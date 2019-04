Resultado Carrera del Gran Premio de Singapur 2014 de Fórmula 1

16:20. Con esto, nos despedimos por este Gran Premio de Singapur. Os esperamos en el próximo Gran Premio en VAVEL.com. Mientras tanto, podéis leernos acerca de todo lo que ocurra hasta la próxima carrera.

16:17. Eddie Jordan será el encagado de entrevistar a los pilotos en el podio.

16:13. Fernando Alonso se muestra satisfecho de ritmo de su monoplaza. También ha atizado a su compañero por la diferencia de tiempo a pesar de haber estado más tapado toda la carrera. Por último, el español ha asegurado que Hamilton ha podido hacer eso por los dos segundos de diferencia entre los monoplazas.

16:09. Lewis Hamilton se vuelve a colocar líder del Mundial tras perder esa plaza en el Gran Premio de Mónaco. 3 puntos le separan de su compañero con cinco citas para acabar el campeonato.

0' Massa ha sido quinto y Vergne sexto, a expensas de su sanción de cinco segundos. Pérez ha sido séptimo, Räikkönen octavo y Hülkenberg noveno. Magnussen completa la zona de puntos tras sus problemas de refrigeración en el MP4/29.

0' Pinchazo de Bottas que pierde la zona de puntos.

0' Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo acompañarán en el podio a Hamilton. Fernando Alonso ha sido cuarto finalmente.

0' ¡¡¡¡¡Victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur 2014!!!!

30" Última vuelta de carrera con una batalla entre Hülkenberg, Pérez, Räikkönen y Bottas. Ambos finlandeses van con los neumáticos en las lonas.

1' Espectacular el adelantamiento de Vergne a Räikkönen y Bottas por la sanción de 5 segundos.

2' Esto resta para el final de la carrera.

58/61 Vettel defendiéndose muy bien del ataque de Ricciardo y Alonso. A pesar de ello, ha tenido una pasada de frenada por el desgaste excesivo de sus neumáticos.

57/61 Nueva sanción de 5 segundos para Vergne por su adelantamiento usando el exterior de la pista.

57/61 ¡5 vueltas para el final de carrera! Aunque el tiempo restante para completar las dos horas es menor al tiempo necesario para completar esta cinco vueltas.

56/61 Ya han retirado el coche de Button. Mientras tanto, su compañero ha adelantado a Maldonado.

55/61 Los comisarios están estudiando una salida de pista de Vergne para adelantar a un Lotus. El francés ya había sido sancionado anteriormente en la carrera con cinco segundos.

55/61 Fernando Alonso en zona de DRS con Daniel Ricciardo.

54/61 ¡Abandono de Jenson Button! Doble bandera amarilla en la zona en la recta que sucede a la curva 11.

54/61 ¡¡Adelantamiento de Hamilton!! El británico adelanta al alemán en una fácil maniobra debido a sus neumáticos.

54/61 ¡Bandera amarilla en pista!

53/61 Emoción para el final de carrera. Vettel, Hamilton, Ricciardo y Alonso están pegados en una diferencia de 4 segundos. No obstante, los neumáticos nuevos de Hamilton son una diferencia increíble con los demás.

53/61 Rápida parada para el piloto inglés. Sebastian Vettel ha salido por delante de Hamilton. Ricciardo pegado al británico, pero la diferencia de velocidad es un gap para adelantarle.

53/61 ¡¡¡Parada para Lewis Hamilton!!! Aquí se decide quién será el ganador de esta carrera.

52/61 Sebastian Vettel está rodando muy lento con unos compuestos muy desgastados, mientras que sus rivales por detrás tienen neumáticos más jóvenes.

51/61 Hamilton sigue insistiendo en el desgaste de los neumáticos mientras su ingeniero le dice que siga aumetando la diferencia.

50/61 Muy difícil adelantar en este circuito. Button es incapaz de adelantar a Bottas, a pesar de llevar unas ruedas mucho más desgastadas.

50/61 Hamilton reportando por radio que sus ruedas traseras están muy desgastadas. Cerca de 23 segundos es la diferencia con Sebastian Vettel.

49/61 Los neumáticos superblandos de Pérez le otorgan una cierta ventaja al mejicano.

