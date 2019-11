Resultado Carrera del Gran Premio de Japón 2014 de Fórmula 1

10:20. Nos despedimos con esta preocupante noticia... Esperamos que no sea nada y se recupere pronto Jules Bianchi. La victoria se la ha llevado Lewis Hamilton, seguido de Nico Rosberg y Sebastian Vettel. Podéis seguir toda la actualidad en VAVEL.com y @F1_VAVEL.

10:15. OFICIAL: Jules Bianchi está inconsciente y ha sido trasladado al hospital con una ambulancia, el helicóptero no puede volar con esta meteorología.

10:13. Foto de los tres pilotos en el podio:

10:11. Imagen de un aficionado donde se ve el Marussia de Jules Bianchi destrozado tras el impacto con la grua...

10:08. Aunque no es momento de celebrar cosas... ¡Mercedes ya es matemáticamente campeón del Mundial de constructores!

10:06. Se prepara el helicóptero, parece que lo de Jules Bianchi podría ser grave. Según Adrian Sutil, el francés se ha salido y se ha golpeado contra la grua que sacaba su coche.

10:04. No hay muchas celebraciones en Suzuka, todo el mundo pendiente de Jules Bianchi, seguimos sin tener ninguna imagen, ni ningún comunicado sobre su estado.

10:03. Estos son los pilotos que han acabado en los puntos: 1 HAM 2 ROS 3 VET 4 RIC 5 BUT 6 BOT 7 MAS 8 VER 9 HUL 10 PER.

10:01. Todos preocupados por el tema de Jules Bianchi, Marussia ha dicho que desde el accidente no han tenido comunicación por radio con él.

47/53 ¡Victoria de Lewis Hamilton! Seguido de Nico Rosberg y Sebastian Vettel.

47/53 Mensaje de control de carrera: LA CARRERA NO SE REINICIARÁ.

47/53 Las caras de los mecánicos de Jules Bianchi son de mucha preocupación, nosotros seguimos sin saber nada al respecto, no tenemos ninguna imagen de Jules Bianchi.

47/53 Todos los pilotos han vuelto al Pit Lane.

46/53 Jules Bianchi también ha tenido un accidente, pero la realización no nos ha mostrado ninguna imagen, no sabemos si habrá pasado algo o no.

46/53 ¡Bandera roja!

45/53 La razón por la que ha salido el Safety Car es porque el coche médico ha ido a ver a Adrian Sutil, que puede tener algún problema después de su accidente.

44/53 Entran todos a cambiar neumáticos, algunos ponen los neumáticos de lluvia extrema, otros siguen con los intermedios.

44/53 ¡Safety Car!

43/53 Entra Jenson Button y pone neumáticos de lluvia extrema, el primero en hacerlo de los pilotos de arriba.

43/53 ¡Bandera amarilla! Accidente de Sutil.

42/53 Ojo, entrar Pastor Maldonado y Kevin Magnussen para poner los neumáticos de lluvia extrema.

41/53 DRS inhabilitado.

40/53 ¡Gran lucha de Jenson Button (P4) y Daniel Ricciardo (P5)! Terminó ganando el inglés.

40/53 Llegamos a la vuelta 40, ya se han dado más del 75% de las vueltas de este gran premio, por lo que de acabar así, ya se podría repartir la totalidad de los puntos.

39/53 Salida de pista sin consecuencias de Sebastian Vettel, que sigue tercero, en posición de podio.

38/53 Lewis Hamilton lidera la carrera con un gran ritmo, está volando, le saca más de 8 segundos a su compañero, Nico Rosberg.

38/53 Posiciones acutales: HAM, ROS, VET, BUT, RIC, BOT, MAS, HUL, KVY, PER, VER, MAL, RAI, MAG, GUT, ERI, GRO, BIA, SUT, KOB, CHI, (OUT: ALO).

37/53 Hace su parada Ricciardo y pone los intermedios, sale en P5.

36/53 ¡OJO! Empieza a llover en el Pit Lane.

36/53 Buena parada de Lewis Hamilton, sale segundo. Daniel Ricciardo lidera la carrera pero con una parada menos que sus perseguidores.

35/53 Jenson Button volando, vuelta rápida de carrera, 1:51.721.

34/53 ¡Trompo de Kevin Magnussen sin consecuencias!

34/53 Entra a boxes Nico Rosberg, Lewis Hamilton sigue en pista.

33/53 La distancia entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg es de más de 5 segundos, el alemán es muy lento.

32/53 Mala parada de Jenson Button, Sebastian Vettel le ha ganado la posición.

32/53 Entra Jenson Button a boxes también, los Mercedes siguen en pista.

31/53 Sebastian Vettel haciendo vuelta rápida, gran estrategia la del alemán haciendo su segunda parada antes que el resto.

30/53 Nico Rosberg está sufriendo mucho, se le acerca Jenson Button.

30/53 Hace otra parada Sebastian Vettel, el primero de los de arriba.

