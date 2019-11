Resultado Carrera de Moto2 del GP de San Marino 2014

13:24 En poco más de una hora comenzará la carrera de MotoGP, también aquí en VAVEL. La siguiente carrera de Moto2 llegará en dos semanas en Aragón. ¡Hasta entonces! Gracias por seguirnos.

13:22 Suena el himno español en honor de Tito.

13:21 Salen Rabat, Kallio y Zarco al podio.

13:19 Maverick Viñales en Telecinco: "No cre oque nos haya perjudicado la salido, el problema ha sido que no nos hemos sentido cómodso con la moto. Me sentía bien para luchar pero no he podido estar arriba y por eso estoy un poco decepcionado".

13:16 Johan Zarco en Telecinco: "He salido sexto y he intentado seguir a Tito Rabat pero se ha comenzado a escapar y no he podido hacer nada, he tenido un ritmo muy constante y eso ha sido bueno".

13:13 Mika Kallio en Telecinco: "Mi ritmo ha sido muy bueno, a falta de cinco vueltas he perdido grip y he tenido varios sustos. Estoy decepcionado porque hoy era una buena carrera para conseguir el primer puesto pero mejor un segundo puesto que nada".

13:10 Tito Tabat en Telecinco: "He salido bastante bien pero Mika al principio es un rayo. He podido recuperar y he decidido quedarme detrás porque en la recta si vas delante sufres así que he visto que ha cometido un error y lo he aprovechado".

13:06 En el mundial Tito tiene 258 puntos, Kallio está a 22 puntos.

13:04 Simón ha sido 8º, Pons 9º, Salom 15º, Torres 21º y Ramos 27º.

13:03 Viñales cuarto.

26/26 GANA TITO RABAT, SEGUNDO KALLIO Y TERCERO ZARCO.

26/26 Zarco será tercero y cuarto Viñales.

26/26 Ride Throught para Folger por tardar más de tres vueltas en dar una posición.

26/26 Sigue habiendo una diferencia de 1.6 entre Tito y Mika.

26/26 ÚLTIMA VUELTA

25/26 La lucha entre Morbidelli y Simón está siendo lo mejor de la carrera en estos momentos.

24/26 Folger aun no ha dejado la posición.

23/26 Entre Rabat y Kallio hay 1.6 segundos.

23/26 Morbidelli adelanta a Simón y la posición de Folger iría para el italiano.

22/26 Con este resultado Kallio se quedaría a 22 puntos de Rabat.

21/26 Viñales sigue a tres segundos de Zarco.

21/26 Folger se ha salido de los límites del circuito y tiene que ceder un puesto, es decir, a Julián Simón. El español está a cinco segundos.

20/26 La diferencia entre Rabat y Kallio se ha ampliado hasta más de un segundo.

19/26 Viñales está a tres segundos de Zarco.

19/26 Pone el turbo Rabat y abre un pequeño hueco.

18/26 TITO ADELANTA A KALLIO.

18/26 Salom es el 18º, Torres el 22º y Ramos el 26º

17/26 Rabat sigue pegado a Kallio.

16/26 Viñales adelanta aVi Aegerter.

16/26 Kallio aumenta la distancia con Rabat, 0.449 milésimas.

15/26 Zarco estaría a poco más de un segundo y medio.

15/26 Viñales ya está con Aegerter.

14/26 Simón es octavo y Pons décimo.

14/26 Viñales es quinto a 0.7 de Aegerter.

13/26 Rabat ya está pegado a Kallio.

13/26 Caída de Cardús.

12/26 Rabat está a tres décimas de Kallio.

12/26 Folger acecha el séptimo puesto de Cardús.

11/26 Nico Terol fuera de carrera por problemas mecánicos.

11/26 En esta vuelta Rabat se ha puesto a 0.781 milésimas.

10/26 Aegerter se va acercando poco a poco a la tercera plaza de Zarco.

10/26 Sigue la diferencia de un segundo entre Kallio y Rabat.

9/26 Entre los puntos también están Simón (10º) y Pons (12º).

8/26 Se ha formado un grupo de tres para la lucha por la quinta plaza, Viñales, Cardús y Luthi.

8/26 La diferencia entre Zarco y Rabat es de dos segundos.