48/61 Bonita batalla entre Ericsson, Kvyat y Pérez.

47/61 Bottas sufriendo por unas ruedas muy desgastadas tras 27 vueltas. Button pegado completamente a la zaga de este.

47/61 Parada de Kevin Magnussen. Un poquito de descanso para los problemas de refrigeración de su monoplaza.

46/61 Los problemas de ritmo de Ricciardo están provocando que Alonso se esté pegando al australiano.

45/61 Parada de Jean-Éric Vergne.

44/61 Problemas de hidratación para Daniil Kvyat. El ruso ha reportado por radio que se está muriendo por el coche. El de Toro Rosso lleva toda la carrera sin su sistema de refrigeración.

44/61 Parada de Daniil Kvyat para llegar hasta el final de carrera.

44/61 Batalla entre ambos Lotus. Grosjean está intentando adelantar a su compañero de equipo.

43/61 Adelantamiento de Nico Hülkenberg a Daniil Kvyat.

43/61 Jenson Button es más rápido que Valtteri Bottas con el mismo compuesto mientras Räikkönen ve como Vergne y Magnussen están pegados a su trasera.

42/61 Casi dos segundos por vuelta es la diferencia que le está ganando Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.

41/61 ¡¡Abandono de Sutil!!

40/61 Ritmo estratosférico de Hamilton para poder ganar esta carrera.

38/61 ¡¡Resalida!! Se va el SC.

36/61 Sanción de 5 segundos para Adrian Sutil por ganar ventaja excediendo los límites de la pista.

34/61 Problemas de refrigeración para Magnussen.

33/61 El SC debería ayudar a los pilotos que tengan problemas de consumo de gasolina.

32/61 Varios pilotos preparan su parada: Pérez, para poner nuevo alerón; Alonso, que pone los duros; Ericsson. Räikkönen también ha parado para poner los blandos (banda amarilla).

31/61 ¡¡¡Safety Car!!! Los desperdicios provocados por la pérdida del alerón obligan a la salida del coche de seguridad.

31/61 ¡¡Problemas para Pérez!! El Force India del mejicano ha perdido su alerón delantero.

30/61 Räikkönen pegado a Felipe Massa. El finlandés es más rápido pero la diferencia de velocidad punta entre ambos monoplazas es patente.

29/61 Batalla en paralelo en la frenada de la 6 entre Pérez y Grosjean. El mejicano ha salido victorioso en la defensa de su posición.

29/61 Magnussen reportando problemas de calor con su asiento.

29/61 Romain Grosjean acechando la zaga de Sergio Pérez.

29/61 Vuelta rápida de Lewis Hamilton: 1.51.7.

28/61 La diferencia entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso ha bajado hasta los cuatro segundos. Las dos vueltas de diferencia de neumáticos unido a la lenta parada de Hamilton explican que la diferencia haya bajado casi seis segundos.

28/61 Vuelta rápida de Fernando Alonso: 1.52.115

28/61 ¡Parada de Ricciardo! Esta ha sido muy rápida y ha copiado la estrategia de su compañero.

27/61 Parada de Kevin Magnussen. Además, Stella advierte a Alonso que Ricciardo sigue en pista y va muy lento.

27/61 ¡Parada de Lewis Hamilton! El piloto inglés llega con una ventaja de 10 segundos. Hamilton ha colocado el neumático superblando, claramente el más rápido.

26/61 Vuelta rápida de Valtteri Bottas.

26/61 ¡Alonso se coloca segundo! Mientras tanto, Vettel ha cambiado su estrategia para intentar llegar hasta el final, aunque son demasiadas vueltas.

26/61 ¡¡Parada de Vettel!! Llega la emoción para saber quién se llevará la segunda posición. El alemán coloca el neumático blando.

25/61 Adelantamiento de Felipe Massa a Sergio Pérez.

25/61 Segunda parada de Fernando Alonso. Ataque claro para llevarse la segunda posición en detrimento de Sebastian Vettel.

24/61 Segunda parada de Valtteri Bottas. También ha parada Pastor Maldonado.

24/61 1,2 segundos es la diferencia entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel. La segunda parada está muy cerca y está podría ser una baza a jugar por el español.

23/61 Magnussen se pasa de frenada en la primera curva. Muchos problemas de los McLaren para calentar los neumáticos blandos.

