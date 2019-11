Fernando Alonso: "Sin el Safety Car habríamos terminado segundos"

De todos los Grandes Premios que esta temporada ha visitado el 'Gran Circo' con el desarrollo de la temporada, éste había comenzado a ser un circuito fetiche para Fernando Alonso, visto lo que puede dar de sí el F14-T este año. Como ya decíamos, el asturiano se había acostumbrado a subir al podio en la noche de Marina Bay, a brillar en la oscuridad de Singapur. Hoy, haciendo acopio de lo mejor que su coche era capaz de obtener, ha igualado su peor resultado en este trazado, que es sin embargo, una gesta a la altura de pocos, un cuarto puesto que le ha dejado a las puertas de su particular heroicidad llamada podio.

El asturiano resumía su particular carrera atendiendo a la salida del coche de seguridad tras el accidente del mexicano Sergio Pérez. Un aconteciemiento que le despojó de subir a uno de los cajones del podio, algo que -según explicó- tenía atado hasta ese momento: "La salida del coche de seguridad nos ha privado del podio. Muy probablemente habríamos concluido en segunda posición de no ser por este acontecimiento inesperado." -comenzó- "Quizá si el Safety Car no hubiera salido habríamos podido terminar igualmente la carrera sin dificultad. A veces esto te ayuda, otras veces te quita; esta vez nos ha arrebatado la segunda plaza. Pero en el cómputo global de la carrera y la temporada somos optimistas con el resultado. Mejor es perder puntos hoy que no nos jugamos nada que hacerlo cuando sí los necesitemos". -aclaró, mostrándose satisfecho en líneas generales con lo realizado por su equipo este fin de semana.

"Teníamos asegurada la segunda plaza"

Del mismo modo, también quiso explicar los motivos de su estrategia, dispar a la equipada por los Red Bull, que consiguieron arrebatarle la posición tras el paso por boxes. El español, que al final fue a tres paradas montando las gomas blandas cuando sus rivales hicieron lo propio con los duros yendo en su caso a dos, al final acusó un desgaste que los Red Bull no sufrieron tras su último paso por el pit-lane: "Habíamos empezado bien la carrera, hasta el coche de seguridad estábamos asegurando la segunda posición. Quizás salió en el momento equivocado, teníamos los superblandos y no sabíamos cuanto tiempo nos iban a durar." -comentó.

El de Ferrari también anunció que intentaron efectuar la estrategia que más les favorecía en ese momento, pero que al final no surtió efecto comparado con la de Red Bull: "Es verdad que con Hamilton, a diferencia de nosotros, la estrategia funcionó, pero en ese instante con el equipo decidimos que lo más apropiado era parar. Gestionar los neumáticos parecía difícil aquí; cuando estábamos con el Safety Car dudábamos si podríamos llegar hasta el final y mira, los Red Bull lo lograron, por tanto era más fácil de lo que inicialmente pensábamos".

"Cometí un error de cálculo en la salida"

Una magnífica salida le había concedido una meritoria segunda posición, pero un error de cálculo en la frenada -reconoció- le obligó a ceder la posición a Sebastian Vettel para evitar la sanción de los comisarios. No obstante, y pese a no haber conseguido un soñado escalafón en el podio, las sensaciones que la Scuderia Ferrari viene mostrando son de prosperar en un fin de semana cuyo trazado era, por otra parte, mucho más propicio para ellos, viéndose disminuido así el lastre de potencia del F14-T en un circuito revirado como Singapur. De cara a Suzuka, Alonso espera que el buen ritmo prosiga: "Me he encontrado bien durante todo el fin de semana, pero el otro Ferrari estaba a 45" segundos, así que vamos a ver lo que pasa en Suzuka. La salida fue regular. Salí en principio bien pero luego cometí un error: me fui recto, calculé mal la frenada y luego tuve que devolver la posición a Sebastian. Si no me hubiese pasado de frenada y hubiese salido segundo, quizá hubiese sido más fácil para nosotros." -esclareció.

El asturiano asimismo reflexionó acerca de lo difícil que es competir en Yas Marina, en la que para muchos "suele ser la carrera más dura por la humedad y también porque atendemos a la prensa nada más bajarnos del coche." -explicaba- "La carrera ha sido un poco más fácil que otros años, rodamos tres o cuatro segundos más lentos con los coches de este año y eso lo ha hecho un pelín más sencillo." -concluyó, deseando mantener el nivel como equipo de cara a futuras citas, comenzando por la que tendrá lugar en Shangái dentro de quince días.