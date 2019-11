Entrevista. Aleix y Pol Espargaró: "Este año estamos más tranquilos"

Aleix Espargaró (Granollers, 30 de julio de 1989) y Pol Espargaró (Granollers, 10 de junio de 1991) son dos de los pilotos que compiten actualmente en el mundial de MotoGP. Sin embargo, antes de ser pilotos y mucho antes de llegar a la máxima categoría, son hermanos. Han crecido juntos, entrenando a la vez y compartiendo las motos que el mayor estrenaba y posteriormente quedaban para el pequeño, que las exprimía hasta que ya no daban más de sí.

Después de los esfuerzos de toda su familia, que, según ellos mismos reconocen, siempre ha sido el pilar fundamental que les ha llevado a la posición en la que están ahora, tanto uno como otro han llegado a la cúspide del deporte que practican desde que eran tan solo unos niños.

Pregunta: Dos pilotos de MotoGP, hermanos y rivales, pero compañeros de marca en Yamaha. ¿Cómo lleváis todo esto, el no poder apoyar al otro en el box y tener que competir en pista?

"Este año estamos mucho más tranquilos"

Aleix: Yo echo mucho de menos lo del año pasado, pero estoy mucho más tranquilo los fines de semana, porque la verdad es que pasaba muchos nervios con Pol y no disfrutaba de las carreras.

Pol: Yo me ponía muy nervioso con Aleix, pero sabía que él se ponía más nervioso conmigo. No es plato de buen gusto ver a tu hermano nervioso por ti y que luego tenga él su carrera, porque yo corría primero. Siendo egoísta, yo ya lo tenía hecho pero luego tenía que correr Aleix y eso no está tan bien.

P: ¿Qué ha cambiado en vuestra forma de afrontar las carreras desde que los dos competís en MotoGP?

Aleix: Poca cosa. Quizás yo salgo con más tranquilidad, pero por lo demás poca cosa.

Pol: Lo mismo. Sinceramente, ha mejorado porque aún nos podemos ayudar y evitamos los nervios, pero ha cambiado poco.

P: Solo os separan cuatro puntos en la general y ambos sois muy competitivos. ¿Os habéis jugado algo para ver quién acaba mejor a final de año?

Aleix: No, porque además el final será difícil. Me estoy aprovechando un poco de que es el primer año de Pol y además yo he cometido pocos errores al principio. Pero Pol está mejorando mucho y ahora mismo tanto él como Iannone están un pasito por delante de mí en cuanto a velocidad por vuelta, así que será difícil. Yo lo voy a intentar, porque lo único que me queda es intentar no cometer errores, sumar puntos y esperar a que ellos fallen.

Pol: Yo también prefiero no haber hecho apuestas, porque aún no hemos terminado y en este mundo pueden pasar muchas cosas. Yo estaba por delante, luego me caí en Rep. Checa y él me volvió a adelantar… así que pueden pasar mil cosas. Para mí sería increíble terminar sexto en el mundial como primera satélite, sería un pasada.

Aleix, el mayor de los dos hermanos, es el sexto clasificado de la general con 112 puntos. Por delante de él tan solo están las cuatro motos oficiales de Honda y Yamaha y la Ducati de Dovizioso. En total, el catalán suma dos cuartos, dos sextos, una pole position y un brillante segundo puesto conseguido en Aragón justo después de esta entrevista.

P: Estás haciendo la que es hasta ahora tu mejor temporada en cuanto a puntos y posición en la general. ¿Estás contento con los resultados o crees que podríais estar más arriba?

Aleix: Yo creo que podríamos haber sido un poco más regulares, pero al final, con la moto que tengo y el equipo en el que estoy, mantenernos casi todo el campeonato sextos o séptimos del mundial es para estar satisfechos. No es para tirar cohetes, porque está claro que mi objetivo es estar siempre lo más delante posible, pero estar sextos o séptimos con esta moto y en este campeonato es para estar satisfechos.

P: ¿Qué expectativas tienes para las últimas rondas del campeonato?

Aleix: El objetivo es seguir sumando. La verdad es que hemos perdido algo de fuelle mientras que los demás han mejorado. Las Ducati han mejorado, Pol ha mejorado porque era su primer año… así que creo que va a ser difícil mantenernos a su nivel.

P: Las dudas sobre tu futuro te han perseguido hasta este GP (posteriormente se ha confirmado el fichaje de Espargaró con Suzuki para 2015). Esto, junto a tus últimos resultados que no han sido favorables, ¿hace que sea difícil mantener la concentración?

