Resultado Carrera de MotoGP del GP de Japón 2014

08:08. ¡Suena el himno español en honor a Jorge Lorenzo y a Marc Márquez! 08:04. Marc Márquez celebra el título con su equipo. 07:58. Marc Márquez: "Estoy muy contento. Aunque a la gente le parezca un título fácil no lo ha sido. Sin la ayuda del equipo, sin la ayuda de Honda no sería posible. No sé qué decir. Esta noche tocará celebrarlo bien". 07:52. Jorge Lorenzo, en el parque cerrado: "Estoy contentísimo. La moto iba muy bien, pero no pensaba que podría escaparme y ganar otra vez en casa del rival (Honda)" 07:48. Así ha celebrado Márquez el título. 07:44. Resultado de la carrera: 1-Lorenzo, 2-Márquez, 3-Rossi, 4-Pedrosa, 5-Dovi, 6-Iannone, 7-Bradl, 8-Pol, 9-Smith, 10-Bautista. 07:43. ¡¡¡VICTORIA DE JORGE LORENZO!!! ¡¡¡MARC MÁRQUEZ CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOGP!!! 24/24. ¡¡ÚLTIMA VUELTA!! Un giro para que Marc Márquez se proclame campeón del Mundo de MotoGP. 22/24. Márquez vuelve a pegar un estirón y la diferencia con Rossi ha subido a las siete décimas. Pedrosa se está echando encima de Rossi, pero sigue a medio segundo. 20/24. ¡Márquez todavía no tiene asegurado el título! Rossi se le ha vuelto a enganchar y Pedrosa está llegando. Quedan cuatro vueltas de infarto con el campeonato en juego. 19/24. Pedrosa está rodando más rápido que Márquez y Rossi. Está a un segundo de la lucha por el podio con seis vueltas por disputarse. 17/24. Así está la carrera al entrar en los últimos giros: 1-Lorenzo, 2-Márquez, 3-Rossi, 4-Pedrosa, 5-Dovi, 6-Iannone, 7-Bradl, 8-Pol Espargaró, 9-Smith, 10-Hernández. 16/24. ¡¡Ahora sí que se lleva la batalla Márquez!! Repitió el adelantamiento en el mismo sitio de la vuelta anterior y ahora cerró bien el hueco. Con esta situación sería campeón. 15/24. ¡¡Menuda guerra entre Rossi y Márquez!! Primero el español hizo el interior, pero el 46 no se achantó y se la devolvió. Lo aprovecha Pedrosa para colocarse a 1.7 de ellos. Además, Lorenzo ya tiene más de dos segundos. 14/24. Jorge Lorenzo sigue ampliando la diferencia con Rossi y Márquez. En el último paso por meta la diferencia es de 1.8s con sus perseguidores. 13/24. ¡¡Pedrosa supera a Dovizioso y se coloca cuarto!! Está a dos segundo del dúo Rossi-Márquez. La última vuelta ha girado más rápido que ellos dos. 12/24. ¡Arreón de Jorge Lorenzo! Ha rodado dos décimas más rápido que Rossi y Márquez y la diferencia es ya de 1.2 segundos. Poco a poco va abriendo el hueco. 10/24. Márquez está encima de Rossi. Se le ve mucho más cómodo en las frenadas y en los cambios de dirección. Mientras, Lorenzo no puede ampliar las ocho décimas de ventaja. 9/24. ¡Márquez supera a Dovizioso y se coloca tercero! Ahora mismo su supera a Rossi sería campeón del Mundo. Si el italiano queda delante de él no podría cantar el alirón. 8/24. Jorge Lorenzo empieza a abrir hueco. El mallorquín tiene ocho décimas de ventaja sobre Rossi después de hacer la vuelta rápida. 6/24. Jorge Lorenzo intenta escaparse, pero Rossi, Dovizioso y Márquez se han pegado buen a su estela. Pedrosa sigue a un segundo de Márquez. Nuevamente lo está lastrando la mala salida. 5/24. ¡¡Jorge Lorenzo rebasa a Rossi y se coloca en primera posición!! Pedrosa también se ha deshecho de Iannone para ponerse quinto. 4/24. ¡Ahora la vuelta rápida y el récord es para Márquez! Ya está pegado al trío de cabeza y busca el triunfo para proclamarse campeón. 