23/61 Segunda parada de Felipe Massa.

22/61 El ingeniero de Sebastian Vettel avisa al alemán de que Fernando Alonso se le está acercando.

22/61 El ritmo de Button con el neumático blando es pésimo. Más de dos segundos de diferencia con los punteros.

21/61 Fernando Alonso está bajándole el tiempo a Vettel que está a dos segundos del alemán.

20/61 Vuelta rápida de Fernando Alonso que comienza a cercar el margen con Vettel.

20/61 Chilton entra en el box con un pinchazo en una rueda delantera.

19/61 ¡¡Abandono de Esteban Gutiérrez!! El mejicano está muy enfadado en su box.

19/61 Jenson Button está siendo atacado por Vergne que tiene un buen ritmo.

18/61 Vuelta rápida de Lewis Hamilton para contrarrestar la de Ricciardo.

17/61 Vuelta rápida de Daniel Ricciardo.

17/61 La diferencia entre Vettel y Hamilton es de siete segundos. Mientras que la diferencia entre el alemán y Alonso es de tres segundos.

16/61 Vergne ha sido sancionado con cinco segundos en su próxima parada por exceder los límites de pista.

15/61 Jenson Button también realiza su parada.

14/61 ¡¡Abandono de Nico Rosberg!! Los problemas del alemán con su monoplaza le obligan a bajarse de su coche.

14/61 Parada de Nico Rosberg con cambio de volante incluido. El volante no es capaz de engranar las marchas.

14/61 Felipe Massa adelanta a Sergio Pérez que todavía no ha parado.

14/61 Parada de Kevin Magnussen.

14/61 Parada de Lewis Hamilton. La carrera parece anticipar un Grand Chelem para el piloto inglés.

13/61 Desde el box advierten a Vettel que no podrá ganarle la posición a Hamilton. Le dicen que guarde neumáticos.

13/61 Muy rápida la parada de Alonso que le ha recortado 1,2 segundos en la parada.

13/61 Parada de Sebastian Vettel, seguido de Fernando Alonso y Daniel Ricciardo.

12/61 Cambio de volante para Nico Rosberg, según su ingeniero de radio.

12/61 Räikkönen ha perdido la posición con Massa.

12/61 Räikkönen entra al box. Sale con Bottas pegado a su zaga, pero este tenía que parar. Todos han colocado el superblando para la primera parada.

11/61 Kvyat también adelanta al alemán. El ruso había hecho su primera parada.

11/61 Hülkenberg adelanta a Rosberg. El monoplaza del alemán tiene problemas ya que es incapaz de adelantar a Ericsson.

11/61 Felipe Massa ingresa en el carril de box para colocar un nuevo juego de superblandos en su FW36.

10/61 Fernando Alonso se está alejando de Daniel Ricciardo e igualando el ritmo de Sebastian Vettel. Muy rápido el alemán en el trazado de Singapur.

10/61 Nico Hülkenberg entra al box. Al alemán le colocan un nuevo juego de superblandos.

9/61 Gutiérrez con problemas. Su ritmo es insuficiente, por lo que Pérez y Grosjean le van a intentar atacar por el decimotercer puesto.

9/61 Adrian Sutil es el primero en entrar a box cambiar gomas.

8/61 Jean-Éric Vergne adelanta a Daniil Kvyat. Parece ser que, al final, el ruso se ha dejado pasar por su compañero para que le cree problemas a Magnussen.

8/61 Nico Rosberg batallando con Marcus Ericsson por la decimonovena posición.

7/61 Diferencia de casi un litro de consumo entre el Mercedes de Hamilton y el Red Bull de Vettel, en detrimento del alemán.

6/61 El incidente de Kevin Magnussen en la curva 7 de la primera vuelta queda en nada. Los comisarios no sancionan al piloto danés.

6/61 Parece que en Toro Rosso le piden a Daniil Kvyat que adelante a Kevin Magnussen en un lapso de dos vueltas, sino que se deje pasar por su compañero. Sería una maniobra para evitar una excesiva degradación de los neumáticos y la mecánica del coche.

6/61 Vuelta rápida de Lewis Hamilton: 1.53.035.

5/61 Magnussen con problemas de ritmo. Están pegados a su zaga Kvyat, Vergne y Hülkenberg.