"Estamos a menos de un segundo del primero, así que no podemos hacer mucho más"

Aleix: No, yo creo que mi problema es que mis rivales han mejorado. He luchado siempre con Pol, Smith y con las Ducati. Las Ducati han mejorado muchísimo, están siempre de los cinco primeros, y Pol está mejorando su ritmo. Yo creo que nosotros no vamos más lentos, de hecho estamos en los entrenamientos a menos de un segundo del primero, así que no podemos hacer mucho más. Y la verdad es que ya tengo ganas de que acabe el año y de, ojalá, tener una moto competitiva el año que viene.

P: Ahora que Miller es el centro de atención por su salto a MotoGP sin pasar por la categoría intermedia, recordemos que tú solo estuviste un año en Moto2. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en aquel momento? Y, ¿qué opinas del gran paso de Miller?

Aleix: No creo que sea buena idea. Moto2 es una muy buena escuela. Pero es cierto que hay veces que no puedes decir “no” a según qué cosas. Cuando viene Honda, te ofrece ser su piloto con un contrato de larga duración y confían en ti, es muy difícil decirles que no. Yo creo que al final ha hecho lo que casi todos hubiéramos hecho.

P: Después de competir este año en el CEV con tu propio equipo, el BOE41, estaréis en el Mundial en 2015. ¿Qué te llevó a crear tu propia estructura?

Aleix: Crear mi propio equipo la verdad es que vino sin querer. Entrenábamos Pol y yo con Gabri Rodrigo en el gimnasio, con el mismo preparador físico, y le seguíamos mucho, le apoyábamos y le ayudábamos porque él está empezando. Un día surgió la idea de hacer un equipo a su alrededor y me tiré de cabeza con José, mi preparador físico. La verdad es que estoy disfrutando mucho, en muy poco tiempo hemos crecido mucho, quizá demasiado [risas], y el año que viene daremos el salto al mundial, así que tenemos muchas ganas.

P: ¿Será Rodrigo uno de tus pilotos mundialistas?

Aleix: Sí, seguro. Gabri va a ser uno de los pilotos, lo está haciendo muy bien, ha estado luchando regularmente por el podio en el nacional… así que seguro va a ser uno de los pilotos.

P: Por último, ¿cómo resumes debut de Pol en MotoGP?

"Pol está siguiendo los pasos que tocan y está haciendo lo que todos esperamos de él"

Aleix: Lo está haciendo muy bien, la verdad. Está siguiendo los pasos que tocan. Yo creo que desde hace dos o tres carreras ha cambiado mucho su nivel. Está siendo mucho más regular en los entrenamientos, está siendo mucho más rápido… Y no es fácil. Iannone, por ejemplo, este año está haciendo una temporada brutal pero el año pasado estaba muy atrás, así que el primer año no es fácil. Pol está siguiendo los pasos, no está teniendo caídas fuertes, que es muy importante para el primer año, y está haciendo lo que todos esperamos de él.

Pol, el pequeño de los Espargaró, es el séptimo clasificado de la general con 108 puntos, a tan solo cuatro de su hermano. Suma cuatro sextos, dos quintos y un cuarto puesto en lo que lleva de temporada, y una segunda posición en la parrilla de salida como mejor clasificación en entrenamiento oficial en su primer año en MotoGP. Además, es el primer rookie y el primer piloto satélite de la tabla.

Pregunta: Estás siendo el mejor rookie con diferencia, eres el mejor satélite y le sacas 21 puntos a tu compañero, Bradley Smith. ¿Cómo lo valoras?

Pol: Bueno, mirando el global, bien porque estar mejor de donde estamos en el campeonato ya sería complicado. Dovi lo está haciendo muy bien, ha hecho podios y para mi primer año pedir eso es demasiado. Estar delante de Dovi, en el estado que él está, es complicado. Entonces, yo creo que después de las oficiales y Dovi, mi objetivo es estar donde estoy. Aunque siempre mirando atrás en las carreras pasadas y viendo resultados que podrían ser mejores o que se han estropeado por cualquier cosa, me da un poquito de rabia. Pero bueno, forma parte del aprendizaje.

P: ¿Y qué esperas del final de esta temporada?

Pol: Espero éxitos, la verdad. Cada vez me siento mejor con la moto y cada vez estoy más cómodo, me adapto mejor a los circuitos y todo me sale más natural. Tengo ganas de pensar que las cosas van a ir a mejor y van evolucionando, pero no lo sé. Hasta que no pase y no lo vea no lo creeré.

P: Yamaha apostó por ti, pero Rossi y Lorenzo tienen dos años más de contrato. ¿Sigues pensando en sustituirles en un futuro, o valoras otras opciones, como las nuevas fábricas que llegarán a MotoGP (Aprilia, Suzuki, KTM en un futuro más lejano…)?

