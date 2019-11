Marc Márquez: "Todo pinta bien para mañana"

Undécima pole del año para Marc Márquez. El piloto español sigue mostrando una superioridad abrumadora durante todo el fin de semana y lo remató en la jornada del sábado con el mejor registro. El de Cervera marcó un tiempo de 1:47.187 y rebajó el récord de la pole que él mismo poseía desde el curso anterior y buscará el duodécimo triunfo del año.

El piloto de Honda se mostró muy contentos con las sensaciones durante todo el día. Se adaptó muy bien a las diferentes variantes de gomas y tuvo un gran vuelta a vuelta: "De momento todo pinta bien para mañana. Sobre todo he conseguido hacer un buen ritmo que era lo más importante. Con los dos neumáticos me siento bien. Esta mañana, pensando de cara al domingo, he intentado probar los dos neumáticos bien porque sé que mañana la temperatura será similar o al menos eso esperamos".

A pesar de sumar una nueva pole con récord del circuito incluido, Márquez encontró en su compañero, Dani Pedrosa, un duro competidor que le disputó la primera plaza hasta la bandera a cuadros: "Cuando he parado en el box he hablado con Santi y creía que no bajarían el tiempo. He intentado no coger riesgos innecesarios, pero cuando he pasado la línea de meta para la última vuelta he visto P2 y he apretado un poco más para conseguir la pole". "Lo tenía bastante claro, pero no te puedes confiar porque al final siempre hay alguno que baja tu tiempo o que te sorprende. Hoy ha sido Dani quien lo ha bajado pero hemos tenido tiempo de reacción", dijo.

"Motiva poder igualar las 12 victorias de Doohan"

Tras conseguir la enésima primera posición en los entrenamientos, Márquez ya piensa en clave carrera y tiene muy claro quién lo pondrá en más apuros: "Si ahora fuera la carrera para mí el principal rival y el único, quizás, es Dani. Será una carrera dura porque los dos tenemos un ritmo similar y será difícil el marcar diferencias". En caso de ganar, el español igaulará los doce triunfos de una temporada que logró Doohan en 1997: "Lógicamente motiva. Hay ganas de conseguirlo pero tengo la tranquilidad de que quedan cinco carreras aún".

Márquez puede seguir ampliando su leyenda con tan solo 21 años, pero tiene claro que no arriesgará si la meteorología es adversa: "Si está en seco habrá que ver cómo está la pista, si ha llovido o si no -porque dicen que esta noche puede llover-. Si llueve puede aparecer Dovizioso, que las Ducati van muy en agua. Si llueve lo principal es marcar a los rivales por el título".

Después de ganar su primer título en la categoría reina en 2013, en caso de puntuar en Aragón -muy factible como se está desarrollando el fin de semana- Márquez tendrá su primera oportunidad de revalidar el título en la próxima carrera de Japón. Sin embargo, el de Honda no se preocupa ello: "El primer objetivo está aquí, en casa, intentar luchar por la victoria. Si ganamos aquí habrá el primer match ball en Motegi pero tampoco me estresa mucho ganar en Motegi o no. Aquí si que me hubiese gustado ganar pero no puede ser".