5/61 Según Pirelli, los pilotos harán 3 paradas. La primera en la 20 para colocar un nuevo juego de superblandos. La segunda en la 36 para poner otro juego de 'rojos'. Y, por último, en la vuelta 51 para colocar el blando.

4/61 Vuelta rápida de Lewis Hamilton.

3/61 Kevin Magnussen también está siendo investigado por saltarse los límites de pista en la curva 7.

3/61 La dificultad para adelantar en este circuito es alta. Rosberg está sufriendo para superar al Marussia de Max Chilton.

3/61 Ya se puede usar el DRS mientras Vettel marca la vuelta rápida de carrera.

3/61 Sin sanción para el piloto español que había cedido su posición a Sebastian Vettel.

2/61 Alonso está bajo investigación por saltarse los límites de pista.

2/61 Hamilton lidera la carrera con solvencia seguido por Vettel, Alonso, Ricciardo y Räikkönen.

1/61 Hülkenberg reporta problemas con su alerón delantero por radio.

1/61 Rosberg sale desde el pit-lane en un GP que se pone muy difícil para el contendiente al título.

1/61 Fernando Alonso cede la posición a Vettel tras su salida de pista y ganancia de ventaja.

1/61 Gran salida de Fernando Alonso, que se va por fuera. Sebastian Vettel adelanta a su compañero de equipo mientras que Räikkönen se queda con la posición de Massa.

1/61 ¡¡¡Comienza la carrera del Gran Premio de Singapur 2014!!!

14:02. Problemas para Kamui Kobayashi que ha dejado su coche parado en una escapatoria.

14:00. Nico Rosberg se queda tirado en la salida del Gran Premio de Singapur.

13:59. ¡Comienza la vuelta de calentamiento!

13:57. La probabilidad del coche de seguridad señala que es muy posible que salga en carrera. Ya ha salió en todas las anteriores citas en este circuito.

13:54. Los mecánicos de Nico Rosberg siguen revisando el monoplaza del alemán intentando solventar los contratiempos en la electrónica.

13:52. 11º Button, 12º Vergne, 13º Hülkenberg, 14º Gutiérrez, 15º Pérez, 16º Grosjean, 17º Sutil, 18º Maldonado, 19º Bianchi, 20º Kobayashi, 21º Chilton, 22º Ericsson.

13:50. Recordamos la clasificación. 1º Hamilton, 2º Rosberg, 3º Ricciardo, 4º Vettel, 5º Alonso, 6º Massa, 7º Räikkönen, 8º Bottas, 9º Magnussen, 10º Kvyat.

12:46. Vídeo de la espectacular salida de Fernando Alonso en 2013:

13:43. Daniel Ricciardo se propone ser el que cambie la tendencia de los Mercedes. Fue tercero en la clasificación por delante de Vettel y Alonso. Estos dos últimos pretenden luchar por la tercera posición del podio donde se anticipa un doblete de Mercedes, aunque la diferencia sea menor que en otros grandes premios a priori.

13:40. Lewis Hamilton es el principal candidato a la victoria. Además de tener la primera posición en parrilla, es el piloto que mejor ritmo y consistencia mostró durante la práctica de carrera en los Libres 2. El otro máximo favorito es su compañero de equipo Nico Rosberg, quien no sabe cómo funcionará su coche en carrera con los nuevos frenos.

13:38. Nico Rosberg con problemas en la electrónica de su coche. Los mecánicos de Mercedes están intentando reiniciar el sistema para solucionar el problema.

13:37. Los mecánicos de Marussia arrastran uno de sus monoplazas ya que se ha quedado tirado en la salida del carril de boxes.

13:31. Se ha abierto el pit-lane y empiezan a salir los primeros monoplazas a realizar sus vueltas de calentamiento.

13:30. Fernando Alonso mostró su alegría por la competitividad del Ferrari en el trazado de Marina Bay: "Las características del circuito ayudan a nuestro coche. Sabemos que nuestro talón de Aquiles es la potencia del motor y en un circuito urbano eso no importa tanto. En la clasificación hemos mantenido el tipo y hemos estado muy cerca de la pole". El español cree que la lucha por el podio es posible: "Yo creo que salir entre los cinco o seis primeros es posible hacer podio, estamos más cerquita de los rivales este fin de semana; salir por la parte limpia aquí suele dar ventaja".

