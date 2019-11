Entrevista. José Vicente Medina: “Para correr el Campeonato de España no hace falta hipotecarse”

El Dacia Sandero ha venido para quedarse. Poco a poco ha ido haciéndose hueco en el mundo de los rallys y aunque, como señala Juan Vicente Medina, “el inicio ha sido duro”, el futuro es prometedor. Las críticas y la falta de imagen de los Dacia como coches deportivos han sido los grandes retos a superar este año. Sin embargo, las ventajas comienzan a destacar. Esta se presenta como una alternativa “económica y fiable” para los pilotos jóvenes que deseen aprender y crecer en este deporte automovilístico. La idea es sencilla: competir sin pasarse noches en vela haciendo cálculos.

Pregunta: ¿Cómo comenzó la copa Dacia?

Respuesta: Los chicos jóvenes que actualmente están en karting o los que cumplen 18 años y se sienten atraídos por esta modalidad del automovilismo se encuentran con una importante barrera, el presupuesto. Por este motivo, desde Renault y aprovechando que tenemos el Dacia Sandero, hemos conseguido darles una oportunidad. Es un coche líder en ventas por ser un modelo competitivo y asequible para todo el mundo.

P: ¿Cómo valora el inicio de esta copa?

R: El inicio ha sido complicado como siempre que se empieza con un proyecto nuevo y se buscan nuevas ideas y perspectivas. Utilizamos el eslogan “la conducción inteligente”, que se podría resumir en una idea muy sencilla. Para empezar a correr y divertirte, no hacen falta ni grandes infraestructuras ni grandes inversiones. Nuestros coches rondan los 12.000 euros y los entregamos con ruedas de serie y, por prueba, hay que sumarle unos costes muy pequeños en torno a los 500 euros. Hemos conseguido un coche muy económico, fiable y asequible que cuenta con un kit básico de seguridad para que los jóvenes puedan comenzar a correr con unos costes muy contenidos. Si hablamos del desgaste mecánico que se produce en los coches a lo largo de un rally, en el caso de los Dacia Sandero no supera el coste de un euro por kilómetro.

P: ¿Cuál considera que es el motivo de la baja participación?

R: Todos hemos visto en los rallys camiones muy potentes con grandes prestaciones pero para aprender no hace falta. Estamos pasando por una crisis económica muy dura y los deportistas jóvenes deben cambiar de mentalidad. Para aprender y coger kilómetros no hace falta invertir grandes cantidades de dinero. Cuesta entenderlo pero acabamos de empezar y tendremos una duración mínima de 3 años así que esperamos muchos más participantes para las próximas temporadas. Este sistema que planteamos no existía, es nuevo y es difícil aceptarlo. Pero está claro que tarde o temprano, los pilotos solo tendrán dos opciones: o no correr o empezar con un coche como el nuestro.

P: ¿Cómo valoras la aparición de la Copa Dacia dentro del Regional de Asturias?

R: Precisamente, esto estaba pensado para que los pilotos de regionales pudieran salir al Campeonato de España y con unos costes muy contenidos. Desgraciadamente, no ha tenido la acogida que, tanto desde Renault como desde la Federación de Asturias, esperábamos. Los jóvenes no piensan más allá de la diversión de la participación. Con correr les basta no pretenden subir en el escalafón deportivo. Además, Dacia no tiene una imagen deportiva en ninguno de sus modelos. Son coches muy buenos pero sin gamas deportivas y a la hora de venderlos en el mundo de los rallys es complicado.

P: Estrenaron el palmarés en el Príncipe, ¿cómo considera que fue la cita en el Rally Villa de Llanes?

R: Es cierto que estrenamos los primeros puntos en el Príncipe pero también somos conscientes de que se debe a una inscripción muy justa. Sin embargo, en Llanes también obtuvimos una buena clasificación. Lo que pretendemos desde Renault es animar a muchos espectadores que quieren vivir los rallys desde dentro a hacerlo. Los precios que ofrece Dacia no los puede garantizar nadie más. Muchos pilotos jóvenes no se lo creen pero nuestro objetivo no es ganar sino transmitir la idea de que se puede correr sin hacer frente a barreras económicas.

P: ¿Cómo cree que evolucionará la copa Dacia?

R: Esperamos que cada vez haya más inscritos en el campeonato de España y que muchos estén con nosotros. Si los jóvenes quieren correr, este es el primer peldaño. Los niños de 14 años no necesitan jugar en el Bernabéu para aprender a jugar a fútbol. Esto es lo mismo. Las prestaciones son justas pero la inversión también es pequeña y las reparaciones son asequibles. No hace falta hipotecarse para participar en el mundo de los rallys.

P: ¿Han logrado el objetivo que se habían planteado para este año?

R: Este año sabíamos que sería duro, que habría muchos problemas y que tendríamos que romper con la tendencia a las críticas destructivas por parte de muchos aficionados que piensan que no tenemos futuro. Hemos demostrado que son fiables, económicos, que los pilotos los disfrutan y que los patrocinadores con muy poco apoyo son capaces de crear un impacto muy grande en los medios de comunicación. Con coches con pocas prestaciones se puede correr el CERA sin ningún tipo de desventaja respecto a equipos con más dinero y más infraestructuras. Está claro que este mundo es caro y hay que ser consciente de que si no tienes una capacidad económica mínima no se puede competir. Pero la oportunidad que da Dacia a los pilotos jóvenes no la dan más equipos y dentro de lo caro, es lo más asequible.

P: ¿Qué esperan conseguir en las próximas temporadas?

R: Los coches prácticamente no requieren ningún tipo de mantenimiento y cada vez son más rápidos. Estamos trabajando para que en el 2015 puedan tener mejoras pero siempre partiendo de materiales low cost que no mermen las cualidades del coche. Está claro que hay mucho que mejorar y que cambiar. Empezaremos modificando el reglamento para incluir incentivos económicos que motiven aún más a los pilotos. Esperamos tener más coches cada año y cubrir el primer peldaño. Es decir, el deporte debe ser piramidal cn una base desde la que los pilotos jóvenes puedan ir escalando. Actualmente, el mundo de los rallys es muy desigual, en lugar de una pirámide, es un rombo.