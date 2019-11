Resultado Carrera de Moto3 del GP de San Marino 2014

11:58. Esto es todo por nuestra parte. En unos minutos tendrán a su disposición la crónica y las impresiones de los pilotos. También pueden seguir la carrera de Moto2 . Gracias por confiar una vez más en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

11:56. ¡Suena el himno español en honor a Álex Rins! Segundo triunfo consecutivo del piloto del Estrella Galicia 0.0. Los tres primeros en solo 20 puntos con cinco carreras por disputarse. Todos dependen de ellos mismos para ser campeones.

11:51. Álex Rins: "En la carrera he sabido pensar muy bien en las tres o cuatro últimas vueltas, ya que el año pasado pasó lo mismo. Tenía claro que si en la recta salía detrás suyo podría pasarlo y así ha sido".

11:47. Álex Márquez: "Ha sido una carrera dura después de las cuatro caídas del fin de semana. He podido pillar a Rins, pero no me quedaban fuerzas. Lo hemos intentado y al final segunda posición. Hemos recortado puntos a Miller que era lo importante".

11:46. Así está la general:

POSICIÓN PILOTO PUNTOS 1 Jack Miller 195 2 Álex Márquez 186 3 Álex Rins 175 4 Efrén Vázquez 151

11:44. Así ha terminado el top 10 de la carrera de Misano.

23/23. ¡¡¡VICTORIA DE ÁLEX RINS!!! Le devolvió el adelantamiento en el mismo lugar que Márquez lo había hecho una vuelta antes. Miller completa el podio y mantiene el liderato de la categoría. Viñales, cuarto, tras batir a Bastianini y Binder.

23/23. ¡¡ÚLTIMA VUELTA!! Guerra entre los pilotos del Estrella Galicia 0.0.

22/23. ¡Álex Márquez supera a Álex Rins en la zona rápida del circuito! Primer ataque por la victoria. Una vuelta y media para jugarse el triunfo.

20/23. Menuda guerra están manteniendo Bastianini, Viñales y Binder. Los tres pilotos se pasan y se repasan en cada apurada de frenada por llevarse el cuarto lugar de Misano.

19/23. Todo sigue igual en cabeza. Álex Márquez ha cazado a Álex Rins, pero todavía no le ha enseñado la rueda a su compañero de equipo. Miller tiene la tercera plaza asegurada si no comete ningún error.

17/23. ¡Menuda remontada de Enea Bastianini! El italiano arrancaba desde la décimo séptima posición y ya está en cuarto lugar después de superar a Binder y Viñales.

16/23. ¡Álex Márquez neutraliza la diferencia con Rins! Ambos pilotos se jugarán el triunfo. Siete giros para conocer el ganador de la carrera de Misano.

15/23. Muy buena carrera también de Isaac Viñales. El de Llançá se está escapando, junto a Brad Binder, del grupo trasero y ocupa la cuarta posición.

14/23. ¡Susto de Álex Márquez! El de Cervera ha estado a punto de irse al suelo en la entrada a meta, pero ha mantenido la perpendicular. La distancia entre los dos Álex sigue siendo de siete décimas. La victoria, en el aire.

12/23. Álex Márquez está recortando la distancia con Rins a marchas forzadas. La diferencia entre los pilotos del Estrella Galicia 0.0 es de solo siete décimas en el último paso por meta. Miller, a dos segundo de Márquez, en tierra de nadie.

11/23. ¡¡CAÍDA DE OLIVEIRA!! Estaba situado en posiciones de podio justo por detrás de Álex Márquez. Con la caída, Miller se coloca en tercera plaza y está a un segundo y medio de Márquez.

10/23. Así está la clasificación tras diez giros: 1-Rins, 2-Márquez, 3-Oliveira, 4-Miller, 5-Viñales, 6-Binder, 7-Vázquez, 8-Kent, 9-Bastianini, 10-Fenati.

10/23. Jack Miller se está acercando a Márquez y Oliveira. El australiano se está rehaciendo tras el mal inicio y está a 1.3 del colín de Miguel Ángel Oliveira cuando la diferencia era de más de dos segundos hace unos giros.

9/23. ¡La diferencia ya supera el segundo! Rins va a por faena y quiere la segunda victoria consecutiva de la temporada. Si gana y Miller acaba cuarto le dará un buen zarpazo a la clasificación general.

7/23. ¡¡Álex Rins está abriendo hueco en cabeza!! El piloto del Estrella Galicia 0.0 sigue con un ritmo constante y alto y ya tiene siete décimas con Álex Márquez. Oliveira sigue a rueda del piloto de Cervera. Caídas de Bagnaia y Hanika.

6/23. Miller sigue perdiendo diferencia. El de KTM ya está a más de dos segundos de la rueda de Miguel Oliveira, que cierra el tercero de cabeza.

