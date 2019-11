Análisis F1 VAVEL: ¿cómo hubiera sido una Ferrari sin Fernando Alonso?

"When the history books are written, Alonso’s name will be writ large as one of the sport’s all-time greats". Así ha sido definido recientemente en la página web de McLaren al piloto español Fernando Alonso después de siete años de ausencia. Alonso es uno de los mejores pilotos de la parrilla de Fórmula Uno. Esa es una evidencia que casi nadie que no tenga una animadversiòn al piloto asturiano discute.

Pero también comete errores. ¿Elegir Ferrari fue un error? Muchos aficionados, críticos … afirman que sí, pero el propio interesado ha afirmado en más de una ocasión que la experiencia con el Il Cavallino Rampante ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida.

Desde su llegada a Ferrari en el año 2010, Alonso ha tenido que convivir con cierto sector de la prensa italiana que nunca ha mostrado gran admiración hacía el piloto español. Esta indiferencia se ha agigantado en este 2014, debido al desastroso rendimiento que hasta la fecha ha demostrado el F14 T, carente de muchas prestaciones técnicas con respecto a sus principales rivales.

Intercambio con otros pilotos, exigencias desorbitadas en matería económica y técnicas, salida de Ferrari hacía otro equipo … son algunas de las cosas que la prensa italiana en especial, han vertido en contra del piloto español en los últimos meses o semanas. Porque si ampliamos la vista al resto de medios de comunicación especializados en la Fórmula Uno, la lista de rumores acerca del piloto español podría ser interminable.

Con los números en la mano, las cinco temporadas que cumplirá Fernando Alonso tras la conclusión del Gran Premio de Abu Dhabi 2014, son casi perfectas. Son casi, porque durante este tiempo, Alonso no ha podido conseguir su mayor objetivo por el cual fichó por Ferrari: ser campeón del mundo.

Tres subcampeonatos (2010, 2012 y 2013) y un 4º puesto (2011) como peor resultado a final de año en el Mundial de pilotos, son la carta inicial de presentación del piloto asturiano con los de Maranello, donde se podría incluir 10 victorias, 4 poles position, 44 podiums … Muy pocos pilotos pueden presumir de semejantes números que atesora el piloto español y que le han convertido en uno de los principales activos de la Scuderia Ferrari.

Sin embargo, en VAVEL.com hoy queremos responder a esta pregunta: ¿cómo hubiera sido una Ferrari sin Fernando Alonso? Para ejecutar este análisis, desde la sección de Fórmula Uno hemos barajado diversas opciones para hacer lo más real posible este estudio, llegando a la conclusión de que lo más verídico para resolver la cuestión planteada en este reportaje, es la fórmula de doblar los puntos que conseguió Felipe Massa hasta 2013 y Kimi Raikkonen hasta la fecha en Ferrari.

Temporada 2010: Fernando Alonso: 252 puntos / Felipe Massa: 144 puntos.

Esta temporada es considerada por muchas personas como la mejor en matería de prestaciones que ha gozado Fernando Alonso desde su llegada a Ferrari. A lo largo de 19 carreras, el piloto asturiano obtendría a bordo del F10 un total de 5 victorias, 2 poles position, 10 podiums y 5 vueltas rápidas, que le permitieron ganar el trofeo DHL Vuelta Rápida, así como el único Gran Chelem que ha consegido en su carrera deportiva, para un total de 252 puntos.

Por su parte, Felipe Massa lograría este año 5 podiums, para un total de 144 puntos que le permitieron ser 6º en el Mundial de pilotos del año 2010. Ferrari, como equipo, terminaría en la tercera posición con un total de 396 puntos, a 58 puntos de McLaren (2º) y 102 de Red Bull (1º).

Si aplicamos nuestra fórmula en esta temporada, el resultado final de Ferrari en el mundial de constructores hubiese sido el mismo a final de año (3º), si bien hubiesen sumado 108 puntos menos para un total de 288 puntos.

Temporada 2011: Fernando Alonso: 257 puntos / Felipe Massa: 118 puntos.

Después del gran final de la temporada 2010, las expectativas eran altas al principio, pero tras las primeras carreras de 2011 se vio claramente que el Ferrari 150º Italia no era todo lo competitivo que se esperaba. A pesar de ello, Fernando Alonso conquistaría en 19 carreras una victoria, 10 podiums y 1 vuelta rápida, para un total de 257 puntos. Además, Fernando Alonso renovaría con la Scuderia Ferrari hasta 2016.

Por su parte, Felipe Massa conseguiría este año 2 vueltas rápidas, para un total de 118 puntos que le permitieron ser 6º en el Mundial de pilotos del año 2011. Ferrari, como equipo, terminaría en la tercera posición con un total de 375 puntos, a 122 puntos de McLaren (2º) y 275 de Red Bull (1º).