29/53 Gran adelantamiento también de Kvyat a Gutiérrez en la primera curva por el interior.

29/53 ¡¡Adelantamiento de Lewis Hamilton a Nico Rosberg!! El inglés es el nuevo líder de la carrera, se lo ha ido cocinando poco a poco.

27/53 Sigue pegado Lewis Hamilton a Nico Rosberg, en zona de DRS, el inglés se desespera.

27/53 ¡Salida de pista de Lewis Hamilton sin consecuencias! Casi le cuesta la carrera.

26/53 Empieza a atacar Lewis Hamilton, ya ha lanzado su primer ataque, Nico Rosberg está sufriendo.

25/53 Lewis Hamilton muy pegado a Nico Rosberg, el inglés intentará adelantar con la ayuda del DRS.

25/53 A partir de ahora se va a poder utilizar el DRS.

24/53 Kimi Räikkönen y Daniil Kvyat hacen la segunda parada, ponen un segundo juego de intermedios.

23/53 Mensajes de los equipos a sus pilotos diciendo que posiblemente no vuelva a llover en toda la carrera o tarde mucho en llover.

23/53 Lewis Hamilton ya está a menos de un segundo de Nico Rosberg.

22/53 Así están ahora mismo las 10 primeras posiciones: 1. ROS 2. HAM 3. BUT 4. VET 5. RIC 6. BOT 7. MAS 8. HUL 9. RAI 10. KVY.

20/53 Lewis Hamilton está recortando tiempo poco a poco a Nico Rosberg, se acerca el inglés.

19/53 Consigue Daniel Ricciardo adelantar a Valtteri Bottas y se pone quinto, p4 y P5 para los Red Bull que son los más rápidos.

18/53 Los Red Bull están volando, Vettel adelanta a Bottas y se pone cuarto, Ricciardo viene al acecho.

18/53 Distancia entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, 1.2 segundos.

18/53 Anuncian por radio que esperan lluvia dentro de 8 minutos.

17/53 Ricciardo adelanta a Felipe Massa, los Red Bull están rodando bastante rápido.

17/53 Sebastian Vettel le ha quitado la quinta posición a Felipe Massa tras un gran adelantamiendo, ahora es Ricciardo quien ataca al brasileño.

16/53 Posiciones actuales: ROS, HAM, BUT, BOT, MAS, VET, RIC, MAG, HUL, RAI, KVY, PER, SUT, GRO, GUT, VER, MAL, BIA, KOB, CHI, ERI (OUT: ALO)

15/53 El más listo de la clase, Jenson Button, es tercero ahora mismo, detrás de los dos Mercedes que están volando.

14/53 Salida de pista de Lewis Hamilton, sin consecuencias.

14/53 Bonita lucha ahora entre Massa, Vettel y Ricciardo, todos a menos de un segundo.

13/53 Ahora sí, mensajes de "Box box" por radio para Nico Rosberg, Lewis Hamilton entrará en la próxima vuelta.

13/53 Ya han cambiado todos a neumáticos intermedios, menos los Mercedes, que pese a llevar los neumáticos de lluvia extrema son los más rápidos sobre la pista.

12/53 ¡Entran prácticamente todos a boxes para poner los neumáticos intermedios!

11/53 Salida de pista de Pastor Maldonado en su primera vuelta de neumáticos intermedios. Jenson Button no tiene problemas.

11/53 Vuelta rápida de carrera para Nico Rosberg, 1:54.110.

10/53 Jenson Button y Pastor Maldonado ya han puesto los intermedios.

10/53 ¡Lewis Hamilton muy pegado a Nico Rosberg!

9/53 ¡Se va el Safety Car en esta vuelta! Se relanzará la carrera, tendrán que arriesgar todos.

9/53 Sigue el Safety Car pese a las comunicaciones por radio de los pilotos, la pista ya está bastante bien, algunos pilotos hablan incluso de que dentro de poco estará para intermedios.

8/53 Octava vuelta con el Safety Car, algunos pilotos diciendo por radio que la pista ya está para relanzar la carrera. Charlie Whiting de momento no quita el Coche de seguridad.

7/53 El gesto de Fernando Alonso al llegar al box lo dice todo.

6/53 Daniel Ricciardo por radio: "Las condiciones son perfectas"

6/53 Le dicen a Valtteri Bottas por radio que seguramente no puedan completar las 53 vueltas.

5/53 La pista ha mejorado, la carrera se podría relanzar sin el Safety Car pronto, todos a la espera del mensaje de control de carrera.

5/53 Otro paso por meta, Fernando Alonso ya ha abandonado, todo lo demás sigue igual.

4/53 Se completa la tercera vuelta, sigue el Safety Car.

3/53 Fernando Alonso se queda tirado en medio de la pista, abandona.

3/53 Se reinicia la carrera, todos los coches vuelven a la pista detrás del Safety Car, los aficionados presentes en Suzuka aplauden.