3/24. ¡Vuelta rápida y récord del circuito para Jorge Lorenzo! El mallorquín está enganchado a Rossi y tiene a Dovizioso justo etrás de él. 3/24. ¡Márquez supera a Iannone y se coloca en cuarta posición! Los tres primeros han abierto un pequeño hueco respcto al 93. 2/24. ¡Caída de Cal Crutchlow! Sin consecuencias para el piloto, que sale por su propio pie. 1/24. Primer paso por meta: 1-Rossi, 2-Lorenzo, 3-Dovi, 4-Iannone, 5-Márquez, 6-Pedrosa, 7-Pol, 8-Bradl, 9-Smith, 10-Crutchlow. 1/24. ¡Lorenzo ya se ha deshecho de Dovizioso y se pone a rueda de Valentino Rossi! 1/24. ¡¡Arrrrrranca la carrera en Motegi!! Gran salida de Rossi que se coloca primero, delante de Dovizioso, Lorenzo, Iannone, Márquez y Pedrosa. 06:59. ¡Empieza la vuelta de calentamiento! La carrera constará de 24 vueltas. Márquez puede proclamarse campeón en Motegi. 06:56. Recordamos la parrilla para la carrera de Motegi: 06:50. A solo diez minutos para que empiece la carrera. Pol Espargaró tiene tiempo para bromear con sus neumáticos. El español sale séptimo. "Será una carrera dura", comenta. 06:46. Ya está formada la parrilla. Marc Márquez habla para los micrófonos de Movistar TV: "A ver cómo va la carrera. Tengo muy claros los objetivos". 06:42. Marc Márquez puede proclamarse Campeón del Mundo en Motegi. Si gana la carrera logrará el entorchado independientemente de lo que hagan sus rivales. Estas son las combinaciones que necesita el 93 para ser campeón. 06:36. Marc Márquez no tuvo una sesión clasificatoria y arrancará desde el quinto lugar. A pesar de ello, el de Cervera está contento en como ha ido el fin de semana: "El ritmo que tenemos es bueno, es similar al que tienen Rossi, Pedrosa o Lorenzo. Es una pena que no encontráramos una vuelta perfecta en clasificación". 06:30. La segunda fila la abrirá Jorge Lorenzo. El mallorquín estuvo muy fuerte durante todo el fin de semana, pero en el momento de luchar por la pole él mismo reconoció haberse equivocado: "Mi última vuelta podría haber sido más rápida. Cometí un pequeño error y perdí dos décimas". 06:23. Dani Pedrosa será el tercer piloto que completará la primera línea. El de Honda pudo hacerse con la pole, pero se fue al suelo cuando estaba a solo 47 milésimas del tiempo de Dovizioso. "Por suerte estoy bien. Hice una buena vuelta, especialmente en el segundo 'run', pero por desgracia tuve 'chattering' en el último intento y perdí el control de la moto", dijo. 06:16. Valentino Rossi se quedó a escasas 55 milésimas de hacer la pole, pero sigue sin terminar primero en un clasificatorio desde 2010. Sin embargo, el italiano se muestra confiado de cara a la carrera al poder arrancar desde las primeras plazas: "Estoy muy contento y satisfecho. Especialmente porque saldremos desde la primera fila, y eso en este circuito es muy importante". 06:09. Andrea Dovizioso volvió a lograr la pole 74 carreras después de que lo hiciera en Motegi 2010. El italiano se marca como objetivo estar entre los tres primeros en la carrea. "Hemos hecho un gran trabajo desde el primer libre hasta ahora. Podemos pensar en el podio pero antes que nada hay que darle las gracias al equipo", comentó. 