Si aplicamos nuestra fórmula en esta temporada, el resultado final de Ferrari en el mundial de constructores hubiese sido el mismo a final de año (3º), si bien hubiesen sumado 139 puntos menos para un total de 236 puntos.

Temporada 2012: Fernando Alonso: 278 puntos / Felipe Massa: 122 puntos.

Esta temporada es considerada por muchas personas como la mejor en matería de conducción que ha realizado Fernando Alonso en toda su carrera deportiva. A pesar de contar con un monoplaza netamente inferior al de su principal rival Sebastian Vettel, Alonso se las arregló para llegar con opciones a la última cita de la temporada gracias a sus 3 victorias, 13 podiums y 2 poles positions a bordo del F2012 en 20 carreras, para un total de 278 puntos.

Por su parte, Felipe Massa obtendría este año 2 podiums, para un total de 122 puntos que le permitieron ser 7º en el Mundial de pilotos del año 2012. Ferrari, como equipo, terminaría en la segunda posición con un total de 400 puntos, a 60 puntos de Red Bull (1º).

Si aplicamos nuestra fórmula en esta temporada, el resultado final de Ferrari en el mundial de constructores hubiese sido de tres puestos más abajo del inicialmente conseguido (5º), sumando un total de 156 puntos menos (244 puntos) que los 400 conseguidos en la realidad.

Temporada 2013: Fernando Alonso: 242 puntos / Felipe Massa: 112 puntos.

A pesar del inicio prometedor del F138, finalmente Fernando Alonso volvería a ser subcampeón del mundo en esta temporada. 2 victorias, 9 podiums y 2 vueltas rápidas para un total de 242 puntos, son el badaje del piloto español esta temporada, año en el cuál conseguiría ser el piloto de la historia con más puntos de la Fórmula Uno.

Por su parte, Felipe Massa obtendría este año 1 podium, para un total de 112 puntos que le permitieron ser 8º en el Mundial de pilotos del año 2013. Ferrari, como equipo, terminaría en la tercera posición con un total de 354 puntos, a 6 puntos de Mercedes (2º) y 242 de Red Bull (1º).

Si aplicamos nuestra fórmula en esta temporada, el resultado final de Ferrari en el mundial de constructores hubiese sido un puesto más abajo del inicialmente conseguido (4º), si bien hubiesen sumado 130 puntos menos para un total de 224 puntos.

Temporada 2014*: Fernando Alonso: 133 puntos / Kimi Raikkonen: 45 puntos.

Tras la disputa de 14 Grandes Premios hasta la fecha y a falta de 5 por disputarse, el panoráma recuerda mucho al año 2011. Fernando Alonso ha logrado en el presente año 2 podiums, para un total de 133 puntos.

Por su parte, Kimi Raikkonen ha cosechado una vuelta rápida, para un total de 45 puntos en total. Ferrari, como equipo, se encuentra actualmente en la cuarta posición del mundial de constructores con un total de 178 puntos, a 9 puntos de Williams (3º), 127 de Red Bull (2º) y 301 de Mercedes (1º).

Si aplicáramos nuestra fórmula en la presente temporada, el resultado actual de Ferrari en el mundial de equipos sería dos puestos más abajo del obstentado en la actualidad (6º), con 88 puntos en el casillero del equipo italiano.

En total, si Fernando Alonso nunca hubiese corrido con Ferrari durante estos cinco años, la Scuderia habría dejado de sumar un total de 621 puntos, lo que hubiese supuesto a final de año, un resultado peor del inicialmente conseguido en tres de los cinco años.

Para ilustrar la importancia de conseguir la mayor cantidad de puntos y posición más alta en el mundial de constructores, cabe recordar que la propietaria del Grupo de la Fórmula 1, la británica Delta Topco aparta un 47'5% de la cantidad total proveniente principalmente del dinero que cada circuito deposita anualmente para albergar un Gran Premio, así como también de los derechos de emisión, para repartirla de forma equitativa entre los equipos que participan en el Mundial.

Posteriormente, la segunda mitad se reparte entre los diez primeros clasificados del Campeonato del año anterior, componiendo los famosos premios económicos por los que luchan todos los equipos sobre el asfalto. Así, si cogemos como referencia el año 2012, temporada donde Ferrari habría cosechado el peor resultado de los cinco años (5º), la Scuderia habría dejado de ingresar fácilmente aquel año 20 millones de €uros (Red Bull ingresó 90 millones de €uros por acabar en 1º posición, Mercedes 80 por terminar 2º y Ferrari 72 por concluír en 3º lugar el mundial de constructores de aquel año).

Sin duda, más allá de los excelentes resultados deportivos conquistados por Ferrari gracias a Fernando Alonso, la no llegada del piloto español allá por el 2010 a la escudería más laureada de la Fórmula Uno, hubiera provocado una crisis económica en las oficinas de Maranello, en unos tiempos en los cuáles el dinero no abunda en la sociedad de hoy en día. ¿Realmente Ferrari no necesita a Fernando Alonso para volver a ganar?