7/26 Caída de Shah.

7/26 La diferencia entre los dos primeros es ahora de 1'046.

6/26 La tercera posición la ostenta Zarco.

6/26 Los pilotos se van separando, se forman parejas.

5/26 La diferencia entre Rabat y Kallio se está aumentando 1.2

5/26 Cardús está bajando, ahora es quinto.

4/26 Comienza a recortar Tito, acaba de hacer vuelta rápida.

3/26 Viñales es sexto, Simón 11º, pons 12º, Salom 17º, Torres 21º, Terol 22º y ramos 31º.

3/26 La diferencia del finlandés con Rabat va aumentando sector a sector.

3/26 Vuelta rápida de Kallio, 1'38.458

2/26 La diferencia entre Kallio y Rabat es de 1.450

2/26 En estos momentos, 1º Kallio, 2º Rabat, 3º Cardús, 4º Aegerter.

1/26 Kallio se está escapando.

1/26 Cardús se ha colocado tercero.

1/26 Viñales ha perdido muchos puestos, es séptimo.

1/26 Sale muy bien Kallio.

COMIENZA LA CARRERA

12:20 Pilotos colocados en la parrilla.

12:19 Los pilotos ya están en la vuelta de calentamiento.

12:18 En el Warm Up de esta mañana Viñales ha sido primero con un 1'38.229. Le han seguido Rabat y Zarco, Kallio ha sido cuarto.

12:17 El resto de los españoles: 13º Simón, 15º Salom, 16º Terol, 20º Torres y 31º Ramos.

12:15 Recordatorio de las primeras posiciones de la parrilla de salida: 1º Kallio, 2º Rabat, 3º Luthi, 4º Viñales, 5º Aegerter, 6º Zarco, 7º Cardús, 8º Nakagami, 9º Krummenacher y 10º Pons.

12:09 Otro tema importante es el fichaje de los dos pilotos del Estrella Galicia 0,0 por equipos de Moto2. Álex Rins ha fichado por el equipo Páginas Amarillas HP 40 y Álex Márquez por el Marc VDS Racing Team.

12:05 Hay que recordar que Simone Corsi se lesionó en el anterior Gran Premio, es por ello que el equipo NGM Forward Racing ha buscado al tercer clasificado del Mundial de SuperSport, el francés Florian Marino.

12:00 Pese a no ser uno de los circuitos favoritos de Kallio éste consiguió ayer la pole y está totalmente satisfecho de haberla conseguido. El finlandés pilotó al límite durante la vuelta que le dio el mejor tiempo.

11:55 Por otro lado, Maverick Viñales estaba muy contento por salir delante, sin embargo, el español piensa que para el día de hoy se puede mejorar en el pilotaje de su moto.

11:50 Tito Rabat no estaba muy contento pese a estar en primera línea. La falta de concentración hizo que Kallio fuera primero.

11:45 En el día de ayer se volvió a ver la máxima rivalidad que hay entre los dos pilotos del Marc VDS Racing Team. Kallio fue primero y Rabat se quedó a 67 milésimas.

11:40 Sin embargo, las vueltas rodadas en las sesiones del viernes sirvieron de poco ya que en la sesión clasificatoria de ayer lució el sol y las posiciones entre un día y otro variaron bastante.

11:35 Mika Kallio tuvo que cambiar al setting de la moto del año pasado para poder rodar bien y lograr una sexta posición.

11:30 Jonas Folger se sintió feliz por lograr la pole sobre mojado y quería un buen resultado que en la sesión clasificatoria, algo que no consiguió. El alemán fue 12º.

11:25 De hecho, Tito Rabat habló sobre la importancia de practicar en mojado para él y que el viernes fue un gran día para ello porque no había sesión cronometrada.

11:20 En los entrenamientos libres del viernes, que fueron sobre mojado, los pilotos probaron sin arriesgar pero eso no hizo que, no solo Moto2, sino que en todas las categorías hubiera demasiadas caídas.

11:15 Mika Kallio sale primero, justo un puesto por delante de Tito Rabat. El finlandés está a 17 puntos del español en el mundial.

11:10 ¡Buenas tardes! Bienvenidos a la carrera de Moto2 del GP de San Marino 2014 .