06:00. Llegó el primer momento de verdad del fin de semana. En juego estaba la primera plaza de la parrilla. Andrea Dovizioso aprovechó el neumático más blando y se hizo con su primera pole en cuatro años. Precisamente volvió a hacerla en Motegi, como en 2010. Valentino Rossi se quedó a solo 55 milésimas y Pedrosa a dos décimas. Márquez y Lorenzo saldrán desde la segunda línea. POS. PILOTO MOTO EQUIPO TIEMPO 1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:44.502 2 Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +0.055 3 Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team +0.253 4 Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +0.273 5 Jorge Lorenzo Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +0.282 6 Andrea Iannone Ducati Pramac Racing +0.352 7 Pol Espargaró Yamaha Monster Yamaha Tech3 +0.365 8 Cal Crutchlow Ducati Ducati Team +0.396 9 Stefan Bradl Honda LCR Honda MotoGP +0.503 10 Bradley Smith Yamaha Monster Yamaha Tech3 +0.542 11 Aleix Espargaró Forward Yamaha NGM Foward Racing +0.813 12 Álvaro Bautista Honda GO&Fun Honda Gresini + 1.175 05:55. En el cuarto y último entrenamiento libre, sin repercusión en la clasificación, Jorge Lorenzo volvió a marcar la pauta. La sesión estuvo marcada por una tremenda igualdad y el mallorquín aventajó en solo 52 milésimas a Pedrosa y en 90 a Marc Márquez. 05:50. En el tercer entrenamiento libre, ya el sábado por la mañana, por fin apareció Marc Márquez. El de Honda fue el único en bajar del 1:45 y mandó un mensaje: quiere ser campeón en Motegi. Tras él terminaron Rossi, Pol Espargaró, Lorenzo, Iannone, Smith, Crutchlow, Pedrosa, Dovi y Bautista. Estos 10 fueron los clasificados para la Q2. 05:45. En el segundo libre apareció Andrea Dovizioso con un tiempo de 1:45.140. El italiano exprimió la Desmosedici y dejó a más de cuatro décimas a todos los rivales. Además, demostró un muy buen ritmo de 1:45 bajos de cara a la carrera. 05:40. Jorge Lorenzo fue el encargado de abrir la veda en Motegi. El piloto balear marcó un 1:45.838 en los primeros entrenamientos libres y aventajó en una décima a Márquez, que se fue al suelo, y en dos a Andrea Dovizioso, que siguió exprimiendo la Ducati. 05:35. Los pilotos llegan a Japón después de un ajetreado Gran Premio de Aragón, donde se celebró la última prueba del campeonato. Jorge Lorenzo fue quien se alzó con la victoria en el circuito español tras una carrera caótica. La lluvia hizo acto de presencia, obligando a los pilotos a competir en una carrera flag to flag, cambiando sus motos de seco por las de agua. 05:30. El récord del circuito lo tiene Dani Pedrosa, que en la carrera de 2012 marcó la vuelta rápida en 1:45.589. La mejor pole está en poder de Jorge Lorenzo, quien ese mismo año rodó en 1:44.969, aunque Andrea Dovizioso se ha encargado de reducir ese tiempo en la sesión clasificatoria del sábado.. 05:25. Como en cada Gran Premio, les traemos la previa más completa. Cómo llega el campeonato a la prueba de Motegi, datos del circuito nipón y los pilotos más laureados en el país de sol naciente. 05:20. Motegi está formado por 14 curvas, la mayoría de ellas muy cerradas. Seis giran a la izquierda y ocho a la derecha, con una recta trasera de 762 metros. En total, el circuito mide 4,8km y los pilotos tardan alrededor de 1:45 en realizar un giro. 05:15. Japón acoge la décimo quinta prueba del Mundial de MotoGP. El Circuito de Motegi es un trazado circuito denominado de 'Stop&Go' que destaca por las fuertes frenadas y las constantes aceleraciones. En 1999 entró por primera vez en el calendario, sustituyendo al trazado de Suzuka, para desaparecer de nuevo hasta 2004. Desde entonces, se ha mantenido como escenario de la prueba japonesa durante los últimos nueve años. 05:10. 05:05. ¡Buenas noches a los trasnochadores y a los más madrugadores! Bienvenidos a la carrera de MotoGP del GP de Japón 2014 . Se puede decidir el campeón de la categoría reina en el trazado de Motegi.