5/23. Se forma un terceto en cabeza con Rins, Márquez y Oliveira. Miller encabeza el grupo perseguidor, por delante de Efrén, Viñales y Kent, entre otros, a más de un segundo y medio de la cabeza.

4/23. ¡Salida de pista de Jack Miller! El australiano ha estado a punto de irse al suelo y lo ha salvado saliendo del trazado. Efrén Vázquez y Viñales también lo han superado y ya rueda en sexta posición.

3/23. ¡Márquez y Oliveira también superan al australiano! Se ha visto sorprendido por ambos pilotos y no ha podido hacer nada para mantener la posición. Rins tira con fuerza con el objetivo de escaparse.

3/23. ¡¡Rins se coloca primero!! Vuelta rápida y récord de la pista para el español, que se ha puesto a rueda de Miller y no ha esperado para superarlo. Gran ritmo del 42 durante todo el fin de semana.

2/23. ¡Vuelta rápida de Efrén Vázquez que es quinto y ya ha contactado con el grupo de cabeza! Miller sigue líder y Rins ya está en segunda posición tras superar a Álex Márquez. Oliveira se mantiene cuarto.

1/23. ¡Primer paso por meta! Miller ha salido como un auténtico tiro y tiene seis décimas respecto a Márquez. Rins también rebasa a Ajo y se coloca tercero. Oliveira ocupa la quinta plaza y por detrás llegan Efrén Vázquez e Isaac Viñales.

1/23. ¡¡Arranca la carrera!! Gran salida de Jack Miller que mantiene la primera posición, por delante de Ajo, Márquez, Rins y Miguel Oliveira. Importante que hayan pasado las primeras curvas sin incidentes.

10:59. ¡Empieza la vuelta de calentamiento en Misano! La carrera constará de 23 giros. Importante salir bien, pues el primer sector es ratonero y estrecho y cuesta mucho adelantar.

10:55. ¡Solo cinco minutos para que empiece la carrera de la categoría pequeña! Recordamos que Miller sale de la pole, con Ajo y Rins en primera fila. Márquez partirá desde la cuarta posición.

10:50. La parrilla ya está formada. El sol luce en Misano y la temperatura sigue subiendo, dejando atrás la lluvia de la jornada del viernes. Las gradas ya están llenas, teñidas de amarilla en honor a Valentino Rossi. Se esperan tres fantásticas carreras en el Gran Premio de San Marino.

10:45. Ya en Misano, también se confirmó otra noticia que ya se sabía. Álex Rins también estará en Moto2 con el equipo de Sito Pons. El catalán ocupará el asiento que dejará Maverick Viñales, que subirá a MotoGP con Suzuki.

10:40. Después la carrera de Silverstone y antes de llegar a Misano se confirmó lo que era un secreto a voces. Álex Márquez dará el salto a Moto2 de la mano del Marc VDS Racing Team y compartirá equipo con su amigo Tito Rabat.

10:35. Álex Márquez también se está mostrando fortísimo durante todo el fin de semana. Sin embargo, una caída en el entrenamiento clasificatorio lo dejó sin opciones de luchar por la pole y arrancará desde la cuarta plaza. A pesar de ello se muestra confiado: "Creo que hoy ha sido un día positivo. Hemos podido rodar en seco, y eso es importante. Por la mañana hemos estado bastante fuertes y en el entrenamiento cronometrado hemos mejorado los tiempos desde el principio".

10:30. Álex Rins está repleto de moral tras la victoria conseguida en Silverstone y estará en primera fila en la carrera de Misano. El español acabó tercero, pero quiere luchar por el segundo triunfo consecutivo: "Hoy ha ido bastante bien, me he sentido cómodo sobre la moto. He hecho el tiempo de esta tarde solo, pero si hubiera tenido un piloto delante quizás podría haber mejorado aún más".

10:25. Niklas Ajo está siendo una de las sorpresas positivas de la temporada, pero una lesión lo lastró en las últimas pruebas. El finlandés todavía no sabe lo que es subir al podio y buscará hacerlo en el Gran Premio de San Marino. "Estamos muy contentos, pero creemos que la carrera de mañana va a ser un poco loca. Creo que habrá un grupo de cabeza grande. Espero competir bien estando al frente", afirmó el piloto de Husqvarna.

10:20. Como no podía ser de otra manera, Miller mostraba una sonrisa superlativa tras conseguir una nueva pole. El australiano no estaba teniendo unas buenas carreras y buscará afianzar el liderato en la carrera de Misano. "Estoy muy contento de haber dado este paso adelante. Vamos en la dirección correcta y no ha sido fácil, porque ayer perdimos dos sesiones debido al mal tiempo", concluyó.

