Rueda de Prensa del GP de Japón 2014

El Gran Premio de Japón 2014 ha quedado inaugurado oficialmente con la Rueda de Prensa realizada este jueves en el circuito de Motegi. Diez años seguidos lleva acogiendo al Mundial de Motociclismo que tiene este circuito como uno de los escenarios de la famosa Gira Asiática. El actual líder del mundial, Marc Márquez además Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Aleix Espargaró e Hiroshi Aoyama junto al piloto de Moto2 Maverick Viñales han sido los encargados de mostrar sus sensaciones previas al fin de semana.

Marc Márquez tiene este fin de semana el primer asalto para conseguir el título de campeón de MotoGp, pero tras el fallo de Aragón todo parece indicar que el 93 se tomará el fin de semana con calma y sin arriesgar. Conseguirlo en el circuito de Honda sería todo un premio a la confianza que la marca depositó en él desde el minuto cero, pero el piloto no se preocupa por dónde y cuándo ganarlo.

Marc Márquez: "Todo es cuestión de experiencia"

“Cuando uno revisa la carrera de Aragón en la televisión parece que fui estúpido al quedarme con neumáticos de seco, pero ahí en la pista estaba pensando que sólo quedaban tres vueltas para el final. Pero los neumáticos se enfriaron y me caí. Todo es cuestión de experiencia", apunta el vigente campeón que perdió unos valiosos puntos en una carrera donde pecó de valiente y se fue al suelo, algo que este semana no debe permitirse.

Consciente de su primera oportunidad clara de ser campeón no duda en admitir que en casa de Honda sería perfecto pero no hay presión, se conseguirá cuando tenga que ser y mientras plantea el fin de semana como los otros, salir a darlo todo: “Tengo la primera oportunidad de ganar el campeonato, estoy contento porque todavía hay cuatro carreras por delante y eso es bueno para mí. Vamos a enfocarlo como una carrera normal y a empujar para estar en las primeras posiciones. Es bonito tener la oportunidad de conseguirlo en la carrera de casa para Honda, pero no estoy nervioso porque mi objetivo es ganar el campeonato, no importa cuándo".

El relevo de Márquez lo ha tomado Valentino Rossi que sin vivir un buen fin de semana en MotorLand con la dura caída que sufrió quiere lograr un gran resultado en Motegi. “Fue una mala caída, pero ya estaba bien el lunes después de la carrera en Aragón, así que estoy bien” confirma el italiano que 24h después del accidente ya se encontraba mejor.

Valentino Rossi: "Es una fase importante de la temporada, todo el mundo se encuentra a su máximo nivel"

Motegi le trae grandes recuerdos al 46, como el título mundial en 2008 con Yamaha asi que es un gran escenario para conseguir un buen resultado y quitarse la espina de MotorLand: “En el pasado he tenido buenas carreras en Motegi y aquí gané el campeonato en 2008. El año pasado esperaba algo más aquí, pero cometí un error y no pude seguir con los tres primeros. No es quizá uno de los mejores trazados de la temporada, pero no está mal. Un error aquí lo puedes acabar pagando en las dos próximas semanas, pero por otro lado son tres circuitos fantásticos. Es una fase importante de la temporada porque todo el mundo se encuentra a su máximo nivel”.

Un buen resultado para él sería quedar por delante de Pedrosa y Lorenzo que tras su victoria en Aragón se ha acercado a ambos y lucharán por el segundo y tercer clasificado hasta el final: “Vamos a disputarnos el segundo puesto del Campeonato con Pedrosa, pero también con Jorge tras esos 25 puntos que se llevó en Aragón; ahora todos estamos más cerca”.

Jorge Lorenzo llega con más fuerza de nunca tras lograr su primera victoria esta temporada y recordando el gran fin de semana que vivió el pasado año donde logró imponerse a las Honda en su territorio tras una gran batalla con Márquez. El mallorquín quiere seguir sumando y porqué no, continuar ganando carreras antes de terminar la temporada.

Jorge Lorenzo: "Hemos sumado muchos puntos y significa que volvemos a ser efectivos"

Consciente del paso hacia delante dado en las últimas carreras quiere luchar hasta el final por el subcampeonato: “Llevamos una buena racha de resultados, en la segunda parte de la temporada hemos sumados muchos puntos, y eso significa que volvemos a ser efectivos. En Aragón fue fantástico, antes de la carrera esperábamos terminar después de los pilotos Honda, pero al final ganamos. Marc, Dani y Valentino cometieron un error, y ahora nos hemos acercado más al segundo puesto del Campeonato. Evidentemente, la primera posición ya es imposible, porque Marc va a ganar tarde o temprano, pero nuestro objetivo ahora es llevarnos victorias e intentar terminar segundos en el Campeonato”.

Echando la vista atrás hasta la pasada temporada cree que fue clave la victoria lograda en Motegi en plena guerra final con Márquez por el campeonato además de una gran triunfo también para Yamaha que se impuso en territorio rival: “Fue una carrera fantástica para nosotros, una de las victorias más maravillosas de todo el año. Siempre es un placer ganar en casa del fabricante rival. Fue una carrera muy ajustada en las últimas vueltas, al final gané, pero fue muy difícil”.

Uno de los pilotos que sin duda está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva es Aleix Espargaró. El de Granollers logró su primer podio en MotoGp y anunció su fichaje por Suzuki en su vuelta al Mundial de Motociclismo. Parece que todo le está saliendo a pedir de boca al mayor de los Espargaró y solo hace falta ver su rostro para confirmarlo: “Esta última semana ha sido una de las mejores de vida, sobre todo por la carrera de Aragón. Este año habíamos tenido un par de carreras buenas, sobre todo en Assen, donde rozamos el podio, pero terminar en el segundo puesto detrás de Jorge fue fantástico para mí. Ahora estoy con muchas ganas para las próximas carreras e intentar terminar de la mejor manera esta temporada y llevarnos otro podio si es posible”.

Aleix Espargaró: "Estoy listo para empezar una nueva aventura"

En apenas un mes se estrenará con Suzuki y el proyecto llega como una bocanada de aire fresco a su carrera. Dará el máximo por llevar la marca a las mejores posiciones y lograr junto a ellos grandes resultados: “Estoy muy contento, sabemos que no será fácil, queda mucho trabajo por hacer con la moto, pero creo que me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Creo que estoy listo para empezar esta nueva aventura. Es una responsabilidad, también para Suzuki, porque es una marca muy importante, y voy a tratar de evolucionar con la máxima celeridad la moto y empezar a hacer resultados”.

Hiroshi Aoyama: "Es una buena pista para mí"

El anfitrión del fin de semana en la categoría de MotoGp es Hiroshi Aoyama que no ha podido esconder su orgullo por tener esta responsabilidad. Espera conseguir un buen resultado este fin de semana delante de la afición junto al Drive M7 Aspar: “He estado en el podio cuatro veces aquí, así que es una buena pista para mí. El año pasado terminé 17º, pero este año tengo una moto nueva y un nuevo equipo y sé que puedo disfrutar con ella. Además, todos mis amigos y familia estarán aquí".

Maverick Viñales: "Tuve el mejor fin de semana de mi vida"

El último piloto en hablar fue Maverick Viñales que consiguió la victoria en MotorLand y ya ha anunciado su salto a MotoGp en 2015 junto a Suzuki y siendo el compañero de Aleix Espargaró. “Estoy muy contento, tuve el mejor fin de semana de mi vida en Aragón. Gané la carrera y luego se anunció finalmente que voy a correr en MotoGP con Suzuki. Estoy muy orgulloso de estar en este proyecto".