Pol: Sinceramente, no hay muchas más opciones. El problema de MotoGP es que no hay más. Y sinceramente, estoy bien, este equipo me gusta, la gente es genial… Yamaha me promete un futuro con ellos y a mí me encantaría, porque ellos son los que me dieron la oportunidad de llegar aquí y siento que les tengo que devolver de alguna manera la confianza que me han dado. Pero ya veremos si finalmente tenemos la oportunidad de ir allí y sino escogeremos la mejor opción posible.

P: En cuanto a tu equipo actual, el Monster Yamaha Tech3, ¿cómo ha sido la adaptación, sobre todo con el idioma? ¿Te ves aquí durante un tiempo?

Pol: Es una familia. Al final, llevan muchísimos años juntos y eso se nota. Cuando trabajan se nota que tiene ese feeling especial que solo con hablar poquito y una mirada se entienden. Eso hace sentir al piloto muy bien, muy arropado. Yo estoy estupendamente, o sea que si mi futuro por aquí es largo por supuesto que con el equipo no voy a tener problemas ni a estar mal. Ellos me transmiten todo lo que necesito, que es cariño, profesionalidad y pasión por lo que hacemos. Es todo lo que uno puede pedir.

P: Tú estuviste tres años en Moto2 y no subiste a MotoGP hasta que no fuiste campeón del mundo. ¿Qué opinas del salto de Miller, que va a hacer prácticamente lo contrario a lo que tú hiciste?

Pol: Yo, hablando siempre de mí y de mis experiencias, en 125cc no estaba preparado ni mucho menos para ir a MotoGP. Incluso me costaba estar preparado para Moto2 y pasé un año difícil. Por lo que he aprendido en Moto2 y por todo lo que me ha dado y lo mucho que me ha curtido, yo creo que no hubiera hecho otra cosa diferente a lo que hice. Moto2 me ha ayudado, me ha dado mucho, he aprendido muchísimo, entonces no puedo aconsejar que otro piloto suba directamente a MotoGP sin pasar por esta categoría que tanto te hace aprender.

P: Por último, ¿cómo estás viendo a Aleix este año?

Pol: Bien, muy bien. Aleix lucha, aunque no tenga la mejor moto o las mejores piezas, él lo lucha y lo persigue hasta que lo tiene. Este año está haciendo una temporada que, a pesar de no tener la brillantez de un piloto con una moto mejor, como esas carreras increíbles, está siendo muy buena. Pero ha hecho algunos carrerones, en carreras de mojado ha aprovechado sus oportunidades, ha sido regular… Al final, a un piloto que no tiene una moto para estar entre los cuatro o cinco primeros lo que se le pide es regularidad y él lo ha dado. Está luchando conmigo en el campeonato, cuando hay tantas motos mejores que la suya, y eso es de aplaudir.

Cuestionario personal

¿Qué te hace feliz?

Aleix: Las motos

Pol: Ganar

Tu mejor virtud:

Aleix: Creo que tengo buen corazón

Pol: No me rindo, soy luchador

Tu peor defecto:

Aleix: La impulsividad

Pol: Soy rencoroso

Tu mayor temor:

Aleix: Perder a lo que quiero, a mi familia, a todo lo que quiero

Pol: No conseguir lo que me propongo

Un ídolo:

Aleix: Una referencia para mí, por como ha ido todo y por lo que me ha ayudado, es Youichi Ui. Pero yo creo que para toda nuestra generación, por su manera de correr y su manera de hacer las cosas, Valentino es un ídolo.

Pol: Alex Barros

¿Qué cualidad valoras más en una persona?

Aleix: La sinceridad y la humildad

Pol: La entrega, la pasión, el perseguir los sueños

Una comida:

Aleix: Sushi

Pol: Pasta

Una bebida:

Aleix: Agua

Pol: Monster

Un libro:

Aleix: Los tres de Lance Armstrong, en especial “Mi vuelta a la vida”.

Pol: Ahora estoy terminando uno que me gusta mucho: “Cómo matar a Leonardo Da Vinci”, de Christian Gálvez

Una película:

Aleix: Jerry Maguire

Pol: Troya

Una canción:

Aleix: “Son Sueños” de El Canto Del Loco

Pol: Depende. Soy de esos que depende del estado anímico escucho una u otra, así que me gustan muchas

Un deporte:

Aleix: Cualquiera de motor

Pol: Motociclismo

Un hobbie:

Aleix: Mis amigos

Pol: Los animales

Un lugar para vivir:

Aleix: Cualquier lugar con mi familia

Pol: Australia

Un lugar para visitar:

Aleix: La playa

Pol: Australia

Un circuito:

Aleix: La Catedral, Assen

Pol: Philip Island