Entrevista. Ángel Paniceres: "Solo me vale ganar"

Confiado y con “motivación para exportar”. Así afronta Ángel Paniceres el tirón final de la Beca RMC. La competición ha sido muy dura pero ahora toca dar el scratch final y el joven asturiano tiene claro que no puede fallar. Además cuenta con una ventaja, está posiblemente en uno de sus mejores momentos personales. Haber ido a Croacia con la Young Excellence Academy de la FIA le ha cargado las pilas para afrontar de la mejor forma posible la cita de Cataluña donde se decidirá el campeón de la copa Roberto Méndez.

Pregunta: ¿Un balance de lo que va de temporada en la Beca RMC?

Respuesta: Este año ha sido muy duro porque ha sido una beca muy disputada. De hecho, llegamos los tres de cabeza en un pañuelo de cuatro puntos. La competencia ha sido muy dura y sobre todo con pilotos muy jóvenes. De los nueve pilotos inscritos, ocho teníamos entre 18 y 21 años. En general, estoy muy contento por haber liderado la mayor parte del campeonato pero ahora toca apretar para la última carrera.

P: ¿Cuáles considera que han sido sus mejores y peores actuaciones esta temporada?

R: La mejor actuación fue en el Rally Rías Baixas, en Vigo. Hicimos un rally muy inteligente y conseguimos imponernos entre los Ford Fiesta. Nos quedamos con muy buen recuerdo de esa prueba esta temporada. Por el contrario, la peor fue sin duda el rally del Bierzo. Salimos con un buen ritmo y de hecho íbamos muy rápido, pero intentamos tirar muy por encima de nuestras posibilidades. Sobrepasamos el límite y acabamos teniendo un accidente y perdiendo todas las posibilidades de hacer otra gran carrera.

P: Todo está muy igualado ahora mismo entre los tres que estáis a la cabeza. ¿Cómo afronta volver a correr en el Rally de Cataluña?

R: Es un rally muy duro porque combina tierra y asfalto. Lo más importante será cuidar la mecánica del coche al máximo para que aguante los tres días que dura la prueba. Al final, el que gane el rally será el más inteligente. La velocidad es importante también pero mantener la rapidez durante 22 etapas es muy complicado, así que no cometer fallos será fundamental.

P: ¿Cuáles son sus puntos fuertes y flacos de cara al RACC?

R: Corrí en Cataluña por primera vez el año pasado y la verdad es que he tenido la suerte de que varios de los tramos del 2013 se repiten. Aunque mis rivales no lo han corrido, sé que estarán con un ritmo impresionante y dándolo todo porque es la última carrera y tenemos la Beca RMC en juego. Personalmente, intentaré sacarle provecho al asfalto para ir más rápido y mantenerme sin errores en las etapas de tierra. Es la única forma de compensar las dos partes del rally.

P: Actualmente es líder entre los Dos Ruedas Motrices, ¿podremos contar con su presencia en el Rally de Río Lobos?

R: Sí. Sería una estupidez, al ser líderes, no ir a defender el liderato. Sabemos que está difícil porque los coches contra los que competimos son muy superiores al nuestro. Pero daremos el 100% para poder estar en esa lucha y no vamos a tirar la toalla.

P: ¿Participará en otras pruebas fuera de la Copa Roberto Méndez en lo que resta de temporada?

R: La próxima semana estaremos en Santander, iremos a Río Lobos y, al final, si todo va bien y salen todos los campeonatos que queremos y tenemos en mente, queremos despedir la temporada en Madrid. Aunque hay que ir paso a paso y ya veremos qué pasa a final de año.

P: ¿Cómo se sintió al saber que estaba seleccionado para participar en la Young Driver Excellence Academy de la FIA en Croacia?

R: Sinceramente, no contaba con ir. Hace meses, contactó conmigo la Real Federación Española para que rellenara unas inscripciones de cara a la preselección que iba a hacer la FIA en España. Había consultado los plazos y las listas de inscritos pero no salía nada así que me olvidé por completo de ello. Pero, dos semanas antes de que comenzara el curso, me llegó un email de la FIA donde se me informaba de que estaba seleccionado. Me quedé alucinado. Es muy importante que te seleccionen para algo así, fue una pasada. En casa nos lo tomamos genial.

P: ¿En qué consistió la Young Driver?

R: Se trata de un curso que la FIA imparte para jóvenes pilotos de entre 16 y 22 años. Era para todos los pilotos de automovilismo, no solo para la especialidad de rally. He conocido a jóvenes promesas de la Fórmula 3, del Karting, de la GP 2, de la Fórmula 2.0… El curso consistía en enseñarnos la parte que no está directamente relacionada con el coche y nuestra conducción sino con nuestra cabeza. Nos han dado pautas sobre cómo hablar en público, hemos hecho exámenes psicológicos para aprender a afrontar las carreras etc. La conducción fue casi secundaria.

P: Ha sido el primer piloto español de rallyes que llega a esta selección de la FIA. ¿Cómo valora la experiencia?

R: Ha sido genial poder estar allí con todos esos ‘top drivers’. Nos lo pasamos muy bien la verdad, ha sido muy positivo. Además ha sido una gran experiencia de cara a afrontar el final de temporada. Algo así da motivación para exportar. Estamos animados al 100% de cara a luchar en Cataluña por la beca.

P: ¿Cómo encaras el final de temporada?

R: Si durante todo el año hemos estado trabajando muy duro, ahora toca hacer aún más. El objetivo de la temporada sigue siendo el mismo y es ganar la Beca RMC. No podemos dejarla escapar. Es la oportunidad de catapultarnos el próximo año a un campeonato o a un programa un poco más internacional. Si lo logramos, vendrán proyectos futuros muy buenos así que no me vale no ganar. Necesitamos los 30.000 euros del premio para ampliar el proyecto de cara a la próxima temporada.