13:25. "No estoy contento con mi última vuelta. Estaba forzando quizá u poco demasiado y no lo he hecho del todo bien, así que no estoy demasiado contento, pero es lo que hay ahora. Creo que la pole estaba entre nuestras posibilidades", declaró Sebastian Vettel acerca de su última vuelta de clasificación y sus pequeños errores. El alemán confía en conseguir un buen resultado en el trazado singapurense: "Esperemos que mañana tengamos un buen resultado, con una buena estrategia y veremos que pasa. Creo que somos bastante rápidos, pero todo el mundo parece serlo aquí. Es una carrera larga, así que veremos cómo funcionan los neumáticos y qué podemos hacer".

13:20. Daniel Ricciardo se muestra objetivo se consigue una salida buena: "Si conseguimos arrancar bien, podremos estar con los de delante y pensar en hacer algo con la estrategia", dijo el de Red Bull, que además aseguró que "será complicado realizar adelantamientos, pues estamos en un trazado urbano, los muros están muy cerca y las oportunidades escasean".

13:15. Nico Rosberg bromeó acerca de la diferencia de siete mile´simas con su compañero de equipo: "Cuando he escuchado que Lewis ha sido más rápido por un margen tan pequeño, he pensado '¡Mierda!'. Inmediatamente he revisado mi vuelta y he visto muchos puntos donde podría haber ganado siete milésimas, especialmente en la última curva. Pero al final, hoy él lo ha hecho siete milésimas mejor que yo".

13:10. Lewis Hamilton estaba sorprendido de su primera posición en el circuito: "Ha sido una de las clasificaciones más emocionantes que recuerdo. Al inicio de mi última vuelta he perdido mucho tiempo, y en ese momento he pensado que había perdido la 'pole'. Pero he continuado empujando y he conseguido recuperar el tiempo perdido. "Me ha sorprendido ver lo cerca que ha estado todo el mundo, los Red Bull y los Ferrari han resultado ser muy rápidos durante todo el día", finalizó el inglés.

13:05. Lewis Hamilton se ha hecho con la pole position con una diferencia de tan solo siete milésimas frente a su compañero de equipo, Nico Rosberg.

13:00. La tarde-noche de los Libres 3 deparó una situación especial. Fernando Alonso quedó en primera posición seguido de Ricciardo. El primer Mercedes, el de Rosberg, fue tercero mientras que Hamilton solo pudo ser sexto.

12:50. Los segundos entrenamientos libres volvieron a reflejar una situación más cotidiana. Hamilton se alzó con la primera posición seguido de Alonso y Ricciardo. La nota extraña fue la decimotercera posición de Rosberg. El alemán no pudo completar su vuelta rápida ya que Maldonado provocó una bandera roja.

12:40. Los Libres 1 acabaron con Fernando Alonso como el más rápido seguido de cerca por Hamilton y Rosberg.

12:30. En 2013, Sebastian Vettel realizó un recital en el GP de Singapur para sacarle más de 30 segundos al segundo clasificado, Fernando Alonso y al tercero, Kimi Räikkönen, a pesar de una parada menos.

12:25. A pesar de ser un fin de semana lluvioso, aunque fuera de las sesiones, la carrera se prevé en seco al igual que en los anteriores grandes premios en Singapur.

12:20. Vuelta a bordo en el circuito en el simulador de Mercedes con Lewis Hamilton.

12:17. Lewis Hamilton, en cambio, es el rey de las poles. Con la de este Gran Premio ya es la tercera que consigue en este trazado. Le sigue Vettel con dos mientras que Alonso y Massa poseen una respectivamente.

12:15. Sebastian Vettel es el rey en Singapur. El alemán ha ganado esta carrera las últimas tres ocasiones. Fernando Alonso ganó la inaugural en 2008 y en 2010 consiguió su primer, y de momento único, Grand Chelem. En 2009, Lewis Hamilton fue el afortunado que consiguió la victoria.

12:10. A pesar de que la imagen no refleja el cambio en la triple chicane por una en la 10, es la mejor imagen para explicar técnicamente el Marina Bay Street Circuit.