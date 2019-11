Fernando Alonso: "Creo que fue un fallo eléctrico porque el coche se quedó sin corriente total"

El piloto español de Fernando Alonso se mostraba optimista antes de comenzar la carrera del Gran Premio de Japón hoy en Suzuka. Sin embargo, un problema eléctrico en la vuelta 4, ha provocado que el F14 T perdiese toda potencia y obligara a Alonso a abandonar antes de tiempo la prueba. Poco después de abandonar, el piloto asturiano mostraba su decepción ante lo ocurrido en su cuenta ofiical de Twitter: "Tenía buena pinta la carrera. Gracias a toda la afición japonesa que siempreme encuentro aquí. #Gracias. A pesar del problema eléctrico, el fin de semana ha sido el mejor en cuanto a rendimiento, así seguiremos intentando!".

Ya una vez concluída la carrera, el piloto español se acercaba a la zona de prensa para charlar acerca de sus sensaciones sobre el desarollo de la prueba hoy en Japón: "Sí, bueno, lo importante ahora es tener buenas noticias de Bianchi. Estamos un poco a oscuras, y bueno, esperemos que vaya todo bien. La carrera en sí, pues bueno, yo creo que era una carrera divertida, una carrera de las que se nos puede dar bien y nos puede ofrecer alguna oportunidad de podio que quizás en seco no tenemos, pero bueno, no pudimos dar ni una vuelta. Creo que fue un fallo eléctrico, algún cortocircuito o algo, porque el coche se quedó sin corriente total. El volante se apagó y bueno, una pena, como digo, no poder disputarla porque eran condiciones que podían salir muy bien o muy mal, pero este año como no tenemos nada que perder pues son carreras más divertidas".

Cuestionado acerca de su futuro en Ferrari y en la Fórmula Uno en general, Alonso volvió a dar la misma respuesta que en la jornada de ayer: "No, como digo, lo que vaya a hacer, hace meses que lo he decidido. No va a cambiar una carrera, ni por ganar ni porque no puntúen los dos coches. Para mí lo más importante ahora es ayudar al equipo con la tercera plaza en constructores, sumar puntos cada fin de semana, que cuando lo digo parece una cosa banal y una cosa que, bueno, vaya objetivo más pesimista ¿No? Sumar puntos. Pero ya vimos hoy que cuando no se está en la pista es incluso sumar puntos para el equipo. Por tanto, hay que intentar en estas últimas cuatro carreras ir a tope, sobre todo en Abu Dhabi, que cuenta doble. Y la mínima buena noticia es que íbamos un poco justos de motores. No sabíamos si íbamos a tener que coger el sexto motor y penalizar. Hoy, al no dar ni una vuelta pues quizás podemos aguantar con este motor hasta final del campeonato y no salir desde el pit lane en una carrera. Así que bueno, fin de semana raro, como tú dices, y dentro de una semana tenemos otra vez una carrera y hay que ir a tope a por ella".

Por último, respecto a los numerosos problemas mecánicos que está sufriendo en su F14-T, Fernanddo Alonso ha apuntado esto a la casualidad o, simplemente, a no haber trabajado lo suficiente en ese aspecto: "Bueno, la batería en Spa, el motor en Monza y esto aquí. Seguramente, desde Spa, que fue a finales de agosto, hasta ahora, en las últimas cuatro o cinco carreras, hemos tenido tres averías. Pero bueno, son fruto de la casualidad, de la mala suerte o de que no hemos preparado todo al 100 por 100. De ahí la importancia de mirar el más mínimo detalle y, como digo, estas cuatro carreras es lo que tenemos que hacer. No dejar escapar ni una centésima ni un minuto de mirar el coche para sumar buenos puntos"