiento aerodinámico, Allison quiso destacar que la falta de competitividad del F14 T no es solamente por la unidad de potencia: “Principalmente estamos detrás de nuestro rival Mercedes por una cuestión de potencia, pero también por carga aerodinámica. Es complicado dividir la culpa en porcentajes, es el monoplaza en su conjunto el que no es suficientemente competitivo. Tenemos que trabajar en todas las áreas, no es sólo cuestión del motor o de aerodinámica, sino también de las suspensiones y los sistemas. Se debe mejorar cada una de las partes del coche para que pueda ser más competitivo el año que viene”.

La temporada 2014 está siendo una de las peores de la Scuderia en los últimos 20 años (2 podiums y 0 victorias) Preguntado por ello, el ingeniero británico fue claro: necesitan que ocurra algo especial para poder lograr una victoria este año: “Uno tiene que ser realista. En cada circuito de la temporada hemos visto una distancia significativa, habitualmente de más de un segundo, con respecto a Mercedes. Por ello creo que tienen que cometer un gran error para que podamos optar a la victoria. Conseguirlo, incluso con algo de suerte, sería bonito para todos nosotros, si bien nuestro objetivo es concentrarnos en mejorar el coche para llegar a cada pista con un coche más competitivo que el de la carrera anterior. Tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento cada fin de semana y sin duda podemos decir que en las últimas dos o tres carreras, hemos mejorado nuestro coche, como se puede observar en el hecho que ambos pilotos han sido más competitivos en comparación con el comienzo de la temporada y espero que esto siga así. Pero, para ganar, tenemos que contar con algo de suerte”.

Por último, interrogado acerca de en qué punto se encuentra actualmente el proyecto de 2015, James Allison no quiso desvelar grandes detalles, si bien aseguró que el coche del próximo año será diferente en todas sus partes con respecto al F14 T: "Hemos tomado la mayor parte de las decisiones fundamentales relativas a su diseño y hemos elegido el camino a seguir para encontrar el rendimiento en los próximos meses. En las fases iniciales del proyecto, se toman las decisiones sobre en qué áreas tenemos que trabajar para llegar a ser competitivos. Decidimos la arquitectura del coche y en los próximos meses trabajaremos en su rendimiento en función de las decisiones tomadas. Es cierto que no se pueden cambiar cada una de las partes del motor, pero el reglamento dice que la mayor parte de las piezas que pueden marcar la diferencia en lo relativo a la potencia del motor son aún libres. El 48% es un valor no vinculante y puede ser engañoso respecto a las posibilidades reales de mejorar la potencia de la unidad de potencia. El camino está completamente abierto en lo que a las reglas se refiere. Nuestro problema no son, de hecho, las normas, sino el tiempo que se necesita para cerrar una brecha tan grande. Así que tenemos que sacar el máximo provecho a cada minuto disponible desde ahora hasta el momento final antes de la fecha de homologación, que está fijada para el 28 de febrero de 2015. Pero, como dije al comienzo, no es sólo el motor lo que debe mejorar: el chasis, las suspensiones y cada parte del monoplaza también. No sé si podemos cerrar esa brecha en un solo año. Lo estamos intentando pero, como ha dicho Mattiacci, estamos mirando también hacia el futuro a medio y largo plazo, no sólo a corto plazo. Él quiere que este equipo vuelva a estar por delante del resto y que se mantenga así por muchos años. Dicho esto, estamos trabajando al máximo para el año que viene, para poder tener un coche mucho más competitivo. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos estableciendo las bases para que Ferrari vuelva a ser el equipo de referencia en la Fórmula 1”.

Fernando Alonso: "Quiero ganar en Ferrari y terminar el trabajo que comenzamos hace años"

A día de hoy, el futuro de Fernando Alonso es incierto, a pesar de que cuenta con contrato que le vincula a Ferrari hasta 2016. Existen rumores de que podría haber recibido una oferta de la Scuderia para prolongar su contrato a partir de ese fecha, pero también podría haber admitido otra sustanciosa de McLaren para incorporarse al equipo británico, se supone, a partir de 2015.

En una entrevista al canal británico Sky Sports, Alonso quiso ser claro y consiso en referencia a su futuro en la Fórmula Uno: "No es mi intención por el momento moverme, quiero ganar aquí y terminar el trabajo que comenzamos hace años. Ha habido muchos rumores desde el pasado año, pero de mi boca nunca ha salido el interés de dejar Ferrari, o palabras diciendo que me iría a otro equipo, ha habido mucha especulación, que no molesta, bueno, al cincuenta por ciento molesta, en tu entorno, y produce estrés y un poco de tensión a la vez. También tienes que sentirte contento y orgulloso de que los mejores equipos se interesen por ti”

Por último, el piloto español quiso también hablar acerca de la decepción que ha supuesto la actual temporada para sus intereses, así como la labor que está desarrollando Marco Mattiacci desde su llegada a la Scuderia: “Ha sido frustrante porque teníamos altas esperanzas puestas en el nuevo reglamento de este año, y empezando de cero con el resto de los equipos pensábamos que podríamos tener una ventaja con toda nuestra infraestructura y el trabajo de todo el mundo, pero nos hemos encontrado que no estamos en posición de competir. Ahora estamos más lejos de nuestros rivales a estas alturas que en cualquier otro año, a veces a segundo y medio de los Mercedes. Respecto a Marco Mattiacci, está intentando cambiar muchas cosas, y es bueno y malo que no sepa mucho acerca de Fórmula 1, es negativo cuando necesitas cambiar cosas muy precisas en el coche donde somos más débiles en comparación a nuestros tivales, pero es bueno porque tiene ideas frescas”.