10:15. Se acabaron las pruebas, era el turno de luchar por la pole. Ahí apareció el piloto más rápido a una vuelta de la categoría. Jack Miller giró 1:42.974 y logró su séptima pole de la temporada. Niklas Ajo terminó segundo a solo cuatro milésimas y Rins cerrará la primera fila. Por su parte, Álex Márquez sufrió una caída y quedó relegado al cuarto lugar.

10:10. Llegó el sábado y la pista ya estaba completamente seca. Los piloto tenían mucho por probas y desde el inicio dieron el 100% para buscar los límites. Álex Márquez se hizo con el mejor tiempo del tercer entrenamiento libre, por delante de Rins, Oliveira, Vázquez y Miller.

10:05. El líder del campeonato, Jack Miller, concluyó la jornada del viernes satisfecho al acabar tercero el primero día de entrenamientos a pesar de las condiciones tan desfavorables. "La verdad es que realmente he disfrutado de poder circular bajo la lluvia y dejar que la moto se deslizara. No es algo muy común, pero era entretenido. Además, estoy muy contento con la sesión".

10:00. Álex Márquez también finalizó contento con el resultado y el feeling de la moto a pesar de sufrir una dura caída en la primera sesión de entrenamientos libres. "La pista estaba muy resbaladiza y era fácil irse al suelo. Además, hemos podido probar la moto con el asfalto mojado y también un poco más seco", explicó.

09:55. Álex Rins acabó muy satisfecho después de la primera jornada de entrenamientos después de marcar la pauta desde el primer momento. Sin embargo, el catalán reconoció que no había ido a tope durante la jornada: "Iba con calma y tiento y los tiempos han ido saliendo. Me he sentido cómodo sobre la moto".

09:50. En los segundos entrenamientos libres, Álex Rins volvió a marcar la pauta con un registro de 1:58.697, justo por delante de su compañero de equipo, Álex Márquez, y de Jack Miller. Rins demostró que está de vuelta y que quiere luchar por el título mundial hasta la última oportunidad.

09:45. Los pilotos dejaron de lado los micrófonos para subirse a la moto. En la primera tanda de entrnamientos, con el circuito de Misano totalmente echarcado, Álex Rins llegó con la inercia de Silverstone y firmó el mejor tiempo, por delante de Antonelli y Miller.

09:40. Isaac Viñales es otro de los pilotos que quiere sacarse la mala espina de los malos resultados. El de Llançá suma seis carreras consecutivas sin subirse al podio, desde la prueba Mugello. "Confío en mi equipo y trabajando duro seguro que este fin de semana estamos de nuevo dando guerra y luchando por el podio, ya lo hemos hecho antes y podemos repetirlo", explicó.

09:35. Jack Miller está con el agua al cuello. Los rumores de su salto a MotoGP lo están descentrando y cada vez tiene menos margen en lo más alto de la clasificación. El australiano tiene buenos recuerdos de Misano, donde completó su primera carrera. "Es un circuito que me gusta y se adapta bien a mi estilo de pilotaje. El año pasado tuve un buen resultado allí con un quinto puesto", dijo.

09:30. Álex Márquez no gana desde la carrera de Assen. A pesar de ello cada vez está más cerca de Jack Miller en la general. Para volver al triunfo tiene la fórmula exacta: trabajar sin cesar. "Misano no es uno de mis circuitos preferidos, pero se me da bastante bien. Lo que es seguro es que va a ser un fin de semana de trabajo intenso", comentó.

09:25. Álex Rins llega a Misano con la moral por las nubes y apurará sus opciones para ser campeón. Para ello sabe que debe seguir ganando carreras: "Junto al equipo estamos trabajando en la buena dirección y los resultados están llegando. Del test de Aragón de la semana pasada hemos sacado buenas conclusiones, lo que nos ayudará a seguir mejorando aún más el conjunto".

09:20. Tras la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, la clasificación general se ajustó para las últimas seis pruebas. Miller sigue líder, pero Márquez lo acecha a solo 13 puntos, mientras que Rins ha subido a la tercera plaza, a 29 tantos del australiano.

POSICIÓN PILOTO PUNTOS 1 Jack Miller 179 2 Álex Márquez 166 3 Álex Rins 150 4 Efrén Vázquez 145 5 Romano Fenati 135

09:15. En el pasado Gran Premio, disputado en Silverstone, Álex Rins rompió la mala racha y se impuso en una carrera muy ajustada a su compañero de equipo, Álex Márquez. El triunfo de Rins llegó después de la carrera de Brno, donde celebró la victoria un giro antes de que la prueba finalizara.

09:10. El circuito de Misano - Marco Simoncelli ya es un habitual en el calendario. Recibe al campeonato de manera ininterrumpida desde 2007, después de una remodelación tras la caída de Wayne Rainey en 1993 que lo dejó en silla de ruedas. Misano cuenta con 4.226 metros de longitud y 16 curvas, seis a izquierda y diez a derecha.