3/53 Quedan 5 minutos para que se reinicie la carrera, los pilotos vuelven a sus monoplazas, ya no llueve tanto. Se saldrá otra vez tras el Safety Car.

3/53 Muy llamativa la imagen que tiene ahora mismo el pit lane:

3/53 Mensaje de control de carrera: En 10 minutos se reiniciará la sesión.

3/53 Muchos pilotos se han bajado de sus coches, todos los motores apagados, esperarán al aviso de control de carrera para reiniciar la carrera.

3/53 Todos los monoplazas en fila india en el Pit Lane, la carrera paralizada por la lluvia.

2/53 ¡Bandera ROJA! Estamos en la segunda vuelta, vuelven todos los pilotos al box.

2/53 Salida de pista de Marcus Ericcson, el primero, la pista está inconducible.

2/53 Varios pilotos se quejan de aquaplanning a pesar de la poca velocidad que están cogiendo.

2/53 Se completa la primera vuelta, el Safety Car sigue en pista, todo igual.

1/53. ¡Arranca la carrera del Gran Premio de Japón tras el Safety Car!

07:57. La meteorología anuncia que a los 10 minutos de dar comienzo la carrera podría caer una tromba de agua espectacular.

07:55. Ahora mismo así está el circuito de Suzuka:

07:52. CONFIRMADO: Control de carrera confirma que la carrera arrancará con Safety Car.

07:49. Sergio Pérez ya ha tenido un susto durante su salida de boxes hacia la parrilla. La pista está muy complicada y ahora mismo diluvia en Suzuka.

07:46. ¡Pista muy mojada en Suzuka! Todos los pilotos salen con los neumáticos de lluvia extrema, podríamos tener una salida con Safety Car, por la seguridad de los pilotos.

07:45. Recordamos que si la carrera se suspende por el Tifón no podrá ser reanudada, el reglamento estipula que si se completan menos de 2 vueltas no se repartirán puntos, en cambio si se completn más de 2 vueltas, pero menos del 75% de las vueltas, se reparten la mitad de los puntos y por último, si se llegan a correr el 75% de las vueltas o más, se darán todos los puntos.

07:42. La meteorología podría ser un gran aliado para el espectáculo o un gran perjuicio, ya que se espera que el Tifon Phanfone llegue a Suzuka durante la carrera, algo que podría hacer que la carrera dure menos de lo previsto o que no se inicie. Todo el mundo está mirando al cielo en Japón, el Tifon se acerca poco a poco y la incertidumbre crece.

07:40. El poleman, Nico Rosberg, se mostró muy contento y dejó estas palabras de satisfacción por el trabajo hecho: "Ha sido una de los mejores clasificaciones de este año".

07:35. La clasificación fue una lucha de dos, como viene siendo habitual durante casi toda la temporada, Nico Rosberg se llevó el gato al agua ante Lewis Hamilton, la tercera plaza la ocupó Valtteri Bottas, seguido por Felipe Massa y Fernando Alonso, que sigue abonado al 5.

07:32. Ya en los libres 3, Nico Rosberg dejó claro que iba a por la pole y logró el mejor tiempo, al contrario que Lewis Hamilton, que un fallo le hizo estrellarse contra las protecciones de Suzuka, pese a ese error acabó en segunda posición, seguido por Fernando Alonso y los Williams.

07:30. En los libres 2 los pilotos de Mercedes se cambiaron los papeles, Lewis Hamilton acabó en primera posición, seguido de Nico Rosberg y Valtteri Bottas. Los accidentes fueron la tónica dominante de la sesión.

07:28. En los libres 1 Nico Rosberg marcó el ritmo, seguido de su compañero Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Una sesión marcada por el debut de Max Verstappen con Toro Rosso y la participación de Roberto Merhi con Caterham.

07:25. De la actual parrilla, hay cinco pilotos que ya saben lo que es ganar en Suzuka Sebasntian Vettel lo ha logrado en 5 veces, Fernando Alonso en 2 ocasiones, mientras que Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen y Jenson Button sólo lo consiguieron una vez.

07:20. Nos subimos al Mercedes de la temporada pasada de Lewis Hamilton, para ver como es una vuelta a Suzuka.

07:15. Esta carrera empieza una cuenta atrás de 5 grandes premios donde se decidirá quien es el campeón del mundo de 2014, Lewis Hamilton y Nico Rosberg pelearán al máximo para lograr batir a su compañero y acabar ganando el título mundial.

07:10. Llegamos a Japón, que tiene uno de los circuitos más complicados del calendario, Suzuka tiene una longitud de 5.807 km y cuenta con un total de 17 curvas (10 a derechas y 7 a izquierdas).

07:05. El circuito de Suzuka alberga el Gran Premio de Japón por decimosegunda vez, anteriormente este gran premio se corría en Fuji.

07:00. ¡Buenas días! Bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2014 que arranca a las 08:00h hora española, la decimoquinta prueba de esta temporada que se espera apasionante. Síguelo en VAVEL.com y en nuestro Twitter @F1_VAVEL.